DRAMA: En kvinne fra Bømlo opplevde mandag at takboksen ble revet av, da hun krysset Bømlabrua. Foto: Privat

Takboksen føk til sjøs: − Helsiken, jeg våger ikke kjøre hjem!

Vindkastene rev og slet i bilen – og vel over Bømlabrua oppdaget føreren at halve takboksen var borte: – Ekkelt, sier kvinnen i 50-årene.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

Avisa Sunnhordland fortalte først om takboksen som føk til sjøs i 18-tiden mandag.

Kvinnen hadde vært i Sveio i og besøkt datteren og var på vei hjem, da hun skulle krysse Spyssøysundet mellom øykommunene Stord og Bømlo.

– Da jeg kom ut av den undersjøiske tunnelen og kjørte mot brua, blinket det 23 meter i sekundet på skiltet som varsler om vinden, forteller bilføreren til VG.

Tross liten storm i kastene la hun ut på den kilometerlange hengebroen.

– Det er ganske normalt at det blåser der. Jeg merket at bilen ristet og holdt hardt i rattet. Jeg saktnet farten, men hadde mest lyst til å gi gass for å komme meg vekk, sier kvinnen.

Så begynte rare lyder å komme fra taket.

– Jeg skjønte at det var noe, men ikke hva det var. Biler som kom mot, blinket med lysene. Over på andre siden kjørte jeg til siden.

– Hva så du da?

– Takboksen hang på ett feste, de tre andre var revet av. Lokket på takboksen var borte.

– Og da tenkte du?

– Helsiken, jeg våger ikke kjøre hjem. Jeg ringte mannen og sa han måtte komme. Jeg var litt skjelven, sier kvinnen, som var alene i bilen.

De surret restene av Thule-boksen til takbøylene og kjørte de siste 20 minuttene hjem.

– Heldigvis fikk ingen noe i fronten eller hodet, så det gikk bra. Men opplevelsen var ubehagelig, sier kvinnen.

Og takboksen, den var tom. Men det er ikke lenge siden familien tok ut langrennsskiene og slalåmskiene som hadde vært med til Røldal ...