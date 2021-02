Regjeringen viderefører tiltak i østlandskommuner – med noen endringer

Ring 1 (med tiltaksnivå C: Ganske høyt tiltaksnivå) Oslo, Halden, Sarpsborg. Oslo har over tid hatt høyt smittepress og blir værende på tiltaksnivå C. Halden og Sarpsborg blir også værende på dette tiltaksnivået, siden det er kort tid siden utbruddet i Halden og smittesituasjonen ikke er helt avklart.

Ring 2 (med tiltaksnivå D: Noe forhøyet tiltaksnivå) Nordre Follo, Ås, Asker, Bærum, Indre Østfold, Hvaler, Fredrikstad, Moss, Rakkestad, Råde, Skiptvet, Våler, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Rælingen, Nittedal. Smittesituasjonen vurderes å være under kontroll i Nordre Follo og Ås. Disse kommunene flyttes derfor fra ring 1 til ring 2.

Følgende kommuner blir ikke lenger en del av ordningen med nasjonale forsterkede tiltak : Enebakk, Nesodden, Frogn, Vestby. Flere omkringliggende kommuner har over tid hatt lite smittepress og opplever selv å ha god kapasitet på smittesporing og høy etterlevelse av smittevernstiltak. Disse kommunene tas derfor ut av forskriften og kan i stedet fatte lokale, forsterkede vedtak ved behov.