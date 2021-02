FENGSLET: Viggo Kristiansen har snart tilbrakt 21 år i fengsel, og har helt siden han ble pågrepet i 2000 hevdet sin uskyld. Foto: Fridtjof Nygaard

Derfor blir Baneheia-saken gjenopptatt: − DNA og Andersens forklaring klart svekket som bevis

Et flertall på tre medlemmer av Gjenopptakelseskommisjonen stemte for å gjenoppta Viggo Kristiansens sak.

I avgjørelsen fra kommisjonen kommer det frem at det spesielt er DNA-beviset og Jan Helge Andersen forklaring som har vært avgjørende for at Baneheia-saken nå er besluttet gjenåpnet.

– Flertallet i kommisjonen mener at det, etter dommen i 2002, har kommet nye omstendigheter og bevis som fører til at både DNA-beviset og Jan Helge Andersens forklaring er svekket som bevis, heter det i avgjørelsen.

De påpeker også at disse to bevisene utgjør særlige sentrale beviser i dommen mot Viggo Kristiansen fra Kristiansand byrett og Agder lagmannsrett.

– Slik situasjonen er i dag vurderer flertallet det slik at DNA-beviset samlet sett må anses tilnærmet nøytralt for så vidt gjelder spørsmålet om ugjerningene ble begått av flere gjerningsmenn. DNA-bevisets stilling som bevis er således vesentlig endret, skriver de videre.

VILLE IKKE GJENOPPTA: Siv Hallgren, leder i Gjenopptakelseskommisjonen. Foto: Terje Bendiksby

Mener Andersens forklaring er svekket

Kommisjonens flertall legger videre til grunn at Jan Helge Andersens forklaring er blitt tillagt vesentlig vekt for dommen mot Viggo Kristiansen, og at det etter lagmannsrettens dom er tilkommet forhold i saken som tilsier at bevisverdien av hans forklaring er svekket.

De viser til at avhørsmetoden som ble anvendt under avhør med Andersen, hvor han av politiet ble presentert en teori om at han selv kunne være et slags offer.

– Teknikker som ble brukt i avhør av Jan Helge Andersen er ikke lenger akseptert praksis og skal ikke forekomme, skriver de.

De mener også at DNA-analysene som ble tatt i 2010, rettslig sett er å anse som nye bevis som svekker bevisvekten ved Andersens forklaring.

– I sum innebærer dette at de to sentrale bevisene som ble ført for å underbygge Viggo Kristiansens delaktighet i de straffbare forhold – DNA-beviset og Jan Helge Andersens forklaring – begge har fått en klart svekket bevisverdi.

Kommisjonens flertall mener også at svekkelsen av DNA-beviset innebærer at betydningen av mobilbeviset øker:

«Når mobilbeviset fikk begrenset betydning i bevisvurderingen tilsier en rasjonell vurdering at dette hadde sammenheng med at det angivelig forelå sikre holdepunkter for to gjerningsmenn i DNA- funnene».

KOMMISJONEN: Tingrettsdommer Dag Jodaa, statsautorisert revisor Elin Ramleth Østli og jurist og kommisjonsleder Siv Hallgren, professor i psykologi Timothy John Brennen og forsvarsadvokat Arne Gunnar Aas før et møte i november 2019 der Baneheia-saken ble behandlet. Foto: Terje Bendiksby

Uenighet i kommisjonen

Med tre mot to stemmer besluttet Gjenopptakelseskommisjonen torsdag å gjenåpne straffesaken mot Viggo Kristiansen.

Kommisjonens leder Siv Hallgren og seksjonsoverlege ved Stavanger universitetssykehus Tor Ketil Larsen var de to som ikke ville gjenoppta saken.

– Mindretallet mener at de nye bevisene som foreligger ikke ville ha vært frifinnende i lagmannsretten. Det er bakgrunnen, sier Hallgren.

Flertallet ved tingrettsdommer Dag Jodaa, statsautorisert revisor Elin Ramleth Østli og forsvarsadvokat Arne Gunnar Aas stemte for gjenåpning.

Flertallet mener flere av de sentrale bevisene i saken er svekket, og at dette er egnet til å påvirke det samlede bevisbildet i saken.