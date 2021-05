SNART FRP-DRONNING: Sylvi Listhaug er nestleder i Frp i to dager til. På det digitale landsmøtet til Frp til helgen, tar hun etter alle solemerker over etter Siv Jensen som partileder. Foto: Terje Bringedal

Listhaugs plan for å løfte sykepleierne

Sylvi Listhaug fremmer en resolusjon på Frps landsmøte for å få til et løft for landets sykepleiere og helsefagarbeidere.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har det her, sier Listhaug og viser frem en nyskrevet resolusjon.

Der står det at «FrP ønsker en treårig opptrappingsplan som legger opp til at det gis et ekstra lønnstillegg til sykepleiere

og helsefagarbeidere de tre neste årene».

Frp har digitalt landsmøte lørdag og søndag.

Hun har tidligere tatt til orde for - og fått kjeft for - å kreve coronalønnsløft for sykepleierne.

Nå foreslår hun en bredere pakke.

– Jeg håper å få støtte for å få til et løft for landet sykepleiere og helsefagarbeidere. Det vil bety at Frp i revidert nasjonalbudsjett vil foreslå at det lages en opptrappingsplan over tre år for å sikre flere

sykepleiere og helsefagarbeidere i årene fremover, sier hun.

Her er sentrale punkter i Listhaugs plan:

Planen Listhaugs treårige opptrappingsplan for sykepleiere og helsefagarbeidere: Løfte lønnsnivået til sykepleiere og helsefagarbeidere, som sikrer at man beholder og rekrutterer nødvendig personell.

Økning i antall studieplasser for helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre.

Lovfestet plikt for kommunene å ta imot sykepleiere og helsefagarbeidere i praksis, slik det er i spesialisthelsetjenesten.

Sykehus og kommuner pålegges å følge opp Riksrevisjonens rapporter om bemannings- og kompetanseutfordringer og utarbeide en strategiske plan for å løse dette på kort og lang sikt.

Gjennomgå og forbedre ressursbruk og oppgavefordeling i helse- og omsorgstjenestene og foreslå ansvarsendringer mellom profesjonene der det er formålstjenlig. Vis mer

– Parter i arbeidslivet reagerte da du var ute sist og krevde lønnsløft for sykepleierne; de sier lønnsdannelse skal skje mellom partene, ikke av politikerne?

– Ja, men det har vært gjort slikt før. Ap har tidligere stått for et lønnsløft for lærerne. Det er fullt mulig å gjøre det, det er viktig at de blir i yrket og det er spesielt viktig nå, som de har stått i pandemien over ett år, å vise at vi setter pris på innsatsen de har gjort.

– Hva med eksempelvis barnehageansatte og andre lavlønte som har stått i stormen?

– Det er også andre som fortjener økt lønn, men nå ønsker vi å prioritere sykepleiere og helsefagarbeidere. Pandemien har minnet oss på hvor viktig det er at vi har kompetente folk til å gi oss hjelp. Vi er helt avhengige av å rekruttere mange flere til disse yrkene i fremtiden, for å sikre at våre eldre og syke får hjelp.

Hun skriver i resolusjonen at Norge har behov for 6000 flere sykepleiere nå og at SSBs framskrivninger også viser at vi kan mangle om lag

36 000 helsefagarbeiderårsverk og 20 000 sykepleieårsverk fram mot 2035.

LOVER LØFT, MEN VIL IKKE SI HVOR MYE: Hun vil gi mer penger til sykepleiere og helsefagarbeidere, men vil ikke si noe om størrelsen. Foto: Terje Bringedal

– Det må være attraktivt å være sykepleiere og helsefagarbeidere og lønn er viktig. Men vi må også utdanne flere og at de kan ha praksis i kommunehelsetjenesten, på samme måte som det i dag er lovfestet at de skal innom spesial.

– Hvor mye bør de opp i lønn; 5000 eller 50000?

– Jeg vil ikke binde meg til noe beløp nå, men de må opp i lønn.

– Jeg husker hvordan det var

– Løft er ikke 2000 kroner i året?

– Det nå være noe som gjør at det blir attraktivt å søke seg til disse yrkene og at flere vil bli værende der. Mange har krevende arbeidsdager og skiftarbeid.

Hun viser også til egne erfaringer.

– Jeg har selv jobbet på aldershjem, så jeg husker hvordan det var; med tidligvakt den ene dagen og senvakt den andre. Du jobber mange helger og helligdager; du føler ofte det blir lite fri, hvis du har fulltidsjobb. Vi må ta vare på dem, fordi de er så viktige for våre eldre og syke.

Hun var pleieassistent ved Ørskog aldersheim fra 1995 til 2000.

– Dere kan ikke få til et treårsløft i revidert budsjett i vår?

– Nei, vi ber der om at de andre partiene blir med på en tre årig opptrappingsplan og så må pengene inn i høsten statsbudsjett og de neste års statsbudsjetter.

Hun fremholder at utdanning blir viktig.

«Frp vil ha et betydelig løft i helseutdanningene, og vil at antallet studieplasser skal trappes opp i årene som kommer. Studieplasser for utdanning av helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre skal trappes opp», foreslår hun.

Takker og bukker

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund takker for initiativet.

– Vi har lenge sagt at politikerne og Stortinget må på banen også i spørsmålet om sykepleiernes lønnsnivå og den voksende sykepleiermangelen, sier hun.

– Å skaffe befolkningen tilgang på kompetent personell i helse- og omsorgstjenesten er selve grunnlaget for å gi gode helse- og omsorgstjenester, sier sykepleiersjefen.

JA, TAKK: Lill Sverresdatter Larsen har ikke noe imot politiske penger. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Hun legger til:

– Hvis frontfaget eller partene i arbeidslivet ikke kan løse dette så må det tas grep som bidrar til å beholde og rekruttere sykepleiere og annet kritisk helsepersonell.

– Ikke betent

Frontfaget er utvalgte sektorer i privat sektor, hvor forhandlingene mellom LO og NHO, legger rammene for resten av oppgjørene.

I år endte rammen på 2,7 prosent og flere grupper, blant annet sykepleierne, har signalisert at de bør få mer enn det.

– Er det politisk betent for Norsk Sykepleierforbund at støtten til et sykepleierløft kommer fra Fremskrittspartiet?

– Det er ikke betent for oss. Sykepleiermangelen er et samfunnsproblem som går ut over befolkningen. Vi etterlyser tverrpolitisk samling og politikere uavhengig av parti som tar sitt samfunnsansvar, sier Larsen.

Helsefagarbeidere er ofte organisert i LOs største forbund, Fagforbundet.

Fagforbundsleder Mette Nord var jobbopptatt tordag og kunne ikke kommentere saken.