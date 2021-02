Lastebil kjørte på flere biler – Har ikke pågrepet sjåføren

Søndag formiddag traff en lastebil flere biler i Bergen før den krasjet i et tre på en tursti: – Det var full panikk, forteller et øyenvitne til VG.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En lastebilsjåfør kjørte inn i flere biler og trær i Fjellveien i Bergen, turstien som går opp til utsiktspunktet Fløyen. Politiet jakter fremdeles på føreren, som ifølge vitner løp mot sentrum.

Det bekrefter operasjonsleder Per Algrøy til VG. Søndag kveld har de fremdeles ikke fått fatt i gjerningsmannen, opplyser politiet.







– Vi har jobbet med saken i ettermiddag og har fått inn en del opplysninger. Det gjør at vi håper å kunne få avklart hvem som kjørte, slik at vi kan pågripe vedkommende, sier vakthavende politijurist Bernt Dahlsveen i Vest politidistrikt til Bergensavisen søndag kveld.

Algrøy forteller til VG at de har hatt flere patruljer i Bergen sentrum i løpet av dagen, og at de også jobber opp mot eieren av lastebilen.

– Vi har ingen indikasjon på at han har forsøkt å kjøre på noen. Vi oppfatter det mer som at han har forsøkt å unndra seg politiet, sier Algrøy.

– Han var kledd i arbeidsklær i en gul vest og en blå hjelm, da han løp inn mot sentrum. Han kan ha tatt av seg dette, sier Algrøy.

Det var Bergens Tidende som først meldte om hendelsen.

LØP FRA STEDET: Føreren kjørte inn i flere biler før turen endte i et tre. Foto: Tipser

– Kom i full fart rundt svingen

Rebecca Fugelli og venninnen Vanja Andersen var på søndagstur da lastebilen kom kjørende rundt en sving.

– Den kom veldig plutselig i full fart rundt svingen. Jeg trodde først det bare var en yrkessjåfør med veldig dårlig tid, men skjønte at noe var galt da den ikke senket farten. Venninnen min holdt på å bli påkjørt, sier Rebecca Fugelli til VG.

De to venninnene forklarer at de hørte et smell og at de da så lastebilen som hadde krasjet i en annen bil. Deretter rygget han og kjørte inn på en tursti.

–De som gikk der var jo virkelig ikke forberedt på det. Det var en mann som ropte «pass dere». Det gikk så fort, så det var bra ingen ble skadet, sier Fugelli.

SØNDAGSTUR: Vanja Andersen og Rebecca Fugelli var på tur i området da lastebilen plutselig kom kjørende i høy hastighet. Foto: Privat

– Full panikk

Kim Furuseth (39) kom syklende nedover Fjellveien i motsatt retning av lastebilen da han hørte et smell. Han forteller at lastebilen kom kjørende i høy fart.

Furuseth måtte hoppe til siden.

– Det var full panikk, forteller han.

Like etter var han vitne til at sjåføren tok seg ut av bilen og begynte å løpe nedover skråningen.

Han fryktet først at det kunne være andre i bilen som var skadet, men bilen sto igjen tom.

VITNER: Flere forbipasserende ble vitne til lastebilens ferd langs Fjellveien i Bergen. Foto: Privat

Eieren av bilen: – Må være stjålet

Bergens Tidende har snakket med lederen av firmaet som eier lastebilen.

– Jeg er litt sjokkert her, sier han til avisen.

Mannen opplyser til avisen at det til daglig er han som bruker bilen, og mener den må være stjålet. Bilen skal ha vært sist brukt på fredag, før den ble parkert i Bergen sentrum.

– Politiet lurte på om vi hadde noen ute som kjørte i dag. Det fikk jeg akkurat sjekket, og det har vi ikke, sier han.

Ifølge avisen har han fått beskjed om at det er materielle skader etter at bilen har kollidert med andre biler.

Han forteller også at det har blitt funnet diverse tyvegods i førerhuset.

– Det ligger masse tyvegods, blant annet en tv-skjerm og noe datautstyr. Det ligger også noen klær igjen i bilen, sier han til BT.