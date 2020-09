KRITISK: Hrabrin F. Haralanov var en av arbeiderne som måtte dra hjem til Bulgaria uten å ha fått lønn fra Fagarbeideren AS. Men lønnsgarantiordningen gjør at han trolig får over 100.000 kroner - men først neste år. Foto: Tore Kristiansen, VG

Fagarbeidersaken: Leder fikk 30.000 kroner i forelegg

Mannen er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet resten av livet. Likevel drev han en ny bedrift til konkurs. Straff: 30.000 kroner i forelegg. For lav, mener bobestyreren.

– Det er en hån mot alle han lurte. Med så lav straff for alvorlig arbeidslivskriminalitet, inviterer i realiteten Norge kriminelle til å drive ulovlig: De vet at de ikke får noen farlig straff, sier Hrabrin F. Haralanov.

Han er en av mange østeuropeere som har kommet til Norge for å jobbe. Men før jul stod han og en rekke andre arbeidere frem i VG og fortalte at de var blitt lurt av ledelsen i Fagarbeideren AS.

Østeuropeere hadde blitt lokket med gratis flybilletter. Da de kom til Norge fikk de noen tusen kroner i forskudd og ble kjørt frem og tilbake til jobb hver dag, til leiligheter hvor de bodde gratis. Men lønn fikk de ikke, viser dokumentasjon fra organisasjonen Fair Play og bobestyreren, som ble oppnevnt da selskapet gikk konkurs.

Selskapet ble anmeldt for menneskehandel og brudd på arbeidsmiljøloven, som Oslo-politiet henla av kapasitetshensyn. Politiet opplyste at de ikke hadde fått indikasjon på at de utenlandske arbeiderne var utsatt for tvang eller trusler.

LO klaget, men beslutningen ble ikke omgjort.

VG har via tekstmeldinger, oppringninger og e-post forsøkt å komme i kontakt mannen som ifølge politiet har fungert som daglig leder i Fagarbeideren AS. Han har ikke besvart VGs henvendelser.

– Forelegg på 30 000 kroner

Men mannen som drev Fagarbeideren AS ble også politianmeldt av eieren, fordi mannen har livslangt forbud mot å drive næringsvirksomhet. Den anmeldelsen har Enhet Vest i Sandvika i Oslo politidistrikt etterforsket.

– Han er ilagt et forelegg på 30.000 kroner fordi han i realiteten har fungert som daglig leder i Fagarbeideren AS, selv om han er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet resten av livet, sier politiadvokat Knut Skavang i Sandvika til VG.

Mannen ble i 2002 og 2013 dømt til henholdsvis 2 1/2 år og to år og ti måneders fengsel for arbeidslivsbedrageri. Han har en rekke konkurssaker bak seg, og er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet resten av livet.

Men mannen skiftet navn og drev videre.

– Mannen har vedtatt forelegget. Vi får håpe dette bidrar til at han ikke begynner på igjen, sier Skavang.

Fagarbeideren ble slått konkurs i høst. Bobestyrer Andreas Strime Christensen sier det foreløpig er krav i boet for 15,5 millioner kroner.

Han reagerer på at mannen bare fikk et forelegg på 30.000 kroner.

– Han er tidligere dømt til flere års fengsel for liknende forhold og har næringsforbud resten av livet. Når jeg som bobestyrer ser alle de konsekvensene av hans handlinger, så vil jeg si at jeg beklager at reaksjonen er så liten, sier Christensen.

Han mener det gjenspeiler at arbeidslivskriminalitet har lav prioritet hos politiet.

– Synd

Skavang svarer på kritikken ved å vise til at saken de har etterforsket kun dreide seg om brudd på næringsforbud – og at ansvaret for om saken kunne blitt bredere etterforsket, ligger i Oslo.

– Jeg enig med bostyrer i at det er synd at Oslo-politiet ikke har hatt kapasitet til å etterforske nærmere hva som foregikk i Fagarbeideren AS, sier Skavang.

Påtaleleder Beate Brinch i Oslo politidistrikt sier de etterforsker en rekke straffbare forhold innen arbeidslivskriminalitet.

– Når det gjelder de anmeldte straffbare forholdene mot gjeldende selskap så har disse sakene vært vurdert fortløpende og samlet uten at Oslo politidistrikt har kunnet prioritere å åpne etterforskning utover det forelegget som er gitt. Deler av begrunnelsen er kapasitet fordi distriktet har mange andre store økonomietterforskninger som går, sier hun.

Eieren får konkurskarantene

Asker og Bærum Tingrett har gjennom en kjennelse ilagt eieren av Fagarbeideren en konkurskarantene på to år, fordi han bidro til å sette den bedrageridømte mannen inn som daglig leder.

Christensen har som bobestyrer også ansvaret for å finne ut av hvor mye den enkelte ansatt ikke har fått i lønn. Den oversikten blir sendt til NAVs lønnsgarantiordning.

– Uhørt

Leder Lars Mamen i Fair Play Oslo og omegn og LO har hjulpet de ansatte med regnestykkene, blant annet de seks bulgarerne VG skrev om.

– Jeg kan bekrefte at bobestyrer har innstilt på at de seks arbeidsfolkene fra Bulgaria skal få mellom 100.000– 150.000 kr i utestående lønn. NAV har lang behandlingstid og har sagt at de tidligst kan utbetale i april 2021, sier Mamen.

– Det er uhørt, mener han.

– Det betyr at arbeidstakerne i Fagarbeideren må vente 18-20 måneder fra lønnen skulle være utbetalt til de får den fra NAV lønnsgaranti. Dette setter dem i en svært vanskelig situasjon. LO ser på om de i mellomtiden kan få tilgang til penger til husleie og andre nødvendige utgifter, gjennom en låneordning, sier han.

– En skam

NAV opplyser at en søknad om lønnsgaranti i de aller fleste tilfeller vil være behandlet innen tolv måneder, men at det i noen tilfeller kan ta lenger tid.

I Bulgaria har Haralanov fått seg jobb.

– Jeg vurderer å komme til Norge igjen, men det er et stort problem for østeuropeere å få stabil jobb i et seriøst firma. Jeg anslår at rundt 80 prosent av de norske selskapene som jakter på arbeidere fra Øst-Europa er useriøse.

Publisert: 15.09.20 kl. 17:03 Oppdatert: 15.09.20 kl. 17:20

