HELLAS: I lovteksten som flertallet sluttet seg til, står det i lovens paragraf 9–4 at «det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at medlemmet oppholder seg i Norge». Bildet er fra Hersonissos, Kreta. Foto: Halvard Alvik / NTB

Stortinget etter NAV-skandalen: Mottagere av pleiepenger må være i Norge

Stortinget har i et ferskt lovvedtak igjen fastslått at mottagere av pleiepenger må oppholde seg i Norge - nesten to år etter NAV-skandalen, der myndighetene måtte innrømme at trygderettigheter gjelder i hele EØS-området.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hele NAV-skandalen fra sommeren 2019 var et resultat av at NAV og domstolene hadde feiltolket EØS-retten. Trygdemottagere som hadde oppholdt seg i andre EØS-land, ble urettmessig straffet med fengsel og krav om tilbakebetaling.

Med andre ord: Opphold i et annet EØS-land skal være sidestilt med opphold i Norge.

Men: I forrige uke vedtok Stortinget endringer i loven om folketrygd. I lovteksten som flertallet sluttet seg til, står det i lovens paragraf 9–4 at «det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at medlemmet oppholder seg i Norge».

– Det fremstår som absurd og uvirkelig at Stortinget i et nytt lovvedtak bekrefter den grove feiltolkningen av EØS-retten som har rammet så mange hardt, sier Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for Sp, til VG.

FIKK FLERTALL: Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (midten) sammen med statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie i en stortingsdebatt i april. Foto: Tore Kristiansen, VG

Venter på lovutvalg

Da lovforslaget ble diskutert i Stortinget forrige mandag, tok Lundteigen opp dette med Røe Isaksen i debatten:

«Hvorfor har ikke regjeringen ryddet opp i dette, sånn at Norge er Norge og EØS er EØS direkte i lovteksten», spurte Lundteigen.

«Det er et godt og viktig spørsmål», svarte Røe Isaksen, og fortsatte:

«Svaret på det er at vi har satt ned, nettopp i kjølvannet av Nav-saken, et lovutvalg som skal se på hvordan EØS-bestemmelsene gjennomføres i alle lovparagrafer som er relevante på vårt område. Da har vi valgt ikke å endre dette i en enkeltbestemmelse, men, som det kommer klart frem, og som for øvrig også andre talere har vist til, innebærer det at Norge i denne forstand er Norge og EØS-området, som representanten også helt riktig påpeker. Med andre ord gjelder dette for opphold i land utenfor EØS».

ABSURD: Per Olaf Lundteigen (Sp) frykter nye feiltolkninger av NAV-reglene etter en lovendring i Stortinget som slår fast at mottagere av pleiepenger må oppholde seg i Norge. Foto: Frode Hansen, VG

Men Lundteigen mener at Stortinget, gjennom lovvedtaket, har gjentatt den gamle feilen fra NAV-skandalen:

– Dersom denne feilen blir stående i loven, øker risikoen for nye feiltolkninger av regelverket, sier Lundteigen.

I strid med EØS-retten

Han får full støtte fra professor i privatrett, Mads T. Andenæs, ved Universitetet i Oslo:

– Det er ikke frivillig for Stortinget å følge EØS-retten, sier Andenæs til VG.

– Her gjør Stortinget et lovvedtak som er i strid med EØS-retten. Det krenker den retten mottagere av pleiepenger har til fritt å kunne reise med trygdeytelsen i hele EØS-området. Det er helt uholdbart at Stortinget ikke retter opp denne feilen som regjeringen gjør i lovforslaget. Folk som leser loven blir villedet, sier Andenæs til VG.

Dagen etter stortingsvedtaket i forrige uke kom den nye dommen fra EFTA-domstolen i Luxembourg. Domstolen slo fast at norske myndigheter har feiltolket EU-retten helt siden 1994.

– Nå er det ikke et fnugg av tvil om at trygdeytelser kan tas med til alle EØS-landene, sier Andenæs.

Stortingets vedtak ble gjort tirsdag i forrige uke. Sp, SV, Miljøpartiet de Grønne og Rødt stemte imot.

Både Andenæs og Lundteigen håper nå at Stortinget vil rette dette opp når lovteksten kommer til andre gangs behandling i Stortinget. Grunnloven krever to runder med vedtak for alle lovendringer.

Ingen omkamp

Røe Isaksen gir både Lundteigen og Andenæs rett i sak:

«Norge» i denne sammenheng betyr hele EØS-området, altså alle medlemsland i EU pluss EØS-landene Island og Liechtenstein.

På VGs spørsmål om hvorfor Stortinget ikke umiddelbart skal følge opp dommen fra EFTA-domstolen, svarer arbeidsministeren:

«Dette er ingen omkamp med EFTA-domstolen. Vi har vært tydelige overfor Stortinget og i lovforslaget på at reglene ikke kommer til anvendelse innen EØS. Det er altså regler som ikke får konsekvenser i EØS-land, men ellers i verden. Heller ikke i dag gjelder reglene innenfor EØS», skriver Røe Isaksen i en e-post til VG.

Han legger til at dette vil bli klargjort og rettet opp i loven senere:

«Regjeringen har satt ned et lovutvalg som skal se på om Folketrygdloven kan gjøres tydeligere enn i dag. Arbeidet pågår og vi får råd om dette før sommeren. Vi kan ikke gå inn og forandre kun ett sted, gjennomgangen bør gjøres på en helhetlig måte.»

Og legger til:

«Hvis vi skulle endret stykkevis, ville lovverket hatt noen paragrafer hvor det sto for eksempel Norge og EØS-området, og andre hvor det bare sto Norge. Det ville neppe blitt mindre forvirrende for folk», skriver Røe Isaksen.

VG retter

I artikkelen «Stortinget etter NAV-skandalen: Mottagere av sykepenger må være i Norge» er det en feil i lovhenvisningen: Paragraf 9-4 som Stortinget har endret i sitt lovvedtak i forrige uke, omtaler pleiepenger og ikke sykepenger. EØS-retten slår også fast at pleiepenger er en ytelse fra Folketrygden som kan mottas i hele EØS-området og ikke bare i Norge. Rettet 11. mai klokken 13.05.