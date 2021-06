SJELDEN KRITIKK: Høyre-leder Erna Solberg går til et sjeldent hardt angrep på en av sine hovedmotstandere denne valgkampen, Sps Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Terje Bringedal, VG

Solberg hardt ut mot Vedum: − Håper han er feilsitert!

LILLEHAMMER (VG) Erna Solberg går til frontalangrep mot Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums politiske prioriteringer etter coronakrisen – midt under Senterpartiets landsmøte.

Fredag kveld går en rekke Sp-profiler ut med et krav om at Senterpartiets landsmøte må utrope Trygve Slagsvold Vedum som statsministerkandidat.

Samme kveld går landets sittende statsminister, Høyres Erna Solberg, ut med flengede kritikk av Sp-lederen i et blogginnlegg.

Hun reagerer på «Vedums hasteplan for Norge» som ble presentert i Dagbladet.

– Der kommer det frem at den viktigste oppgaven for Senterpartiet hvis de vinner valget, er å splitte opp Troms og Finnmark fylke. «Det er punkt én» er Vedum sitert på. Jeg håper han er feilsitert!, skriver Solberg i et blogginnlegg VG har fått tilsendt på forhånd.

– For hvis ikke er det grunn til å spørre om Vedum forstår hvilken situasjon Norge står midt opp i.

Høy ledighet

Norges statsminister og Høyres leder sier hun er svært bekymret for alle som ikke har jobber å gå tilbake til etter corona.

– Vedum la frem hele 15 saker, men ingen av dem handler om å hjelpe næringslivet tilbake på beina, skape jobber i privat sektor, tette kunnskapshull etter stengte skoler eller korte ned helsekøene som har økt, fordi vi har måttet prioritere coronaberedskap på sykehusene, skriver Solberg i sitt politiske innlegg.

Vedum lister til Dagbladet videre opp: Flere avganger og lavere pris på kortbanenettet, å få ned fergeprisene, å jobbe for å fjerne EUs fjerde jernbanepakke.

Solberg skriver at hennes største bekymring er «at vi ikke skaper nok jobber, slik at mange blir stående permanent utenfor».

Samtidig mener hun at det ikke virker som om Vedum forstår alvoret.

– Selv om ledigheten nå faller, er nesten 180.000 arbeidsledige altfor mange. Likevel er Senterpartiets prioriteringer helt upåvirket av pandemien og det største økonomiske tilbakeslaget siden 2. verdenskrig. De vil reversere regionreformen, domstolsreformen og politireformen, skriver hun.

NY STATSMINISTER? Sterke krefter i Senterpartiet jobber fredag kveld for at landsmøtet skal erklære Trygve Slagsvold Vedum som partiets statsministerkandidat. Foto: Terje Bringedal, VG

Ikke gode svar

Solberg fulgte nøye med på Vedums tale til Senterpartiets landsmøte.

– I landsmøtetalen sin var det få tiltak for å skape private jobber. Senterpartiet vil lage et nytt departement. Men mener virkelig Vedum at byråkrater i et nytt departement i Oslo skal skape de nye private jobbene?

– Du kan spørre om hvorfor jeg overraskes. For det tilhører sjeldenhetene at Senterpartiets leder snakker om jobber, kunnskap i skolen eller et helsevesen for pasienten. Du skal lytte nøye til det en politiker ikke snakker om. Det er ofte et tegn på at han ikke har de gode svarene, skriver Solberg.

Flere vil ha Vedum

I løpet av fredagen har partiledelsen kommet under press fordi sterke krefter jobber for å erklære Trygve Slagsvold Vedum som Senterpartiets statsministerkandidat under landsmøtets siste dag lørdag.

Eks-partilederne Liv Signe Navarsete og Anne Enger sier til VG at begge vil ha ham som partiets statsministerkandidat.

Til VG sier nestleder Anne Beathe Tvinnereim at partiledelsen vil snakke om temaet. Hun sier hun var overrasket over at debatten tok fyr.

Kan bli tidenes valg

Ifølge meningsmålingene ligger det an til regjeringsskifte og Trygve Slagsvold Vedum kan gjøre partiets beste valg noensinne.

Pollofpolls.nos gjennomsnitt i juni gir Senterpartiet en oppslutning på 17,3 prosent.

VG har fredag kveld kontaktet Vedum for en kommentar, men foreløpig ikke hatt anledning til å svare.

Landsmøtet avholdes digitalt, men store deler av sentralstyret er samlet på Lillehammer.