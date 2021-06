Brann ute av kontroll i Øygarden – sprer seg fort

Store ressurser er satt i sving for å slokke en gressbrann som sprer seg i høy hastighet på øyen Sotra i Øygarden kommune.

Til TV 2 sier operasjonsleder Frode Skjerping at brannen beveger seg 50 meter i minuttet, at det vil brenne lenge og at etterslokking vil pågå i flere dager.

Politiet ber beboere i området om å holde vinduer og dører lukket.

– Det brenner fortsatt godt og sprer seg i nærheten av bolighus. 14-15 adresser er evakuert, men ingen hus har gått med i brannen, sier operasjonsleder Per Algrøy til VG klokken 15.30.

Ifølge Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen sprer brannen seg ved 15.30-tiden med fem til seks meter per sekund, skriver Bergens Tidende.

Rundt 2000 kunder har mistet strømmen som følge av brannen og at røyken fra den er synlig fra store deler av Bergen.

Det er foreløpig ikke klart hva som er årsaken til brannen.

BRANN: Røyk stiger opp fra brannen i Øygarden

Ifølge politiet hadde gressbrannen et omfang på rundt 100 kvadratmeter i begynnelsen, men den har spredt seg raskt, og det brenner nå på et område på flere hundre kvadratmeter.

To brannhelikoptre, blant annet Statens skogbrannhelikopter, bistår i slokningsarbeidet. Det samme gjør Sivilforsvaret.

– Situasjonen er ikke under kontroll, men det er godt håp om å få slokket uten at det skal gå med noen hus, sier operasjonslederen.

Det er tørt og en del vind, advarer politiet.