Kritisk til corona-hemmelighold: − Uholdbart

Jonas Gahr Støre ber regjeringen offentliggjøre forklaringene sine til Koronakommisjonen.

NRK kunne i dag melde at både helsetopper og regjeringsmedlemmer har forklart seg til Koronakommisjonen, men at forklaringene hemmeligholdes. Ap-leder Jonas Gahr Støre reagerer sterkt.

Kommisjonen skal gi en foreløpig dom over Norges coronahåndtering innen utgangen av mars i år.

– Det er uholdbart og de må snu. Her har befolkningen rett til å få fullt innsyn i de regjeringene som er gjort, sier Støre til VG.

– Her bør ingen ha noe å skjule rundt vurderingene man har gjort, usikkerheten man har hatt og valg man har tatt. Det bidrar til oppslutning om politikken at vi har fullt innsyn i det.

22. juli-rapporten

Støre trekker parallellen til Gjørv-kommisjonens rapport etter terrorangrepet på Utøya og Oslo 22. juli 2011, hvor politikernes forklaringer ble offentliggjort.

Han mener regjeringen bør legge seg på en like åpen linje nå.

– Det kommer jo en kommisjon og et svar til slutt. Er det ikke nok? Hvorfor skal man ha innsyn i ting underveis?

– Det ene utelukker ikke det andre. Vi ønsker å vite hvordan de ansvarlige har vurdert og kommentert saken. At ikke det blir borte i vurderingene.

Hemmelighold

Kommisjonen har intervjuet helsetoppene, som helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-sjef Camilla Stoltenberg – og flere regjeringsmedlemmer, inkludert statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie.

Statsministeren forstår at koronakommisjonen foreløpig holder forklaringene hemmelig.

– Jeg har ikke noe behov for at min forklaring er hemmeligholdt. Men jeg har forståelse for at forklaringene ikke blir offentliggjort før arbeidet med rapporten er ferdig. 22. juli-kommisjonens forklaringer ble heller ikke offentliggjort før rapporten var levert til Stortinget, sier Erna Solberg til VG.

Hun sier at koronakommisjonen har fått en svært kort tidsfrist, og må konsentrere seg om å få den ferdig.

– De har fått utrolig kort tidsfrist, fordi Stortinget har ønsket at denne diskusjonen skal være før valget. Vi er midt i pandemien fortsatt. Det sa vi også den gangen. Men de skal forsøke å trekke noen konklusjoner så langt, for at Stortinget skal få en diskusjon om dette.

– Den samme diskusjonen hadde vi rundt Gjørv-kommisjonen. Da handlet det om tema som grenset inn mot terror, sikkerhet og beredskap, spørsmål som noen ganger blir unntatt offentlighet. Men coronakommisjonen skal belyse hvordan Norge møtte en krise, hvordan var vi forberedt og hvilke vurderinger gjorde vi. Det har befolkningen rett til å vite om.

– Gi kommisjonen rom

Lederen for koronakommisjonen, professor emeritus Stener Kvinnsland, sier han ikke har noe å tilføye utover det han tidligere har sagt.

Han sa til NRK at det ikke bør gi innsyn i enkeltuttalelser, uten at de fremgår i sin sammenheng.

– Det har snart gått ett år siden pandemien kom til Norge og litt kortere siden koronakommisjonen ble nedsatt. Støre sier at det ikke er noen motsetning mellom å ha åpenhet nå, og åpenhet når rapporten legges frem. Er du uenig i det?

– Nå synes jeg at særlig de partiene som har bedt om at coronakommisjonen skal levere en rapport på et tidlig tidspunkt, gir koronakommisjonen også rom til å gjøre den jobben, sier Solberg.