BOK-AKTUELL: I sin biografi tar Thorbjørn Jagland et oppgjør med delprivatisering og den politiske retningen i Stoltenberg 1-regjeringen, som han selv satt i. Det var ikke hans prosjekt, sier han. Men han er ikke bitter på Stoltenberg. Foto: Tore Kristiansen

Jagland om forholdet til Stoltenberg: − Har ikke noen dårlige følelser

Thorbjørn Jagland (69) avviser at han bærer nag til eller føler bitterhet overfor Jens Stoltenberg (61) når han nå beskriver en av de mest opprivende og langvarige maktkamper i norsk politisk historie.

Nå nettopp

Onsdag kommer første bind i selvbiografien «Du skal eie det selv».

Naturligvis er striden med NATOs nåværende generalsekretær fra 1999 til 2002 blant hovedkapitlene i boken.

Men de som med skrekkblandet fryd hadde forventet at den tidligere statsministeren og partilederen skulle kaste ytterligere bensin på bålet, vil bli overrasket over hva han sier i dette intervjuet med VG.

– Når du gir ut denne boken er de første overskriftene overalt: «Oppgjør med Jens Stoltenberg». Hva mener du om Stoltenberg i dag, kjenner du på et ubehag og kanskje til og med vemmelse?

– Nei. Nei, nei, nei. Tvert imot. Jeg har ikke noen dårlige følelser for Jens Stoltenberg. Jeg synes han skrev en del stygge ting om meg i boken sin, det må jeg si. Men nå gir jeg min fortelling, så åpent og ærlig som jeg kan, sånn som jeg så det. Jeg krever ikke at dette er sannheten. Jeg sier at det er et tillegg til resten av bildet, og som gjør at historikere i framtida kan vurdere dette på et helhetlig grunnlag. Han har sin historie, jeg har min historie.

– Men hva synes du egentlig om Jens Stoltenberg?

– Jeg synes at han alltid var veldig lett å være sammen med. Han hadde alltid en lett tone, alltid et godt ord, alltid et humoristisk innslag. Det er en person som var behagelig å være i nærheten av. Jeg har ikke noen dårlige følelser for ham. Vi skiltes jo også på en veldig grei måte på landsmøtet i 2002. Men jeg har jo også merknader til ting som ble gjort, av politisk karakter.

– Har du vært redd for, under arbeidet med boken, at ditt ettermæle skulle bli at du står igjen som en bitter mann?

- Det er en del som har lest boken på forhånd, og de sier: Her er det jo ingen bitterhet, og du er veldig mild som mot samtlige personer. Og det reflekterer hvordan jeg er. Jeg har ingen bitterhet. Men hvorfor skulle jeg være bitter når jeg har fått gjort så mye, fått bidra så mye og hatt alle disse høye vervene.... så skulle jeg sitte her og være bitter? Jeg må jo først og fremst være takknemlig, overfor Arbeiderpartiet.

Pensjonist

Thorbjørn Jagland fyller 70 år i neste uke. Nå nyter han livet som pensjonist. Han er deleier i en sjark i Risør og har i høst debutert som hummerfisker.

– Vi fikk 11 hummere, men kastet ut fem på grunn av størrelsen og de som har rogn. Det var oppsiktsvekkende at nybegynnere klarte såpass. Det er utrolig hyggelig å være fisker og bonde.

– Hva dyrker du?

– Grønnkål, purre og rødbeter. Og druer, ikke minst. Det kan jeg si, at det å være pensjonist kan ikke overdrives. Det er utrolig deilig. Jeg merker det på alle måter. For eksempel, når vi kjører innover her fra vårt hjem i Risør - ja jeg kan ikke fortelle dere hvor mye over fartsgrensen jeg kjørte før - men nå holder jeg bare fartsgrensen. Du setter ned tempoet på alt mulig.

2000: Uenige om retningen

I boken legger ikke Jagland skjul på at han var sterkt imot den politiske retningen som Jens Stoltenberg varslet for sin første regjering i 2000 til 2001:

– Jeg kan ikke si at det var et prosjekt jeg ikke var med på, for jeg satt i den regjeringen, sier Jagland nå.

– Man må huske på at jeg var spilt ganske sjakk matt gjennom det som hadde skjedd. Men jeg var utenriksminister og bestemte meg for å være det. Hvis jeg skulle begynne å protestere på det, ville det med en gang bli sett på som at «Thorbjørn begynte å stikke kjepper i hjulene for Jens». Jeg så det sånn at nå fikk Jens gjøre det han mente var riktig. Det var det som skjedde, legger han til.

Ville bli veldig mye bråk

– Hva tenker du at delprivatisering av Statoil ble en av de viktigste sakene da Ap fikk tilbake regjeringsmakten i 2000 etter tre år med Bondeviks sentrumsregjering?

