Politiet om karantenehotell-surr: − Beklagelig

Fra torsdag skulle reisende fra blant annet Storbritannia slippe karantenehotell. Men ifølge politiet fikk ikke de på grensen beskjed om regelendringen før sent fredag kveld.

Torsdag endret regjeringen reglene for hvem som må på karantenehotell etter innreise til Norge. Flere land skulle slippe hotell-plikten - blant annet Storbritannia (se faktaboks).

Dette er kravet Det gjelder land innenfor Storbritannia, EØS og Schengen som har hatt et smittepress på mellom 25 og 150 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. I tillegg må færre en fire prosent ha testet positivt i perioden. Storbritannia hadde 46,3 smittede per 100.000 innbyggere for uke 19 og 20 samlet, og 0,3 prosent testet positivt, ifølge Folkehelseinstituttets siste faglige grunnlag som ble publisert torsdag. Vis mer

– Kaotisk

De nye reglene har skapt forvirring:

Fredag slo justisdepartementet fast overfor VG at reisende fra Storbritannia ikke måtte på karantenehotell.

Likevel har VG de siste dagene blitt kontaktet av flere som kom til Norge fra Storbritannia torsdag og fredag som ble sendt på karantenehotell.

VG har sjekket at ingen av disse har mellomlandet i et annet land, som kan utløse en annen karanteneplikt.

Student Ingrid Edvardsen (20) var en av dem.

Hun studerer ved Universitetet i Sheffield, tre timer nord for hovedstaden London. Fredag 28. mai reiste hun hjem til Norge, og hadde planlagt å gjennomføre karantenetiden hjemme i Sarpsborg.

Hun landet i Norge ca 18.30.

– Det har vært det mest kaotiske døgnet i mitt liv, sier Edvardsen.

KARANTENE-KNIPE: Ingrid Edvardsen ble sendt på karantenehotell da hun ankom Gardermoen fredag ettermiddag. Foto: Privat

Politiet: Var ikke klare over endringen

– Da vi kom til grensen og fikk snakket med grensepolitiet, sa de med en gang at «du skal på karantenehotell». Det nyttet ikke å snakke med noen der, sier Edvardsen til VG.

Hun hadde nemlig fått med seg de nye innreisereglene, som trådte i kraft torsdag.

Det hadde ikke politiet på Oslo Lufthavn. Det bekrefter stabssjef i Politidirektoratet, Elisabeth Rise, til VG.

Politiet fikk først informasjon om regelendringene sent fredag kveld, sier Rise.

– I mellomtiden landet det et fly fra Storbritannia og det ble dessverre veiledet feil innen regelendringene ble gjort kjent i distriktene. Grensepolitiet veiledet de reisende fra Storbritannia ut fra hva de trodde var gjeldende regelverk.

Rise beklager om enkelte reisende ble sendt på karantenehotell feilaktig:

– Det er beklagelig om enkeltpersoner ble veiledet til karantenehotell, som de ikke skulle på, sier Rise.

Hun sier at regelverket er komplisert, og endres hyppig, ofte på kort varsel. Personellet på grensen har en krevende jobb, sier stabssjefen.

– Vi beklager dersom det har skjedd feil i enkeltsaker, det er ikke ønskelig fra vår side.

For Edvardsens del betydde dette at hun ble transportert til karantenehotellet i Ullensaker kommune.

Først lørdag morgen fikk hun snakket med noen fra Ullensaker kommune.

– Jeg diskuterte med dem i sikkert tre kvarter. Vi fikk presentert en del data fra blant annet FHI, der det står helt tydelig at Storbritannia er under 150. Da fikk jeg beskjed om at det var greit, du trenger ikke å være her og kan dra hjem, sier hun.

– Jeg rakk nesten ikke mer enn å komme inn døren, før jeg ble oppringt av smittetelefonen i Sarpsborg, som spurte hvorfor i all verden jeg hadde stukket av fra karantenehotellet, sier Edvardsen og fortsetter:

– De sa at jeg mest sannsynlig kom til å bli anmeldt av Ullensaker kommune. Men da sa jeg ganske enkelt at det er helt greit, for jeg kommer til å anmelde Ullensaker kommune, jeg også.

– For hva da?

– For grovt maktmisbruk og tjenesteforsømmelse.

Edvardsen har hittil ikke blitt kontaktet av Sarpsborg kommune eller Ullensaker kommune igjen.

SOMMERFERIE: Ingrid Edvardsen studerer i Sheffield, men reiste hjem til Sarpsborg etter semesterslutt. Her i studiebyen. Foto: Privat

Kommunen: Blir ikke anmeldt

VG har snakket med virksomhetsleder i Sarpsborg kommune, Karianne Jenseg Bergmann. Hun sier at kommunen fikk informasjon fra karantenehotellet om at Edvardsen hadde reist etter kun en dag.

– Vi ringte vedkommende, gav beskjed om plikten til å være i karantene og at man kan bli politianmeldt hvis man ikke oppholder seg på karantenehotell. Vi fikk bekreftet at hun holdt seg i karantene, men hun mente at hun ikke skulle være på karantenehotell da hun kom fra Storbritannia, sier Bergmann.

– Vi sjekket nærmere etter samtalen og fant ut at reisende fra Storbritannia nå er unntatt karantenehotellordningen, og vi har da ikke gjort noe mer med saken.

Pressevakt i Ullensaker kommune, Roger Sandum, sier til VG at saken må bero på en misforståelse. Kommunen har aldri hatt til intensjon om å anmelde noen de har gitt lov til å reise fra hotellet, sier han.

En 26 år gammel student VG har snakket med, ble også sendt på karantenehotell, men fikk søndag morgen lov å slippe ut.

Han reiste fra London etter at de nye reglene trådte i kraft, og har ikke vært i et annet land siden september 2020.

– I dag fikk jeg beskjed om at reisende fra Storbritannia ikke måtte på karantenehotell likevel, sier han til VG søndag morgen.