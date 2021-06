500 evakuert i fem kilometer lang brann på Sotra

Rundt 500 personer er evakuert etter storbrannen på Sotra. Brannmannskapet begynner å få kontroll.

SISTE 21.35: Politiet sier at brannmannskap begynner å få kontroll, men at de ikke har kontroll ennå.

– De begynner å få kontroll, men det er ikke meldt om kontroll enda. Det er per nå ingen hus som er truet av brannen, forteller operasjonsleder i politiet, Per Algrøy, til Bergens Tidende.







Brannvesenet sier at det hovedsakelig er snakk om at vinden har løyet.

– Vi har ikke fått tilbakemelding på at de har kontroll. Men det vi har fått tilbakemelding på er at vinden for øyeblikket har avtatt litt, sier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen sier til VG klokken 21.50.

Brannfronten ligger torsdag kveld ute i terrenget, der flere helikoptre jobber.

– Brannen har minket, men det er nok mye på grunn av at vinden av løyet og vil fortsette å løye frem mot midnatt.

Likevel har ikke brannvesenet slakket av i arbeidet med slukkingen.

– Det vil pågå slukkearbeid utover natten. Vi har ikke dimittert noen av mannskapene, sier Hartvigsen.

Flere av dem som har kjempet mot brannen, har fått lettere skader.

– To innsatspersoner er til helsehjelp og det er snakk om at en tredje også trenger helsehjelp. Hvilken skader det er snakk om vet jeg ikke, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt.

Brannen spredte i 20-tiden seg nordvestover til et nytt område (3):

Brannen rundt punkt tre i kartet over skal i følge NRK være slått ned.

– Det er meldt om at brannsperringer som er satt opp for å hindre spredning til byggefeltene som har vært truet, så langt holder, sier operasjonsleder Algrøy.

– Vi hadde ikke en sjanse

Minst to boliger er allerede tatt av flammene. Mannskapene som prøvde å redde ett av dem, måtte løpe fra stedet.

– Det var forferdelig. Alt skjedde så fort og vi måtte tenke på egen sikkerhet. Vi hadde ikke sjanse, sier Gisle Aloysius fra brannvernet ved CCB Ågotnes til Bergensavisen.

Tidligere i kveld, før evakueringen av Ågotnes startet for fullt, var det 500 evakuerte. Klokken 20.43 hadde ikke politiet oppdaterte tall.

Vaktkommandør Hartvigsen sier torsdag ved 22-tiden at de evakuerte vil forbli evakuerte gjennom natten og utpå dagen fredag.

– Ingen får flytte tilbake i natt, sier han.

– Det er potensial for en katastrofe om vi ikke får stoppet brannen, sa vaktkommandør Ronald Drotningsvik tidligere torsdag kveld.

Solberg: Grusomt å se bildene

Skogbrannen følges tett av statsminister Erna Solberg (H).

– Grusomt å se bilder av flammene som nå har spredt seg også til bebyggelsen og manges hjem på Sotra. Flere hundre er evakuert. Både bakkemannskap og helikoptre fra skogbrannberedskapen jobber på spreng for å få kontroll med brannen. Vi følger utviklingen tett, skriver Solberg på Facebook.

Vanlig brann

Brannøkolog Henrik Espedal sier til VG torsdag kveld at det er en type brann som finner sted hver vår.

– Men det er en del vind her i dag, sier han.

Ifølge Espedal skulle dette området, som er lyngdominert, ha vært brent kontrollert «for lenge siden» og gitt beite til dyr.

– Men det gror igjen, blir gammel og blir veldig mye ved, eller det brannfolkene kaller for brensel – og da blir det veldig stor varmeutvikling.

– Hvor lett spres en slik type brann som denne?

– Lyngplanten er veldig grov og har mye ved og brensel i seg. Samtidig står dette omgitt av veldig mye tørt gress fra i fjor som ikke har blitt erstattet av nytt gress. Det brenner litt som bensin.

BRANN: Røyk stiger opp fra brannen på Sotra i Øygarden utenfor Bergen. Foto: Statens skogbrannhelikopter

Syv helikoptre satt inn

Det er seks helikoptre som bistår slukkingsarbeidet akkurat nå. Ytterligere ett helikopter er på vei, opplyser Drotningsvik til VG klokken 19.10.

– Vi har fått beskjed om at vi kan hente inn flere helikoptre om vi trenger det, sier han.

Sivilforsvaret bistår også i brannslukkingen. Drotningsvik sier at de har kalt inn det de kan av mannskaper omkringliggende brannstasjoner. Ved 19.30-tiden opplyser han at brannbåten også er sendt fra Bergen.

Det er innført vanningsforbud i hele Øygarden kommune, melder Vestnytt.