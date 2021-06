LOVER OPPVASK: Vaskeriet ved Haukeland universitetssykehus er ett av to store sykehus som fortsatt driver eget vaskeri. Ap-leder Jonas Gahr Støre lover å kjempe for at enda flere sykehus skal drive slike støttetjenester selv. Foto: Terje Bringedal, VG

100 dager til valget: Slik planlegger Støre regjering

BERGEN (VG) I dag er det 100 dager til valget. Ap-leder Jonas Gahr Støre er soleklar favoritt til å bli statsminister. Han står på at SV skal inn i hans regjering og angriper privatisering av renholdere.

Rødgrønn side har et stort flertall på meningsmålingene. Lørdag er det 100 til stortingsvalget:

Støre advarer mot å tro at valget er vunnet, men bekrefter at de er nødt til å forberede seg for en mulig regjeringsdannelse.

De har gjort en gjennomgang som konkluderer med at en rødgrønn flertallsregjering av Ap, Senterpartiet og SV er best.

57 borgerlige mandater mot 112 rødgrønne

Tidligere i uken viste Kantars måling for TV2 at Ap har reist seg fra målinger under 20 prosent – hvor både Sp og Høyre var større – til igjen være landets desidert største parti:

Høyre falt til 18,2 prosent, Sp fikk 17,5 og Ap 24,7 prosent.

Det gir Høyre/Frp/KrF/Venstre kun 57 mandater, mens de rødgrønne har 112.

Ap, Sp og SV har flertall.

Støre bekrefter overfor VG at han har begynt arbeid med å kartlegge grunnlaget for en mulig rødgrønn regjering.

VARMT: Jonas Gahr Støre måtte ty til caps og solbriller i det fine været. Her under utelunsj på restaurant i Sandviken. Foto: Terje Bringedal, VG

– Vi har ikke begynt å arbeide med å lage et grunnlagsdokument, men vi har begynt å oppsummere de siste årene og ser på programmene. Det er en naturlig gjennomgang og den har også hjulpet oss i vår vurdering av hva som er den beste regjeringssammensetningen, sier Støre:

– Vår gjennomgang har vist at det dreier seg om å få folk i arbeid, få unge i jobb, styrke velferdsstaten og si nei til kutt og privatisering av våre offentlige tjenester og vise en aktiv næringspolitikk og klimapolitikk.

Det er med basis i det grunnlagsarbeidet Støre har konkludert med at det beste er en Ap, Sp og SV-regjering.

– Vi mener vi best får gjennomslag for våre viktigste saker, gjennom en regjering utgått av Ap, Sp og SV.

– Går dere alene i regjering eller tar dere med Sp, hvis det ikke blir flertallsregjering mellom Ap, Sp og SV?

– Vi planlegger for en flertallsregjering og da er en regjering med de partiene best.

Han sier han tror Sp vil lytte hvis det blir flertall med de tre partiene.

– Hvis vi kan danne en flertallsregjering så vil det veie tung, også i diskusjonen med Sp om hvor mange partier som skal med.

– På målingene virker det som om valget er avgjort; det rødgrønne flertallet er for stort til å kunne bli tatt igjen?

Støre rister på hodet.

– Det blir jevnt og ingenting er avgjort. Høyresiden har ikke tenkt å tape.

Han vet at Sp og Sp-leder Trygve Slagsvold vil ha en regjering utgått av Ap og Sp, men Støre står på sitt.

Han sier han ikke har noe imot at Sp lørdag lanserte Vedum som statsministerkandidat.

– Det viser at Sp setter pris på lederen sin. Det gjør jeg også.

– Er du fornøyd hvis Ap får 25 prosent?

– Alt er relativt. Vi begynte året på 17,5 prosent og har økt hver måned siden. Vi har ambisjoner om å vokse mer.

FERDIG VASKET SENG: Trond Frækaland, Abdelmagid Mohammed og Khaing Ko Ko sørger for at vasket og sterilisert seng får nytt sengesett, klar til ny pasient. Foto: Terje Bringedal, VG

Ga løfter på Haukeland

Vi er med Ap-lederen på en rundtur i Bergen-regionen.

Han starter med å møte renholdere, vaskepersonell, portører og andre mindre synlige grupper på et sykehus.

I Helse Bergen utgjør de 1300 av 13.000–14.000 ansatte.

– Et sykehus er fellesskapets ansvar og vi skal stanse oppsplitting, kutt og privatiseringen av renhold og andre viktige støttefunksjoner. De ansatte her skal ha trygghet for hele faste stillinger og at de skal være drevet av helseforetakene våre, sier Støre, gående i «underverdenen» ved Haukeland Universitetssykehus, hvor vaskeri og logistikkavdelingene holder til.

Haukeland er sammen med Ahus eneste store sykehus som fortsatt driver eget vaskeri.

