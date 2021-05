KARTLEGGER: Administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, skal gjennomgå utskrivelser fra rusbehandling i begynnelsen av pandemien. Foto: Paul S. Amundsen/VG

Helse Bergen gransker egne rusutskrivelser

VG har avslørt hvordan pasienter ble skrevet ut fra pågående rusbehandling i Bergen under coronautbruddet. Nå har sykehuset igangsatt en intern gransking.

Publisert: Nå nettopp

Fredag skal administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, orientere styret i helseforetaket om pasienter de skrev ut i mars i fjor.

Her vil Hansen fortelle at langt flere ble skrevet ut i Helse Bergen, enn de ni pasientene de til nå har oppgitt til VG.

Mange begynte umiddelbart å ruse seg igjen, har de fortalt VG.

Tobarnsfaren Even tok sitt eget liv tre uker etter å ha blitt skrevet ut fra Seksjon Askøy i april i fjor.

Da hadde allerede flere pasienter måttet forlate behandlingsinstitusjonen.

«De første dagene av pandemien ble ni pasienter dessverre skrevet ut for raskt», uttalte klinikkdirektør Else-Marie Løberg nylig til VG.

Den pågående kartlegging i Helse Bergen viser at minst 17 pasienter ble skrevet ut tidligere enn planlagt fra ulike døgnbehandlingsseksjoner mellom 12. og 17. mars i fjor.

– Jeg har bedt om å få alle fakta på bordet, sier Hansen til VG.

– Dette inkluderer hvordan pasientene ble fulgt opp med polikliniske tilbud, telefoner og annen hjelp i etterkant.

– Utskrivelsene skjedde for fort

I møte med ledelsen i Avdeling for rusmedisin, har Hansen bedt om at utskrivelser ved alle de seks døgnbehandlingsseksjonene til Helse Bergen undersøkes.

ORIENTERER STYRET: Fredag vil administrerende direktør Eivind Hansen fortelle styret i Helse Bergen om utskrivelser under pandemien. Foto: Paul S. Amundsen / VG

– Tiltak gjort med gode intensjoner fikk ikke den virkningen vi hadde ønsket. Det ser vi i ettertid, sier Hansen.

– En pandemi som rystet Norge og en hel verden, medførte at vi reduserte og tok ned aktiviteten vår.

Intensjonen var å sikre kapasitet for helsetjenesten under pandemien, ifølge Hansen.

– Konsekvensen ble at noen utskrivelser skjedde for fort, med uønskede belastninger for brukere og pårørende. Dette beklager vi, sier han.

I journalen til pasientene oppgis pandemien som utskrivelsesårsak.

Kartleggingen har så langt avdekket fire utskrivelser ved Helse Bergens avdeling for rusmedisin på Tertnes.

Fra Seksjon Skuteviken ble også fire personer skrevet ut.

To tidligere pasienter meldte hverandre om utskrivelser herfra allerede 9. januar i år. Det skjedde på Facebookveggen til daglig leder Kenneth Arctander Johansen i brukerorganisasjonen RIO.

– Dersom det var mangelfull oppfølging, er det viktig for oss å lære av det, sier Eivind Hansen.

Allerede i januar i år konfronterte VG helseforetaket med Facebook-meldingene. Da svarte leder for Avdeling for rusmedisin at pasientene skrev seg ut frivillig eller var ferdigbehandlet. Andre fikk endret behandlingstilbudet sitt.

Nå mener Eivind Hansen at utskrivelsene var knyttet til pandemisituasjonen.

– Vi sa allerede for et år siden at dette var livsfarlige utskrivelser, men ble bare avfeid, sier Kenneth Arctander Johansen i RIO.

– Nå forventer jeg at de lager nye rutiner, så dette aldri skjer igjen.

REAGERER: Daglig leder i den landsdekkende brukerorganisasjonen RIO. Foto: Tore Kristiansen

Eivind Hansen sier til VG at de vil gå grundig gjennom hendelsene.

