STILLE: Antall reisende med Ruter er ned mot halvparten av normalen. Foto: Terje Bringedal, VG

Tall avslører hvordan samfunnet endres: Slik påvirker coronatiltakene oss

Her er tallene som avslører hvordan vi reiser og hvor vi beveger oss etter at det ble innført coronatiltak med «hjemmepåbud» og sosial nedstengning.

Oppdatert nå nettopp

VG har sett på tall fra kollektivselskaper, Apple og Google.

I slutten av oktober og begynnelsen av november kom innstrammingstiltakene tett som hagl, både nasjonalt og lokalt.

Effekten av tiltakene viser seg nå i kollektivtrafikken – og vårt bevegelsesmønster.

Kollektivtrafikkselskapet Ruter, som har ansvar for kollektivtrafikken i Oslo og tidligere Akershus melder om en nedgang i antall reisende på rett over åtte prosent i uke 45, sammenlignet med uken før.

Den første uken i november hadde Ruter ca. 3,4 millioner reisende passasjerer, melder de i sin ukesoversikt.

Kollektivreisene var den første uken i november nær halvparten av normalen, og utgjør 57 prosent av en normaluke før pandemien.

Ikke siden den siste uken i mai har selskapet hatt færre passasjerer, bortsett fra ukene 39 og 40 da det var busstreik.

Både Oslo og Viken har en nedgang i reisende passasjerer fra uken før, med åtte og seks prosent. Oslo indre by og Oslo sør har høyest nedgang, med nesten ti prosent, mens for Viken sør er nedgangen bare en halv prosent.

Nærmer seg mars-nivå

Også tall fra Entur, basert på søkedata fra kollektivtransporten rundt om i landet, viser at folk planlegger langt færre kollektivreiser nå enn tidligere i høst.

Daglige reisesøk var litt over 2 millioner den 10. november. I mars lå de på litt over en million om dagen. Rundt juli var daglige reisesøk mellom syv og åtte millioner, opplyser selskapet.

Tallene omfatter data for buss, tog og trikk fra en rekke transportselskaper fra Vy, Ruter, Skyss, Brakar, Go-Ahead, SJ Norge, Østfold Kollektivtrafikk og Entur, utført gjennom både nett og app.

Entur er et norsk statseid selskap som tilbyr salgs- og billettløsninger og reiseplanlegger for tog og kollektivtransport i hele Norge, på tvers av selskaper og fylkesgrenser. Selskapet samler og deler trafikkdata.

Skyss/Kringom som opererer kollektivtrafikken i Vestland melder at antall påstigninger i mars var redusert med 80 prosent, i september/oktober med 35 prosent.

– Vi ser av reisetallene i hele år at mobiliteten har gått ned hver gang det har kommet nye nasjonale og lokale restriksjoner. Reisetallene har vært noe høyere i perioder der smittepresset har vært lavt og det har vært færre restriksjoner, sier Målfrid Vik Sønstabø, direktør i Skyss.

Tror på færre heisaturer

– Min forskning viser en tydelig overgang fra kollektivtransport til individuell transport, fordelt på sykling, gange og bil, sier forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt (TØI), Susanne Nordbakke. Hun forsker på reisevaner, atferd og transport.

– Folk er presset over til å sykle og gå mye og oppfordret til å unngå kollektivtransport. Dette er gode nyheter både for folkehelsen og for miljøet. Økt bilkjøring er ikke det, så sånn sett kan det miljømessig gå begge veier. For vi kjører mer bil, sier hun til VG.

Noen av de store endringene under første coronabølgen fra mars tror forskeren kan bli varige.

Forskningsleder Susanne Nordbakke ved Transportøkonomisk institutt (TØI). Foto: Svein Erik Dahl, NTB

– Det kan bli en endring i hvor ofte vi flyr, blant annet fordi vi kan ha videomøter. Dessuten er det grunn til å tro at det blir færre heisaturer til Paris, New York og London. Slike reiser kommer nok til å øke igjen, men det er grunn til å tro at folk er blitt vant til å ta det litt mer med ro.

Hjemmekontor vil redusere bilbruken, tror forskeren.

– Våre undersøkelser viser at 24 prosent av dem som reiser med bil til jobb, kan jobbe hjemmefra og være like effektive en gitt dag, sier hun.

Dette sier Google om hva vi gjør

Også Google holder et øye med aktiviteten vår. Skal vi tro tallene fra deres covid-19-rapport om aktivitet i samfunnet fra 8. november:

Detaljhandel og rekreasjon, restauranter, kafeer, kjøpesentre: Ned 35 prosent.

Dagligvare og apotek: Ned 7 prosent

Parker, havner med mere: Opp 12 prosent

Kollektivholdeplasser, kollektivknutepunkt: Ned 41 prosent

Arbeidsplasser: Ned 10 prosent

Boliger: Opp 10 prosent

Dataene viser besøk på steder og lengden på dem, sammenlignet med et snitt av tilsvarende ukedag over fem uker i januar/februar.

Underlaget er innsamlede og anonymiserte data fra Google Maps, fra to-tre dager i forkant.

Det er bare data for brukere med påslått posisjonslogg på mobilen som er med og derfor er bare et utvalg med. Det er ikke sikkert at det viser den nøyaktige atferden til større deler av befolkningen, opplyser Google.

Også Apple rapporterer om store endringer basert på data fra sin kartapp.

Søkeforespørslene etter reiseruter for bil, til fots og med offentlig transport er viser alle en kraftig nedgang fra juli og august. Siden 13. januar er det en nedgang i reiseruteforespørsler for offentlig transport på 32 prosent og ned åtte prosent for bil.

NED NED NED: Reisingen med kollektivtrafikk er ned over hele Norge. Her fra trikke- og bussholdeplassen i Stortingsgaten ved Nationaltheatret Foto: Frode Hansen, VG

Kan gi varig milliardtap

Forskningsleder Susanne Nordbakke ved TØI er bekymret for mulig varige endringer i kollektivtransporten som følge av pandemien.

– Angsten for å stå stimlet sammen i frykt for å bli smittet kan sette seg. Kanskje man ikke vil utsette seg for trengsel på buss og trikk igjen, noensinne, sier hun.

Urbanet Analyse har beregnet at den årlige svikten i billettinntekter for kollektivtransporten kan bli på 2,3 milliarder kroner.

Rapporten er omtalt i tidsskriftet Samferdsel.

Selskapet har analysert påvirkningen av coronapandemien for kollektivselskapene Agder Kollektivtrafikk, Brakar, Kolumbus og Skyss/Kringom.

Tall fra SSB viser at det var 21 prosent færre reiser i første kvartal 2020 sammenlignet med første kvartal 2019, skriver Mari Betanzo og Bård Norheim fra Urbanet Analyse.

Urbanet mener en konsekvens av mer hjemmekontor og mindre kollektivbruk kan gi en varig nedgang i kollektivtransporten på 13 til 17 prosent, selv etter at det er utviklet vaksine eller medisiner som gjør smitte langt mindre alvorlig.

Publisert: 12.11.20 kl. 23:11 Oppdatert: 12.11.20 kl. 23:27