– Det er så mange viktige arbeidsplasser og funksjoner på et sykehus som er så tett sammenvevd, at det å sette ut deler av denne driften på anbud, det tjener hverken de ansatte eller pasientene, sier Støre og konkluderer:

– Så det vil det bli slutt på med en rødgrønn regjering.

fullskjerm neste GANG-NETTVERK: Under sykehuset er det et enormt nett av korridorer hvor portørene fyker frem og tilbake for å levere varer til de ulike avdelingene.

Han møtte Askjell Utaaker, leder for driftsteknisk divisjon på Haukeland.

– For å beholde alle tjenestene under sykehusets drift, er vi avhengige av å være konkurransedyktige. Vi opplever at det bare er en ting vi er dyrere på: Vi har dyrere ytelsespensjon enn de private aktørene, sier Utaaker.

Støre sier det er et uverdig konkurransefortrinn.

– Å spare penger på bekostning av folks lønn og pensjon, er et system vi skal jobbe mot.

Han sier en rødgrønn regjering vil avvikle ordningen med nøytral moms i helseforetakene, som private aktører nyter godt av.

– Den ordningen som regjeringen har innført bidrar til privatisering og fragmentering av sentrale sykehustjenester, sier han.

Etter rundturen på Haukeland dro han videre til Knarvik videregående skole, for å møte yrkesfagelever.

YRKESGLEDE: Elever ved Knarvik videregående skole ønsket både Støre og hans budskap om satsing på yrkesfag velkommen. Foto: Terje Bringedal, VG

– Satsing på yrkesfag og fagfolk blir en av de viktigste prioriteringene for en rødgrønn regjering, sier Støre.

– Vi vil gi fagutdanningen et løft. Helt fra barneskole skal vil lage en mer praktisk skole, til yrkesutdanning med bedre utstyr og riktig dimensjonering, til et arbeidsliv med hele, faste stillinger og en lønn å leve av.

Han viser til SSB som har anslått at vi med dagens tempo dagens vil mangle 100.000 fagarbeidere om under 20 år.

VG har vist at hele veksten i sysselsettingen i Norge siden 2008, har skjedd ved økt arbeidsinnvandring.

– Hvordan skal du klare å bryte den trenden?

– Vi trenger fortsatt arbeidsinnvandring, men vi er nødt til å legge forholdene til rette for at vår ungdom ser at yrkesfag har en stor fremtid. Da må vi få dem til å velge yrkesfag, blant annet gjennom å garantere dem lærlingplass og en sikker og god jobb etterpå.

Han sier at de vil bruke en milliard på et yrkesfagløft.

Støre møter også avdelingsleder Roar Abrahamsen i Fellesforbundet i Bergen - på Bergen Engines, som har vært i medielyset i det siste, etter at regjeringen måtte stanse salget av selskapet til et russisk selskap.

Nå forhandles det med andre kjøpere.

Støre mener motorfabrikken i Bergen er et eksempel på et spennende norsk industrieventyr som står foran en nødvendig omstillingen.

– De trenger å gå fra produksjon av bensin- og dieselmotorer til nullutslippsløsninger. Det skal vi hjelpe dem med.

STRATEGIEN ER KLAR: Støre sier at hvert parti frem til valget må velge den veien de mener er best for å få gjennomslag for sin politikk, men at trepartiregjering må bli utfallet. Foto: Terje Bringedal

– Hvordan?

– Vi må bidra til at det skapes aktivitet i næringen, og vi må lage bedre ordninger for aktører som satser på umoden klimateknologi som det gjøres her. Vi må stille miljøkrav til industrien vår som må omstille, men også bidra med å avlaste risiko når det er nødvendig.

– Mye mer stat?

– Det er de private aktørene, små og store bedrifter, som må være driveren, men staten skal stille mye mer aktivt opp. Ellers går utviklingen for sakte og Norge taper i de nye industri-kappløpene.

Abrahamsen er fornøyd – det har han ikke alltid vært.

GRØNN: Leder Roar Abrahamsen i Fellesforbundets forening i Bergen forklarer utfordringene det grønne skiftet gir. Foto: Terje Bringedal

– Denne motorfabrikken her har ikke fått noen bidrag fra regjeringen. Den trenger drahjelp for å klare det grønne skiftet.

Han legger til at de forhåpentligvis får på plass nye eiere.

– Som gjør at Forsvaret kan bli kunde igjen.

– Vedum: Før forrige valg åpnet han for å ta med Venstre

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kommenterer slik det Støre sier om de forberedelsene Ap har gjort og at det underbygger at de mener en regjering av Ap, Sp og SV er best.

– Det mener han nå og det er naturlig at han mener. Før forrige valg var han eksempelvis åpen for å ta med Venstre inn i regjering, som jeg er veldig glad for at de gikk bort i fra, sier Vedum.

– Vi mener at det blir en bedre regjering med Senterpartiet og Ap, legger han til.