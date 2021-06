DØDE: Even fikk ingen oppfølging i Askvoll kommune etter at han forlot rusbehandlingen i Bergen i april i fjor.

Even tok livet sitt etter utskrivelse – Helse Bergen brøt loven

Even (34) tok sitt eget liv tre uker etter at han ble skrevet ut fra rusbehandling i Bergen under pandemien. Nå konkluderer fylkeslegen med at Helse Bergen brøt loven.

– Vi mener utskrivelsen ikke var forsvarlig, sier Sjur Lehmann, fylkeslege i Vestland til VG, etter at Statsforvalteren har gjennomført tilsyn.

VG har i flere artikler avslørt hvordan behandlingsinstitusjonen Seksjon Askøy utenfor Bergen skrev ut pasienter fra rusbehandling for raskt under pandemiutbruddet.

Tobarnsfaren Even tok sitt eget 29. april i fjor.

Først 12 dager etter utskrivelsen sendte sykehuset en henvisning til lokalsykehuset om at Even trengte psykologhjelp.

«En forglemmelse», skrev Helse Bergen i sitt eget avvikssystem.

Hjemkommunen Askvoll fikk aldri fikk vite at Even var skrevet ut.

– Statsforvalteren skriver rett ut at Haukeland sykehus ikke gjorde jobben sin, sier moren Lisbeth.

– Konklusjonen måtte bli som den ble. For det er så mange beviser for at behandlingen av Even var uforsvarlig.

RETTFERDIG: Lisbeth håper at ikke andre vil oppleve det samme som henne. Foto: Espen Rasmussen, VG

Statsforvalteren i Vestland skriver i sin konklusjon at utskrivelsen ikke ble gjort på forsvarlig måte og at ansvaret ligger hos ledelsen ved rusklinikken.

Tanten til Even leser rapporten som en oppreisning for Even:

– Seksjon Askøy fortalte Even at han skulle få komme tilbake. I stedet sendte de ham ut og lukket døren, mener Christl.

– Statsforvalterens konkluderer med at det ikke var Even som feilet, men systemet.

Viseadministrerende direktør i Helse Bergen, Randi-Luise Møgster, sier til VG at historien om Even har gjort sterkt inntrykk.

– Vi har stor medfølelse med dem som sitter igjen. Vi tar fylkeslegens konklusjon til etterretning og vil bruke erfaringene for å hindre at lignende hendelser skjer igjen, sier Møgster.

– Alle fikk tilbud om oppfølging

I en reportasje i VG 9. januar uttalte Helse Bergen at ingen pasienter som ble skrevet ut i Bergen, ble satt i en farlig situasjon.

Direktøren i Avdeling for rusmedisin presiserte at alle fikk tilbud om poliklinisk oppfølging eller et oppsøkende team.

I sin rapport konkluderer Statsforvalteren i Vestland med at behandling og oppfølging ikke var planlagt før utskrivelsen av Even.

– Det manglet rett og slett et videre et behandlingsopplegg ved utskrivning, sier fylkeslege Sjur Lehmann.

Da Statsforvalteren fikk tilsendt saken fra Helsetilsynet, mente de først at det ikke var grunnlag for å opprette tilsynssak. Da VG tok kontakt ni måneder senere, snudde de.

– Vi har nå fått kunnskap som jeg skulle ønske at vi selv fikk tak i da varselet kom, uttalte Lehmann den gangen.

FYLKESLEGEN: Sjur Lehmann konkluderte med at Helse Bergen har brutt spesialisthelsetjenesteloven. FOTO: Janne Weltzien Listhaug/Statsforvalteren i Vestland

Nå konkluderer fylkeslegen med brudd på loven. I tilsynsrapporten skriver Sjur Lehmann at Even «hadde et klart behov for videre behandling i spesialisthelsetjenesten.»

– Han var en i spesielt sårbar situasjon. Han var ikke i det hele tatt ferdigbehandlet for ruslidelsen, og hadde stor risiko for tilbakefall og forhøyet fare for selvmord, fortsetter han.

VG har tidligere skrevet at Even forsøkte å ta sitt eget liv fire dager før innleggelsen på Seksjon Askøy.

Rett før han ble skrevet ut, noterte en overlege i journalen at Even hadde forhøyet risiko for selvmord.

«Under nedstengningen kan det foreligge en økt forventning om at svake og risikoutsatte pasientgrupper har et tilstrekkelig opplegg rundt seg», skriver Lehmann i rapporten.

– Han skulle ideelt sett hatt avtale om snarlig time med psykologen i Førde, før han forlot behandlingsinstitusjonen, mener Lehmann.

Han påpeker at det er klare forventninger til et forutsigbart og samordnet behandlingsopplegg i nasjonale retningslinjer for rusbehandling og utskrivelser til kommunene.

– Dette er en standard som vi ønsker å bidra med til at helsetjenesten følger.

Statsforvalteren i Vestland har opprettet ytterligere en tilsynssak mot Helse Bergen, med utgangspunkt i oppfølgingen av 17 andre utskrivelser i Helse Bergen.

Administrerende direktør i Helse Bergen har tidligere uttalt til VG at de skal kontakte hver og en av pasientene.

Arbeidet er ferdig i august.

BEKLAGER: Viseadministrende direktør, Randi-Luise Møgster. FOTO: Katrine Sunde

Sykehuset har gått grundig gjennom alt som skjedde i forbindelse med utskrivingen av Even, blant annet rutinene for sending av henvisninger, ifølge viseadministrerende direktør Randi-Luise Møgster i Helse Bergen.

– Vi er opptatt av at utskriving fra døgninstitusjon er en komplisert og risikofylt overgang, og vi jobber med å redusere risikoen i denne viktige fasen av forløpet, skriver Møgster i en e-post:

– Som Statsforvalteren påpeker, handler dette blant annet om å sikre kontinuitet i behandling gjennom fastlagte avtaler om videre oppfølging. Vi må derfor ha økt oppmerksomhet på samhandling med andre foretak, pårørende, kommuner og andre hjelpetiltak for å sikre at vi har gode og trygge overganger. Dette gjelder i alle deler av sykehuset, men er ekstra viktig innen rusmedisin og psykisk helsevern.

Det er en prioritert satsing i sykehuset å bedre tilbudet til pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse som nettopp skal sikre tettere samarbeid mellom fagfeltene, men også en bedre samhandling ut mot kommunene og de andre samarbeidspartnerne våre. Brukerne er viktige.

Endringer i tilbudet skal være basert på fagfolks vurderinger, men også behovene som brukerne melder.