Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad fulgt av helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Berit Roald, NTB

551 nye smittetilfeller i Norge – høyeste siden 13. januar

Ikke siden 13. januar har det blitt registrert flere smittetilfeller av coronaviruset på ett døgn i Norge. Nå er det registrert over 70.000 smittetilfeller i Norge siden viruset kom til landet for ett år siden.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

18. februar ble smittetrenden i Oslo stigende for første gang siden 17. januar, tirsdag denne uken skjedde det samme med smittetrenden nasjonalt. Da hadde den vært flat eller synkende siden 14. januar.

Torsdag ble det registrert 551 nye smittetilfeller av coronaviruset i Norge. Dette er 267 tilfeller flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er på 284.

Tirsdag ble det registrert 390 nye smittetilfeller i Norge, og onsdag 341. Totalt er det bekreftet 70.040 smittetilfeller i Norge siden pandemiens start.

Ifølge VGs oversikt er 222 av de 551 nye smittetilfellene torsdag registrert i Oslo. Kommunen har ennå ikke kommet med sine tall for torsdag.

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar er klart til det blir registrert i meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Tallene kan derfor gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke kommer frem når prøven er tatt – bare når den er registrert.

– Smitteøkningen den siste uken skyldes nok først og fremst økt forekomst av mer smittsomme virusvarianter samt mer kontakt mellom unge mennesker etter at de nasjonale og regionale smitteverntiltakene fra januar og tidlig februar ble lettet på. I tillegg har mange personer testet seg den siste tiden, ikke minst i Oslo, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

– Folk må være forberedt på strenge, nasjonale tiltak også fremover, sa helseminister Bent Høie på en pressekonferanse onsdag.

Slik beregnes trenden VGs beregning av smittetrenden gir en indikasjon på om den synker, stiger eller har flatet ut. Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid. For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier: endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden

den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag

den siste uken må være større enn ti prosent av uken med flest tilfeller så langt Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet. Det betyr at i en mindre kommune med lite smitte, skal det få smittetilfeller til før trenden snur. Vis mer

– Blir krevende

– Det er ingen tvil om at det blir krevende å holde pandemien under kontroll de neste to månedene. Vi får ingen stor drahjelp av vaksineringen enda og muterte virus ser ut til å spre seg i stadig flere kommuner, fortsetter Nakstad.

Onsdag, to dager før det markeres at det er et år siden det første påviste coronatilfellet i landet, opplyste FHI at opp mot tre av 10 tilfeller nå er den britiske mutasjonen.

De har tidligere FHI påpekt at den britiske varianten av viruset kan bli dominerende i Norge om fire til åtte uker.

– Vi er nå helt avhengig av at kommunene tester og smittesporer bredt samtidig som de innfører kontakt- og mobilitetsreduserende tiltak umiddelbart i de områdene der de mistenker skjult smittespredning. De muterte virusvariantene ser ut til å spre seg raskere enn man klarer å smittespore. Derfor er det fort gjort å havne bakpå, sier Nakstad og legger til:

– Vi jobber nå med å fase inn hurtigtester og spyttprøver i enda større grad for å hjelpe kommunene i TISK-arbeidet.

Testrekord i Oslo

Da smittetrenden tirsdag gikk fra flat til stigende sa fagdirektør ved Folkehelseinstituttet (FHI), Frode Forland, at det er Oslo og Agder som trekker opp.

– Det meste av smitten er knyttet til kjente utbrudd. Det kan gjøre situasjonen litt mindre alvorlig enn det tallene ser ut til. For landet som helhet er smittesituasjonen stabil, sa han onsdag morgen.

I tillegg ble det satt testrekord i Oslo forrige uke.

– Det er en delvis forklaring at det ble testet mange flere i forrige uke. Totaltallet er større fordi det er flere som er testet. Det er en klar indikasjon på at den reelle stigningen ikke er så stor som grafen indikerer, fortsatte Forland.