FORELØPIG UAVGJORT: Heidi Nordby Lunde og Peter Frølich tror det blir svært jevnt i voteringen om generell bevæpning av politiet på Høyres landsmøte. Foto: Terje Bringedal, VG

Strid om politi-bevæpning: Spår dødt løp i Høyre

Politiet har mangedoblet antallet bevæpnede oppdrag de siste ti årene. Når Høyre til helgen sier ja eller nei til generell bevæpning står by mot land i et spisst politisk oppgjør.

Publisert: Nå nettopp

Høyres landsmøte skal i helgen bestemme om de er for eller mot permanent, generell bevæpning av politiet.

Peter Frølich støtter mindretallet i Høyres programkomité, som er for å innføre generell bevæpning.

– Alle kan være enig i drømmeprinsippet om et ubevæpnet politi. Det går stort sett greit i Norge. Det jeg tenker på er de virkelige uværsdagene som vi vet treffer og kommer til å inntreffe, sier Peter Frølich til VG.

– Jeg vil ikke være den politikeren som står ansvarlig og sier at politiet kunne reddet liv hvis de hadde våpen, men det hadde de ikke.

På landsmøtet skal han i duell med Heidi Nordby Lundy som er mot.

Kommer an på folkene

Politiet har flere ganger de siste årene fått midlertidig tillatelse til generell bevæpning på grunn av trusselsituasjonen.

Fra 2009 til 2019 har antall bevæpningsoppdrag med skytevåpen økt fra 1978 til 9936 i året, ifølge Politidirektoratet.

– Kan vi komme i situasjoner der politiet ved å bruke våpen eskalerer situasjonen unødvendig, der de tidligere klarte seg uten våpen?

– Det kommer ikke an på våpenet, men på polititjenestefolkene. Hvor flink er den enkelte polititjenestemann og kvinne til å deeskalere situasjonen. Jeg tror ikke våpen i seg selv som er avgjørende der, men hva som er mellom ørene på polititjenestemannen, sier Frølich.

Foto: Heiko Junge / NTB

Han understreker at det ikke blir påbud om våpenbruk, men at politimestrene selv kan bestemme når og hvor man skal bevæpnes.

– Men konsekvensen blir vel mye større hvis du oppskalerer situasjonen med våpen enn uten?

– Jo, men en ting er at våpenet er på hoften. Trekker du våpen skal situasjonen tilsi det. Dette har de god trening i, sier han.

By mot land

Høyres stortingsgruppe har gjort en intern kartlegging av hvordan representantene vil stemme på landsmøtet.

21 sier at de er for generell bevæpning, 18 er imot og fem sier vet ikke.

Dissens om bevæpning Et mindretall i Høyres programkomite vil: «åpne opp for generell bevæpning av politiet» Dissensen støttes av Mahmoud Farahmand, Tom Georg Indrevik, Lars Myraune og Vetle Wang Soleim. Vis mer

– I partiet tror jeg det er så nært fifty-fifty som det går an å komme, sier Frølich.

– Ser dere noen skillelinjer mellom by og land?

– Ja, jeg bor på Grønland i Gamle Oslo. Er det et sted hvor situasjoner kan eskalere, så er det nettopp der. Jeg vil ikke sette pris på bevæpnet politi i mitt nabolag, sier Nordby Lunde.

– De som bor litt mer grisgrendt, hvor de nesten ikke ser politi eller organisert kriminalitet. De vil ha generell bevæpning i mitt nabolag. Jeg vil ikke ha det.

POLITISTASJON: Grønland politistasjon i Oslo sentrum. Et politidistrikt med mange væpnede oppdrag. Foto: Geir Olsen

– Ikke nødvendig

– I praksis har Norge hatt generell bevæpning i lengre perioder med en midlertidig tillatelse du har forlenget. Hvorfor ikke gjøre det permanent?

– Det er ingenting i kriminalitetsbildet i Norge i dag som tilsier at alt politi skal kunne være bevæpnet til enhver tid. Det er en eskalering av dagens situasjon, som jeg ikke tror folk flest vil ha, sier Nordby Lunde til VG.

– Vi har hatt en praksis hvor man kan få generell bevæpning i en konkret situasjon over tid. Det fungerer.

Hun peker på at Bevæpningsutvalget konkluderte med at dagens ordning fungerte godt og kaller forslaget «symbolpolitikk» i sitt innlegg.

UENIG: Heidi Nordby Lunde kaller forslaget fra Høyres programkomité for symbolpolitikk. Foto: Tore Kristiansen

Nordby Lunde sier at man i dag allerede har fremskutt lagring, hvor våpenet ligger i en låst kasse i bilen.

Hun sier at de da bare er en telefonsamtale unna bevæpning.

– Hva er faren med generell bevæpning?

– De kriminelle gjengene vil da vite at de møter et bevæpnet politi. I dag vet de ikke det. Det er en risiko for at de skalerer opp våpenbruk generelt, som kan føre til flere situasjoner. I tillegg ser vi fra flere land som har generell bevæpning at det er flere uheldige situasjoner.