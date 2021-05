IKKE TILFREDS: Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, vil anmelde arrangørene av en Palestina-demonstrasjon i Oslo onsdag. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Frp-topp anmelder Palestina-demonstrasjon – politiet sier den var lovlig

OSLO POLITIHUS (VG) Stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp) har anmeldt arrangørene av onsdagens Palestina-demonstrasjon for smittevernbrudd. – Ikke gjort noe ulovlig, sier politiet.

– Vi står midt i en pandemi og er pålagt strenge smittevernrestriksjoner alle sammen, som tærer noe voldsomt på. Det meste av arrangementer er avlyst og folk blør, men vi har sett gjentatte ganger at det som ser ut som politisk korrekte temaer er unntatt, sier Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet og stortingsrepresentant.

– Det er respektløst overfor dem som har ofret alt for å forholde seg til smittevernreglene.

Nå anmelder han arrangørene av Palestina-demonstrasjonen onsdag, Palestinakomiteen i Norge, LO i Oslo, Fellesutvalget for Palestina og KFUK-KFUM Global.

Politiet: Ikke ulovlig

Det var mellom 2000 og 3000 personer som deltok, ifølge politiet.

Likevel mener Kai Spurkland, politiadvokat i Oslo politidistrikt, at anmeldelsen ikke vil føre frem.

– Den vil bli behandlet som en straffesak, men ut ifra det jeg vet om så er det ikke gjort noe ulovlig. Da blir det ikke noe straffesak ut av det.

Covid-19-forskriften lister opp hvilke arrangementer som er omfattet av forbud eller begrensninger, men politiske demonstrasjoner er ikke inkludert.

– For politiet er det så enkelt at det ikke er forbudt. Ikke bare plikter vi til å gi tillatelse da, men også til å tilrettelegge for det også, sier han til VG.

STORT OPPMØTE: Mellom 2000 og 3000 deltok på demonstrasjonen onsdag. Foto: Javad Parsa

Helgheim: Vet bedre enn politiet

Både Spurkland og helseminister Bent Høie (H) trakk frem ytringsfriheten under Black Lives Matters-demonstrasjonene i fjor.

– Hvis du skal gjøre en begrensning i ytringsfriheten, så må du ha et mer solid rettslig grunnlag enn hvis du skal nekte en konsert eller et rent sosialt arrangement, sier Spurkland nå.

Helgheim mener at politiet har misforstått loven.

– Vet du bedre enn dem?

– Ja. Det står ingenting om at demonstrasjoner eller noe annet er unntatt fra dette lovverket. Ytringsfriheten forsvarer jeg med alle mulige midler, og den gir deg rett til å si og mene hva du vil, men ikke til å samles midt under en pandemi.

– De som jobber med dette i politiet har vel sterk faglig bakgrunn innenfor jus. Hvorfor tror du at du vet bedre?

– Fordi man veldig enkelt kan lese disse reglene. På dette området er det ingen tvil om at det er brudd på smittevernreglene å møtes så mange.

På spørsmål om hva han synes om denne uttalelsen, svarer Spurkland i Oslopolitiet:

– Han om det, tenker jeg. Vi føler oss på veldig trygg rettslig grunn.

Palestinakomiteen: – Tenkt over risikoen

– Det er ikke så overraskende at dette kommer fra Frp, sier Line Khateeb, leder i Palestinakomiteen.

– Helgheim er ikke en forkjemper for palestinernes rettigheter eller at internasjonal lov skal implementeres når det gjelder palestinerne og den israelske okkupasjonen.

– Jeg tenker at han vil ha et negativt fokus på dette. Men vi har selvfølgelig vært forberedt på det og har tenkt over risikoen ved å samle så mange mennesker i Oslo.

Khateeb sier at de gjorde alt de kunne for å hindre smittespredning på demonstrasjonen. De hadde påbud om munnbind og tok kontakt med politiet, Oslo kommune og helsemyndighetene i forkant.

– Vi hadde 50 vakter som gikk rundt, ba folk holde avstand og delte ut munnbind, sier Khateeb.

SMITTEVERN: Line Khateeb i Palestinakomiteen forteller at vakter delte ut munnbind på demonstrasjonen. Foto: Javad Parsa

– Grunnen til at vi valgte å arrangere en demonstrasjon er at vi fikk så mange henvendelser, og vi var redde for at andre ville arrangere uten tilsvarende orden på form og innhold.

Målet med demonstrasjonen var å få norske myndigheter til å fordømme og legge press på Israel, sier Khateeb.

– Vi står ikke og har markering for gøy. Folk sitter og ser at sivile bygninger, skoler, helsestasjoner. sykehus, veier og infrastruktur i Gaza blir bombet og enorme sivile tap som følger av dette.

Både Fellesutvalget for Palestina og KFUK-KFUM Global sier til VG at de stiller seg bak uttalelsene fra Khateeb.

LO i Oslo: – Unødvendig

Ingunn Gjerstad er leder av LO i Oslo, som var medarrangører for demonstrasjonen. Den var ansvarlig, mener hun.

– Det er ikke sånn at vi flyr ned gatene i demonstrasjoner, vi gjør det noen ganger når det er nødvendig.

Hun er svært kritisk til Helgheims metode:

– Det at man er uenig i sak må ikke føre til at man driver og anmelder hverandre. Da får man heller ta den debatten i offentligheten, sier Gjerstad.

– Så du anser at dere blir anmeldt fordi Helgheim er uenig i sak?

– Ja. Jeg vet ikke om Helgheim har anmeldt pandemifornekterne som står foran Stortinget en dag i uken. Det er ganske unødvendig å holde på sånn fordi man er politisk uenig.

Har ikke anmeldt andre demonstrasjoner

Helgheim bekrefter at han ikke har anmeldt arrangørene av andre demonstrasjoner eller markeringer under pandemien.

– Kommer du til å anmelde arrangørene av andre demonstrasjoner?

– Hvis dette fortsetter, ja. Men dette er et av de større lovbruddene vi har sett. Hvis flere velger å bryte retningslinjer som andre lider under og forsaker omtrent alt for, så er det klart at det bør anmeldes det også.

LO i Oslo deltok også på motdemonstrasjonen mot Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) 8. mai sammen med antirasistiske organisasjoner.

HAR ANMELDT: Torsdag ettermiddag leverte Frps Jon Helgheim sin anmeldelse på Oslo politihus. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Men hvorfor anmelder du ikke SIAN, som også demonstrerte nylig?

– Jeg har tatt til orde for at under en pandemi, så bør heller ikke SIAN drive med sine veldig kontroversielle ytringer. Men det er bare på grunn av pandemirestriksjonene, sier Helgheim og fortsetter:

– SIAN sin demonstrasjon tror jeg var innenfor reglene ved at de var så få. Så møtte det opp veldig mange motdemonstranter. Det bør politiet klare å forutse, og de bør si at nå er det pandemi, så man må finne alternativer måter og sette smittevern høyest.

– Har valget av demonstrasjon å anmelde noe å gjøre med budskapet?

– Nei, absolutt ikke. Det har med omfanget av smittevernbrudd. Jeg har vært ute å kritisert andre store demonstrasjoner.

– Hvilke?

– Jeg har i kommentarfelt og i sosiale medier sagt at det var en feilvurdering å tillate SIAN-demo i Drammen, sier Helgheim.