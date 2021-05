VED ÅSTEDET: Det var i denne garasjen trebarnsfaren Kristian Løvlie (34) ble drept av leieboeren som bodde i det hvite huset på baksiden. Her jobber politiets etterforskere på stedet dagen etter at Løvlie ble funnet i mai i fjor. Foto: Terje Bringedal, VG

Leieboer dømt til 17 års fengsel for drapet på Kristian Løvlie (34)

Den 49 år gamle leieboeren er i Romerike og Glåmdal tingrett dømt til 17 års fengsel for overlagt drap på trebarnsfaren Kristian Løvlie (34) i mai i fjor.

Dommen er enstemmig.

Den tiltalte 49-åringen erkjente å ha begått drapet, men avviste i retten at han hadde noen plan eller tanke om å drepe Kristian Løvlie.

Retten tror ham ikke på dette, og mener drapet ble begått med overlegg.

«Det er nærliggende at drapet på Kristian Løvlie var resultatet av en desperat situasjon og kom til tiltalte som en vanvittig løsning på de problemene han sto i», skriver retten.

Kristian Løvlie (34) forsvant sporløst 27. mai i fjor og ble funnet drept morgenen etter i en bil utenfor Maxbo. Da hadde familie og venner lett etter ham en stund uten hell etter at han dagen i forveien ikke dukket opp for å hente barna på skolen og i barnehagen.

Leieboeren hans, en 49 år gammel mann, ble tiltalt for drapet. Mannen har erkjent straffskyld. Rettssaken mot ham startet 21. april.

– Jeg har gjort dette her, sa han da han ble bedt om å ta stilling til spørsmålet i retten. Forsvareren hans Trygve Staff mener det ikke var «et snev av forberedelse» fra den tiltaltes side og har ba retten holde et øye åpent for hans tese om at handlingen var noe i retning av «et impulsgjennombrudd i affekt».

DREPT: Trebarnsfaren Kristian Løvlie ble bare 34 år gammel. Foto: Privat

Knivstukket 18 ganger

Kristian Løvlie hadde nettopp kommet på jobb den 27. mai i fjor, et elektrikerfirma han og faren drev sammen på Rotnes i Nittedal. Det var nabohuset her de leide ut til 49-åringen.

Ifølge påtalemyndigheten tok tiltalte kontakt med Løvlie og påsto det var noe galt med strømmen i garasjen, og at den elektriske gressklipperen ikke virket.

Uvitende om hva som skulle ble Løvlie med ham inn. Påtalemyndigheten mente Løvlie ble knivstukket totalt 18 ganger før han ble lagt i bagasjerommet på leietagerens bil – og funnet først dagen etterpå.

BLE FUNNET: Her på parkeringsplassen utenfor Maxbo i Nittedal ble drepte Kristian Løvlie (34) funnet i en bil. Bildet viser politiet som jobber på stedet dagen etter drapet i mai i fjor. Foto: Tore Kristiansen, VG

Løvlies far forklarte i retten at han ble utsatt for en lignende hendelse omkring 20 dager før sønnen ble drept – da leieboeren ville ha ham til å reparere det elektriske anlegget i en carport. Faren avsto imidlertid, fordi han visste det ikke fantes noe elektrisk anlegg der.

I et større intervju med VG forteller samboeren og andre familiemedlemmer om døgnet da livet deres på snudd på hodet.

– Det lykkelig livet jeg hadde er ødelagt. Den lyse fin fremtiden jeg hadde den er frarøvet meg. Men jeg står jo opp hver dag, og får ungene i barnehage og på skole, sa Inderberg i retten.

Hevdet han var i en panikksituasjon

Tiltalte har i sin egen forklaring hevdet at han husker glimt av hendelsen, som han også beskriver som «en slåsskamp». Etterpå reiste han selv til legevakten på grunn av en skade i tommelen, men den var stengt.

Deretter reiste han hjem for å hente mobil og bankkort, før han kjørte til en annen legevakt. Først da han kom hjem etter dette, har mannen forklart at han løftet Løvlie inn i bagasjerommet på bilen han senere skulle parkere utenfor Maxbo.

Etterpå vasket tiltalte garasjen med klorin, knuste og kastet offerets mobiltelefon og vasket kniven og la den tilbake i kjøkkenskuffen, forklarte han i retten.

På spørsmål fra aktor Sturla Henriksbø om ikke målet med å skjule alle disse sporene var å ikke bli tatt, svarte tiltalte:

– Jeg var i en panikksituasjon, ja.