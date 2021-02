TIL RØTTENE: Halvar Ellingsen reiste hjem til nord for å drive Kvitnes gård, etter å ha jobbet flere år i hovedstaden for blant annet Bagatelle og Kulinarisk Akademi. Bildet ble tatt i forbindelse med åpningen i april 2020. Foto: Andrea Gjestvang, VG

Mesterkokk risikerer å måtte stenge – fordi taket er for lavt

Michelin-drømmen kan bli knust for Kvitnes gård i Vesterålen. Restauranten og overnattingsstedet risikerer å måtte stenge fordi taket er 20 centimeter for lavt.

Av Ida Lokland

Publisert: Nå nettopp

For ett år siden kunne Kvitnes gård i Vesterålen endelig slå opp dørene etter flere år med oppussing og planlegging.

Restauranten og overnattingsstedet utenfor Sortland er drevet av tidligere norgesmester i kokkekunst Halvar Ellingsen, og har tiltrukket seg matinteresserte fra hele landet.

Nå ser det imidlertid mørkt ut for den fortsatte driften. Arbeidstilsynet har avslått å godkjenne Kvitnes gård som et serverings- og overnattingssted.

Årsaken er at romhøyden bør være på 2,4 meter. Takhøyden i restaurantdelen har imidlertid en høyde på 2,2 meter, som vil si en differanse på 20 centimeter.

Det var Bladet Vesterålen som først omtalte saken.

SATSER LOKALT: Rettene består av råvarer fra Lofoten, Vesterålen og Senja. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

– Urimelig

«Romhøyden er under minstekravet til romhøyde for arbeidslokaler som er mindre enn 40 kvadratmeter. Der skal den gjennomsnittlige romhøyden være minimum 2,4 meter», skriver tilsynet i vedtaket som VG har fått tilgang til.

«For at Arbeidstilsynet skal akseptere avvik, må det foreligge kompenserende tiltak», står det videre.

Arbeidstilsynet avslo ytterligere to forhold: Det ene dreier seg om inneklima og ventilasjon på arbeidsplassen, det andre om avstand til toalett for de ansatte.

Siden Kvitnes gård åpnet, er stedet blitt drevet på en midlertidig bruksendring. Det er denne serveringsstedet nå håper å gjøre permanent.

STOR INTERESSE: – Folk er veldig nysgjerrige på hva vi driver med. Det er en veldig spesiell restaurant, vi har høye ambisjoner og jobber hardt, sier Halvar Ellingsen. Bildet ble tatt i forbindelse med åpningen i april 2020. Foto: Andrea Gjestvang, VG

– Vi er i gang med å utbedre disse to forholdene, men å endre takhøyden er helt urimelig. Det er et bygg med historisk betydning som har blitt gjenoppbygd til det det en gang var. Det er en del av konseptet. En utbygging ville vært veldig skadelig for bedriften, sier kjøkkensjef og daglig leder Halvar Ellingsen til VG.

Han synes det er frustrerende at gården, som har fått stor anerkjennelse både lokalt og nasjonalt, risikerer å måtte stenge.

– Det er kjempefint at Arbeidstilsynet gjør jobben sin, men det hadde vært hyggelig om de faktisk tok turen ut hit og viser hva som er problematisk, og se at vi har det veldig fint på jobb. Det er ingen her som er over 2.20 centimeter høy.

les også Måtte stenge dørene én måned etter storåpning

– Et antikvarisk smykke

Selv om det er fullt mulig å løfte det 200 år gamle huset, vil det innebære en betydelig fasadeendring. Helge Mørck, eier av Kvitnes gård, mener en slik justering er uaktuelt.

– Det er utenkelig å begynne å jekke opp det huset. Selv om det ikke er verneverdig så er det et antikvarisk smykke, sier Mørck til VG.

– Dette er et kulturbygg, og fylkeskultursjefen, Hadsel kommune – ja, alle er på vår side. Takhøyden kan vi ikke gjøre noe med. Skal vi ta slike hensyn, som dreier seg om et par centimeter, vil det være veldig mange etablissementer som må stenge dørene i Norge, sier han til Bladet Vesterålen.

HISTORISK: Kvitnes gård var tidligere eid av Halvar Ellingsens tipptipptipp-oldefar Christoffer G. Ellingsen. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Mørck kjøpte Kvitnes gård i 2011. Det som den gang så ut som ruiner, har ved hjelp av renovering og store omkostninger blitt et tilbud som har skapt en stolthet for hele regionen, sier han.

– Gården ligger som en inngangsportal til bygda. Det ville vært nitrist hvis det må stenge og ødelegge for både arbeidsplasser og regionen. Nå er det noe som er hyggelig å hvile øynene på. Det er 11 års arbeid som har gjort dette til noe mer vesentlig enn det det var, sier Mørck.

Ellingsen er enig:

– Vi er stort sett fullbooket og har 10 ansatte fra ulike deler av landet som alle er superfornøyde. Det er veldig fint å kunne sette Vesterålen på mat-kartet.

Har sendt inn klage

Asbjørn Haugdal har ansvar for byggesaken på vegne av Kvitnes gård, og har sendt inn en klage på vedtaket til Arbeidstilsynet i Nordland. Der peker han på motstridende detaljer rundt hvordan takhøyden har blitt beregnet ut ifra lovverket og de faktiske forholdene.

– I gamle hus som dette, er det ofte bjelker i taket som bærer andre etasje. Derfor skal taket måles på oversiden av bjelkene og ikke på undersiden, der avstand mellom bjelkene på mer enn 60 centimeter er et viktig kriterium, sier Haugdal.

– Det er umulig å tilpasse et så gammelt hus ut ifra forskriftene som tilsynet henviser til. Her er vi helt avhengig av en dispensasjon hvis de fastholder sin tolkning, legger han til.

Vil vurdere saken på nytt

Tommy Pedersen arbeider med byggesaker i Arbeidstilsynet. Til VG opplyser han at søknaden ble behandlet i samsvar med hva de oppfattet som gjeldende regelverk.

– Søker har nå påklaget søknaden og gitt flere opplysninger. Vi vil vurdere de nye opplysningene og ta stilling til om det endrer noe, eller om saken skal sendes Direktoratet for arbeidstilsynet for klagebehandling, skriver Pedersen i en epost.

Han understreker samtidig at avslaget fra tilsynet er begrunnet i flere punkter enn bare takhøyden.

–Arbeidstilsynet kan akseptere enkelte avvik fra kravene. Vi vurderer og behandler de planlagte avvikene konkret i hver enkelt sak hvor bygningsmessige vern vil inngå i denne vurderingen. Selv om vi kan akseptere enkelte avvik, finnes det alltid en grense, skriver han.

Ordfører Lena Arntzen i Hadsel har også engasjert seg i saken, og sendt brev til Arbeidstilsynet. Hun ber ifølge Bladet Vesterålen Arbeidstilsynet utvise forståelse for byggets særegne historie og utforming slik at det blir mulig å drive restaurant og hotell i lokalene:

– Særlig gjelder dette forhold omkring romhøyde, som det vanskelig kan gjøres større endringer på, uten at man går på tvers av den historiske status bygningsmassen har. Dette er også i tråd med uttalelsen fra Nordland fylkeskommune som er fagmyndighet for kulturminner, sier hun til avisen.