– Vi er i ettertid åpne for at vi kunne gjort dette annerledes. Vi er opptatt av at utskrivning fra døgninstitusjon er en komplisert og risikofylt overgang, sier han.

– Vi skal jobbe videre med å redusere risikoen i denne viktige fasen av forløpet.

– Hvis det kan ha skjedd 17 uforsvarlige utskrivelser i Helse Bergen: Hvorfor har dere ikke varslet Statens helsetilsyn i henhold til spesialisthelsetjenesteloven?

– Vi kommer til å forsterke dialogen med brukere, øke bruken av erfaringskonsulenter og øke oppmerksomheten på samhandling med pårørende, kommuner og andre hjelpetiltak. Vi er åpne for eventuelle initiativ fra Helsetilsynet for en ekstern gjennomgang fra deres side.

– Even er et eksempel på et avvik

Tre dager etter av tobarnsfaren Even ble skrevet ut fra Seksjon Askøy, sendte Helse Bergen et brev til Statsforvalteren i Vestland, hvor de forsikret om at alle pasientene fikk forsvarlig oppfølging etter utskrivelse:

«Oppfølging innen 1-2 dager(...)».

Even hørte aldri mer fra behandlingsinstitusjonen.

TOK SITT LIV: Even skulle følges opp av psykolog hos Helse Førde. Men henvisningen kom ikke frem før dagen før han døde. Foto: Espen Rasmussen

VG har intervjuet flere pasienter som forteller at de ikke fikk hjelp.

– Even er et eksempel på et avvik fra rutinene for utskrivning. Da vi fikk beskjed om at han hadde tatt livet sitt, meldte vi saken til Helsetilsynet, sier Hansen.

Statsforvalteren i Vestland har opprettet tilsynssak mot Helse Bergen etter at VG stilte spørsmål om saken i slutten av februar i år.

– Vi vil gi statsforvalteren all informasjon de trenger. For tilsyn hjelper oss med læring og innsikt, slik at vi kan forbedre tjenestene våre, sier Hansen.

Ifølge Hansen fikk de andre pasientene som ble skrevet ut av Seksjon Askøy i mars og april oppfølging.

– Det viser journaldokumentasjon, sier Hansen.

– De har fortalt noe annet til VG?

– Ja, jeg skal ikke overprøve brukernes eller pårørendes uttalelser. På ingen måte. Det jeg kan vise til er journalene som viser oppfølging. Så er det ikke i min posisjon å kvalitetsvurdere denne oppfølgingen, sier han:

– Risikoen var uansett høyere ved å bli utskrevet enn å forbli inneliggende, noe VGs artikler belyser.

– Vil dere nå kontakte pasienter og pårørende, for å undersøke hva de mener om oppfølgingen?

– Det har vi ikke ferdigvurdert, men det er noe vi må tenke på. I ettertid ser vi at vi kunne gjort dette annerledes.

– Vil dere undersøke oppfølgingen til pasientene som ble skrevet ut i andre halvdel av mars og april?

– Vi har ikke lagt opp til en slik gjennomgang. Vi legger til grunn at dette er planlagte utskrivelser. Dersom det kommer opp enkeltsaker vil vi undersøke disse.

Ønsker ekstern gransking

Tidligere fagdirektør for Bergensklinikkene – psykologspesialist Kari Lossius – har sagt til VG at hun ønsker en ekstern gransking av utskrivelsene i Bergen.

– Det er viktig at en uavhengig aktør kommer til bunns i hva som gikk galt, sier hun.

FIKK TELEFONER: Kari Lossius ble kontaktet av fortvilte pårørende og pasienter da de ble skrevet ut. Foto: Privat

Til dette gjentar Hansen at Helsetilsynet og Statsforvalteren er fri til å iverksette tilsyn.

– Vi skal ikke slutte være nysgjerrige på disse sakene når vi er ferdige med intervjuet med VG, sier Hansen.

– Jeg kommer til å følge opp mer. Men jeg har ikke nå bestemt meg for hvor mye.