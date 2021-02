Foto: Gjenopptagelseskommisjonen

Disse gjenåpnet Baneheia-saken: − Har ikke vurdert skyldspørsmålet

Kommisjonen som har gjenåpnet Baneheia-saken, har ingen formening om Viggo Kristiansen (41) begikk drapene i 2000.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

– Vi har vurdert saken opp mot lovbestemmelsen som gjelder gjenåpning og har ikke foretatt noen vurdering av skyldspørsmålet, sier advokat Arne Gunnar Aas til VG.

Han tilhører flertallet i Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker, som var delt tre mot to i spørsmålet om gjenopptagelse av dobbeltdrapet i Kristiansand.

Flertallet mener at de to sentrale bevisene som ble ført for å underbygge Kristiansens delaktighet – DNA-beviset og Jan Helge Andersens forklaring – har fått klart svekket verdi.

Aas overlater for øvrig til kommisjonsleder Siv Hallgren å kommentere avgjørelsen.

– Det blir veldig galt hvis kommisjonsmedlemmene skal dissekere og kommentere avgjørelsene, sier den erfarne forsvarsadvokaten.

Seksjonsoverlege Tor Ketil Larsen, som tilhører mindretallet sammen med Hallgren, henviser også til kommisjonslederen for kommentarer.

– Mindretallet mener at de nye bevisene som foreligger, ikke ville ha vært frifinnende i lagmannsretten, sier Siv Hallgren til VG.

– Kompleks sak

Seksjonsoverlegen sier at kommisjonens uttalelse er lang og grundig.

– Saken har vært kompleks, men prosessen i kommisjonen har vært konstruktiv og grundig, sier Larsen.

Det var den femte begjæringen om gjenopptagelse fra Viggo Kristiansen som ledet frem.

Tingrettsdommer Dag Jodaa skriver i en SMS at han ikke ønsker å gi noen kommentarer tilknyttet avgjørelsen.

– Jeg ønsker ikke å uttale meg om dette, men vil henvise til uttalelse fra kommisjonens leder og vedtaket på kommisjonens nettside skiver Elin Ramleth Østli til VG.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring, etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han har sonet ferdig.

Gjenopptagelseskommisjonens avgjørelse blir sendt til Høyesteretts ankeutvalg, som skal peke ut en ny lagmannsrett til å behandle saken.

Slik er sammensetningen i kommisjonen som har behandlet Baneheia-saken:

For gjenopptagelse

FOR: Dag Jodaa.

Dag Jodaa (49), tingrettsdommer

Dommer i Rana tingrett siden 2015.

Tidligere dommerfullmektig, rådgiver i Justisdepartementet og privatpraktiserende advokat og partner i i Advokathuset Helgeland.

Medlem av kommisjonen fra 2017.

FOR: Arne Gunnar Aas Foto: Gjenopptagelseskommisjonen

Arne Gunnar Aas (70), advokat

Advokat i Advokatfirmaet Hjort siden 1981.

Arbeidserfaring fra Sjøfartsdirektoratet, Holt sorenskriverembete oAsker og Bærum politidistrikt.

Verv i Advokatforeningens fagutvalg for strafferett og straffeprosess og Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg.

Tidligere rådgiver for Justisdepartementet med arbeidsfelt menneskerettigheter i Moldova.

Medlem av kommisjonen fra 2015.

FOR: Elin Ramleth Østli. Foto: Gjenopptagelseskommisjonen

Elin Ramleth Østli (59), statsautorisert revisor

Privatpraktiserende revisor og oppdragsansvarlig partner i Revisorsenteret Trysil siden 1994.

Arbeidserfaring fra Arthur Andersen & Co og Sparebanken Hedmark.

Verv i kvalitetskontrollen i Den norske Revisorforening og Klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker.

Medlem av kommisjonen fra 2019.

Mot gjenopptagelse

MOT: Siv Hallgren. Foto: Gjenopptagelseskommisjonen

Siv Hallgren (56), kommisjonsleder

Leder av kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker siden 2017.

Arbeidserfaring fra Justisdepartementet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Politiet i Asker og Bærum, ISCO Group og advokatfirmaene Lea, Haavik & Helland og Elden.

Tidligere verv i bistandsadvokatutvalget i Advokatforeningen, Arbeidsgruppe for økt bruk av konfliktråd, Tilregnelighetsutvalget, Særdomstolsutvalget og Helsepersonellnemnda.

MOT: Tor Ketil Larsen Foto: Gjenopptagelseskommisjonen

Tor Ketil Larsen (60), seksjonsoverlege