FØRST: Bendik Gropen (18) er en av de første i den yngste aldersgruppen til å få tilbud om vaksine mot corona. Han fikk sms med tilbud på fredag, tirsdag var hans første dosen satt. Foto: Mattis Sandblad, VG

Her vaksineres friske 18-åringer

Vaksineringen av den yngste aldersgruppen mot coronaviruset har startet i Oslo. 18-åringene som fikk tilbud var raske med å takke «ja» til vaksinen.

Publisert: Nå nettopp

Bydel Bjerke i hovedstaden startet å vaksinere den yngste aldersgruppen, 18 til 24 år, mot coronaviruset tirsdag etter skoletid.

I skrivende stund er det satt 3.012.240 vaksinedoser i Norge, ifølge VGs oversikt.

18-åringene får sin første vaksinedose samtidig som aldersgruppen 40 til 44 år. De siste i prioriteringsrekkefølgen er 25 til 39-åringene.

– Vi har sendt ut sms og gitt friske 18-åringer i bydelen tilbud om vaksine. Det var en rask respons på tilbudet, sier vaksinekoordinator i bydel Bjerke Tina Arnesen til VG.

– I dag er det 69 18-åringer som har takket ja til vaksine. Samtidig skal noen i andre aldre også få en dose, sier hun.

Arnesen forteller at de har kapasitet til å vaksinere 30 personer hvert kvarter.

Bendik Gropen er blant de første 18-åringene som vaksineres i dag. Flere i klassen hans på Elvebakken VGS skal også vaksineres samtidig. Han er glad for å få muligheten:

– Det er fint for meg at de vaksinerer min aldersgruppe, men jeg vet ikke om alle deler det synet. Men vi er jo ansvarlig for en del smitte, sier Gropen.

Vaksinen gir håp til unge voksne

Pandemien har ikke vært enkel for Gropen. Han liker å være med vennene sine og vaksinen gir han håp om å møte andre.

– Jeg gleder meg til å hilse på folk med hånden og klemme familien min, sier han.

VGS-eleven som mange andre han kjenner er positive til vaksineringen, men han forteller at flere er usikre på hvorfor de plutselig skal prioriteres i vaksinekøen:

– Flere i klassen har vært glade for at vi får vaksine, mens andre har kanskje lurt litt på hvorfor vi får den. Andre mener det er riktig, forteller han.

– Men mange ser på det som et håp, fortsetter han.

– En milepæl

Helsebyråd Robert Steen sier til VG at dagens vaksinering er en milepæl:

– Pandemien har vist oss at de yngste har blitt rammet mest av smitten. Det er ikke de som blir rammet mest alvorlig, men de fleste som har blitt smittet har vært i de yngre aldersgruppene, sier han.

– Nå begynner vi å finne løsninger for dem, og der en milepæl, sier Steen.

Den aktuelle aldersgruppen har opplevd økning i smitte den siste tiden, men Steen tror ikke det vil sinke vaksineprogrammet annet enn de som er direkte berørt:

– Det forsinker kun de som er smittet og de som havner i karantene. De må jo da vente på vaksinene sine, forteller han.

– Ellers tror jeg ikke det forandrer noe på programmet vårt, forteller han.

Smitteutbrudd blant unge

De siste dagene har det vært smitteutbrudd blant unge i Oslo, også i bydeler der det til nå har vært relativ lav smitte. Over 100 tilfeller ble sist uke knyttet til et russeutbrudd.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) besluttet tirsdag å forlenge tiltakene i Oslo til 18. juni. Samme dag som vaksinering blant russen startet skriver byrådet i en pressemelding at de forbyr bruk av russebusser.

Anbefalingen fra Folkehelseinstituttet (FHI) er at kommunene skal vaksinere personer ned til 45 år først, for så å begynne å vaksinere de yngste samtidig som de resterende 40-åringene.

Vaksinering av 18-åringer vil ha smittebegrensende effekt fordi de er mer mobile i samfunnet sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VGTV tirsdag:

Flere vaksinedoser

19. mai bestemte regjeringen at de går inn for å skjevfordele vaksiner, altså gi flere vaksiner til enkelte kommuner. Oslo er en av kommunen som får flere doser frem til alle over 18 år har fått tilbud om vaksine.

Hovedstaden regner med at alle har fått tilbud om første dose innen uke 29.

Disse kommunene får flere vaksiner Disse kommunene får en 60 prosent økning i andel vaksinedoser: Rælingen, Ullensaker, Enebakk, Lillestrøm, Drammen, Nordre Follo, Fredrikstad, Nannestad, Bærum, Lier, Skien, Eidsvoll, Ås, Vestby, Nittedal, Råde, Indre Østfold, Rakkestad, Asker, Halden og Nesodden. Disse kommunene får en økning i andel vaksinedoser på om lag 40 prosentpoeng siden de har fått skjevfordelte flere vaksinedoser før: Oslo, Sarpsborg, Fredrikstad og Lørenskog. Vis mer

Regjeringen meldte mandag at de har besluttet å forkorte intervallet mellom første og andre dose av coronavaksinene, fra tolv til ni uker.

Det skjer etter råd fra Folkehelseinstituttet, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.