– Nei, det var ikke det jeg så for meg. Jeg så tvert imot staten som en garantist for at vi skulle eie dette landet selv. Og det statlige eierskapet hadde nå nådd et så høyt nivå som ikke engang Martin Tranmæl kunne drømme om. Jeg mente at dette måtte forsvares. Men jeg var en sterk tilhenger av delprivatiseringen av Telenor. Jeg så ikke for meg at Televerket kunne overleve i den sterke internasjonale konkurransen.

Men med Statoil var det annerledes, ifølge Jagland:

– Statoil var jo bygget på en enorm ressurs som ingen kunne ta fra oss. Men vi kunne miste det gradvis, og det er jo det som har skjedd: 200 milliarder kroner gikk tapt på grunn denne utenlandssatsingen.

– Men jeg skjønte at dette var viljen til de som da hadde fått makten. Situasjonen var sånn at det ville blitt veldig mye bråk hvis jeg skulle begynne å kjøre imot det på en sterk måte.

- Er det slik at du angrer på det i dag?

– Nei, for det var et faktum. Men jeg er bekymret over det jeg ser at staten blir pulverisert og delvis privatisert.

PENSJONISTEN: Thorbjørn Jagland fyller 60 i neste uke. Nå fisker han hummer, dyrker rødbeter og druer, og kjører bil i hastigheter under fartsgrensen. Foto: Tore Kristiansen

2005: Ville ikke i regjering

– Du var stortingskandidat i 2005, men Jens Stoltenberg valgte Jonas Gahr Støre som utenriksminister, ikke deg. Var det en skuffelse?

- Nei, og det kommer jeg tilbake til i mitt andre bind. Men jeg kan her og nå si at det var mitt initiativ til at det ble som det ble. Jeg skjønte nemlig godt, på et tidlig tidspunkt, at det ikke ville være klokt av Jens å ta meg med i regjeringen. Ingen liker å ha en avgått rundt seg. Det er en naturlig greie. Derfor ringte jeg til Jens og sa at det beste ville være at jeg ble stortingspresident. Jeg ville ikke ha likt det selv, heller, å ha en sånn avgått sittende i regjering.

Stemmeseddelen

Den tidligere AUF-lederen, Ap-partisekretæren, partilederen, parlamentariske lederen, statsministeren, utenriksministeren, stortingspresidenten, Nobel-komitélederen og generalsekretæren i Europarådet beskriver sin egen bok som fortellingen om «stemmeseddelen» som symbolet på de utviklingen som starter i de småkårs-slektene han stammer fra.

– Så er det en fortelling hvordan Arbeiderpartiet har forvaltet det mandatet som stemmesedlene ga partiet, sier Jagland.

– Vi trodde at bind en skulle handle om livet fram til du fylte sju år?

– Familiebakgrunnen min er ikke så enkel å ta tak i. De kommer liksom fra ingen steder. Farfaren min kom fra en svensk rallar som vi ikke har klart helt å spore. Besteforeldrene mine fra Egge i Lier. Farfaren min som endte opp som leder for hopplandslaget i 1952. Og faren min som kanskje var landets beste hopper, og som slo Birger Ruud første gang de kunne konkurrere.

– Du oppsummerer det i boken som at «staten er i ferd med å gli ut av hendene på oss». Er det slik at du mener at mandatet er forvaltet bort?

– Ja, det oppsummerer hva jeg ville og alltid sto for. Det var det jeg mente med «Det norske hus». Velferdsstaten måtte forsvares og så forsterkes skritt for skritt slik vi hadde gjort de første ti-årene. Det kunne ikke gjøres bare ved å øke skatter og avgifter, men også å bruke den sterke staten i bygging av nytt næringsliv i partnerskap med private. Gjennom all den privatiseringen som har skjedd, og mange andre ting, at den er i ferd med å gli ut av hendene på oss.

Jeg symboliserer det slik: Hvorfor skal «Norges Statsbaner» hete «Vy»? At det het «Norges Statsbaner» symboliserte at det var vi som eide det selv. Nå er det ingen som vet hvem som eier det.

Ap-medlem, om så den siste

– Jan Bøhler, en mangeårig politisk alliert av deg, tok nylig overgang til Senterpartiet. Hvilke tanker gjør du deg om det?

– Jeg synes det var synd at det ble sånn. Han var min statssekretær i Utenriksdepartementet, og gjorde en utmerket jobb der. Så jeg har ikke noe negativt å si om han, selv om vi ikke har hatt særlig kontakt de siste 10 årene.

– Har du noen forståelse for at han bytter parti, gitt det du sier om Ap og statens rolle?

– Jeg har referert til Kjell Bækkelund, som alltid sa: Om jeg så skal være den siste, så skal jeg være medlem av partiet, avslutter Thorbjørn Jagland.

Publisert: 28.10.20 kl. 14:51