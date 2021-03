SMITTET: Tina Bru er nestleder i Høyre. Foto: Helge Mikalsen/VG

Tina Bru er coronasmittet

Olje- og energiminister Tina Bru (H) bekrefter overfor VG at hun er smittet av coronaviruset.

Av Eirik Røsvik

Bru sier at hun har testet seg mye den siste uken og fikk svar på en coronatest i går torsdag, som hun tok på onsdag.

– Ja, det stemmer at jeg er smittet. Jeg føler meg relativt bra. Men jeg kjenner at jeg ikke er frisk, sier Tina Bru til VG.

Hun sier at hun ikke har møtt noen utenfor familien siden sønnen ble syk i slutten av forrige uke.

– Jeg har egentlig vært i karantene siden forrige uke. Da ble sønnen min syk og vi dro og testet ham. Siden han var syk var vi karantene hele helgen. Vi fikk svar på testen hans på søndag. Han var smittet, og vi har vært i karantene siden, sier Bru til VG.

Hun bekrefter til VG at hun meldte avbud til NRKs Politisk Kvarter fredag morgen fordi hun var smittet.

NY NESTLEDER: På landsmøtet i fjor ble Tina Bru valgt som nye nestleder i Høyre. Foto: Helge Mikalsen

– Ikke konsekvenser

Både mannen hennes og sønnen på to og et halvt år er smittet.

Bru sier at sønnen hennes først ble syk og at smitten trolig kommer fra et smitteutbrudd i sønnens barnehage.

– Har du vært i nærheten av Erna Solberg eller andre regjeringsmedlemmer etter at sønnen din fikk symptomer?

– Nei. Han fikk symptomer fredag kveld og jeg har vært i karantene siden da, sier Bru.

Helseminister Bent Høie sier til E24/Stavanger Aftenblad at smittetilfellet trolig ikke får konsekvenser for andre i regjeringen.

- Jeg er ikke kjent med det. I regjeringen har vi systemer som gjør at vi holder to meters avstand. Vi har veldig strenge smitteverntiltak, sier Høie.

Statssekretær Rune Alstadsæter (H) ved Statsministerens kontor skriver at hun har deltatt digitalt på regjeringskonferansene den siste uken.

REGJERING: FHI-direktør Camilla Stoltenberg, helseminister Bent Høie (H) og statsminister Erna Solberg (H). Foto: Lise Åserud

Familien smittet

Bru sier at det går fint med både mannen og sønnen hennes.

– Sønnen min går det veldig fint med. Han var syk i ett døgn og har vært i helt vanlig form. Mannen min har også testet positivt. Han har det relativ ok, men er dårlig og ikke i toppform, sier Bru.

Hun skryter av barnehagens håndtering.

– Jeg vil skryte veldig av barnehagen vår. De har vært veldig flinke og operert med åpenhet i en krevende situasjon. De har vært flinke med smittevern, men det er vanskeligere med et mutert virus, sier hun.

STATSRÅD: Tina Bru har som olje- og energiminister jobbet mye sammen med klima og- miljøminister Sveinung Rotevatn (H). Foto: Tore Kristiansen

– Samme som mange andre

Bru sier til VG at hun deler situasjonen hun er i med mange andre.

–Jeg håper at jeg ikke blir mye dårligere. Men det vet man ikke. Man må bare følge med. Det er ikke noe gøy.

– Jeg tror situasjonen jeg er i nå er en jeg deler med veldig mange andre i landet. Mange yngre blir smittet og mange familier går en påske i møte enten i isolasjon eller i karantene.

– Jeg må bare holde ut og håpe at vi blir så friske som mulig. Det går greit, men jeg vet ikke hvor langt i sykdomsforløpet jeg er.

Flere politikere smittet

Bru er nå en av mange politikere som har blitt smittet av coronaviruset.

Sist ut var statssekretær Audun Rødningsby (V) ved Statsministerens kontor. Tidligere har både Rune Alstadsæter (H) og Peder Egseth ved SMK vært smittet.

Helt i starten av pandemien var hennes kollega og statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) smittet. Også stortingspolitikerne Roy Steffensen (Frp), Erlend Wiborg (Frp) og Åshild Brun-Gundersen (Frp) har vært smittet.

– Det viktigste er at vi fortsetter å ta smittevern på alvor. Du må gå i karantene hvis du mistenker at du selv er syk eller er veldig tett på noen som er syke. Jeg er veldig glad for at vi tok det veldig på alvor og holdt oss hjemme, selv om vi ikke hadde en positiv bekreftet test, sier Bru.

BESKJED: Tina Bru ber folk holde ut. Foto: Eirik Røsvik

– Hold ut!

Hun har en klar beskjed til alle: hold ut og ta smittevern på alvor.

– Ta alle tegnene seriøst, gjør det du kan for å ikke smitte andre. Beskjeden er: hold ut. Jeg vet hvor krevende det er, spesielt med et lite barn som ikke skjønner hvorfor han ikke kan gå ut og leke, sier hun.