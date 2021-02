STØTTEN FALLER: Tiltakspakker og -nivåer er blitt endret en rekke ganger i år. Nå faller støtten til tiltakene. Foto: Terje Pedersen

Støtten til tiltakene har aldri vært lavere

59 prosent støtter tiltakene som er satt inn, ifølge Helsedirektoratets befolkningsundersøkelse. Støtten er lavest i den yngste aldersgruppen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I uke 53 svarte 70 prosent av dem som deltok i undersøkelsen at de støttet tiltakene. De fire første ukene av 2021 har støtten sunket til 60 prosent - noe som tilsvarer en nedgang på ti prosenpoeng.

Støtten til tiltakene har aldri vært lavere enn nå.

I den yngste aldersgruppen, 16 til 24 år, er støtten lavest. Kun 35 prosent oppgir at de støtter tiltakene.

Helsedirektoratets befolkningsundersøkelse er blitt gjennomført ukentlig siden begynnelsen av februar 2020. Den gjennomføres av Mindshare på oppdrag for Helsedirektoratet.

Støtten til tiltakene har variert gjennom pandemiåret. På det høyeste var støtten målt til 88 prosent, men andelen som støtter tiltakene har flere ganger vært omkring 65 prosent.

Slik har støtten til tiltakene utviklet seg. De siste ukene ligger foreløpig ikke i grafen:

Foto: Helsedirektotatet

Selv om støtten til tiltakene faller, ligger tilliten til myndighetene stabilt på 80 prosent. Hele 95 prosent av de spurte oppgir selv å følge råd og retningslinjer fra helsemyndighetene.

Befolkningsundersøkelsen gir ikke svar på hvorfor dem som ble spurt ikke støtter tiltakene. Helsedirektoratet vurderer nå å legge til ekstra spørsmål for å kartlegge årsaken til at støtten faller.

– Vi ser over tid at tillit og etterfølgelse av råd og regler er høy i befolkningen, det er vi selvsagt glade for fordi det bidrar til å holde smitten nede. Samtidig ser vi at tilslutningen til tiltakene har gått ned. Det er lett å trekke en slutning om at dette henger sammen med at det har vært strenge tiltak over tid, men dette må vi se nærmere på før vi konkluderer, sier kommunikasjonsdirektør i Helsedirektoratet Trine Melgård.

Mange endringer

Etter nyttår innførte regjeringen en rekke strenge regionale tiltak for å hindre spredningen av mer smittsomme virusvarianter.

Regjeringen innførte først et ringsystem for østlandskommuner etter utbruddet av den britiske virusvarianten i Nordre Follo.

Ti kommuner fikk innført de strengeste tiltakene siden Norge stengte ned i mars, mens det ble innført noe mildere tiltak i 15 nærliggende kommuner.

Denne inndelingen ble kjent som «ring 1», med de strengeste tiltakene, og «ring 2». Ringsystemet ble endret flere ganger etter det ble innført.

Onsdag ble det kjent at Helse- og omsorgsdepartementet igjen endrer tiltaksnivåene.

Nå er det ring 1, ring 2 pluss tiltaksnivå A, B, C og D som gjelder.

– Jeg forstår veldig godt at når det skjer endringer i smittesituasjonen og tiltak, så tar det tid før folk får satt seg inn i det, sa helseminsiter Bent Høie til NTB.

Frarådet fire nivåer

Både Helsedirektoratet og FHI har tidligere frarådet å innføre fire nivåer i tiltakene i sine faglige råd til Helse- og omsorgsdepartementet 2. februar.

– Folkehelseinstituttet anbefaler at det brukes kun to tiltaksnivå for tiltak regulert i covid-19-forskriften, og at det er nivåene som ble fastsatt søndag 31. januar kl. 24.00 som brukes. Dette tilsvarer utbruddsområder med høyt tiltaksnivå og omkringliggende områder med høyt tiltaksnivå, het det i anbefalingen.

Helsedirektoratet deler Folkehelseinstituttets vurdering om å r bruke to nivåer.

«Et to-delt system er også enklere i forhold til kommunikasjon. Et firedelt

system kan bli komplisert. Når det trappes ned, bør det til slutt vurderes lokalt hvilke smitteverntiltak det er behov for å regulere», skrev direktoratet.

– Etter nyttår er det blitt innført kompliserte ringsystemer og nå bokstavkategorier. Er det rett og slett blitt for komplisert?

– Råd og regler er kompliserte på enkelte områder og det er stadige endringer, men det er jo slik for at tiltakene skal være så treffsikre som mulig. Dette gjelder for eksempel karantenereglene. Derfor forsøker vi å veilede folk, slik at de enkelt kan finne svar på sine spørsmål gjennom for eksempel karantenesjekken og chatbot på helsenorge, sier kommunikasjonsdirektør Trine Melgård og fortsetter:

– Vi ser av befolkningsundersøkelsen at selv om råd og regler har blitt mer komplisert, er det fremdeles høy grad av tydelighet.