SOLGT: Britt og Gunnar Trondsen (88) solgte barndomshjemmet til Gunnar Trondsen. Prisen er taksert til 1,9 millioner kroner. Foto: Ronald Johansen

Mangler bad og dusj – solgt etter 20 timer lang budrunde

(iTromsø/VG) Etter en 20 timers-lang budrunde, ble det gamle og slitte huset solgt for 1,95 millioner kroner.

Nå nettopp

Det var i midten av oktober at Gunnar Trondsen (88) bestemte seg for å selge det som en gang var barndomshjemmet hans. Det gamle slitte huset i Vestregata 71 ble lagt ut til salgs for 1,9 millioner kroner.

Boligen som ble bygget i 1885 er på 61 kvadratmeter. Den har i dag verken dusj, dører, bad eller gulv og trenger med andre ord sårt oppussing.

Etter en 20-timers lang budrunde, ble huset denne uken solgt for 1,95 millioner kroner - 50.000 kroner over takst.

Det var iTromsø som omtalte saken først.

KJØKKEN: Her er kjøkkenet i Vestregata 71, – eller det som er igjen. Foto: Ronald Johansen, iTromsø

Selve budrunden begynte onsdag ettermiddag og ble avsluttet klokken 11.00 torsdag.

– Det første budet var på 1,2 millioner kroner også tikket budene inn, sier Børge Martinussen, eiendomsmegler i Eie eiendom til VG.

Det var kun fire interesserte som la inn bud, men ifølge eiendomsmegleren var det 55 personer som meldte sin interesse.

– Det som var litt uvanlig med denne boligen var at det var så mange som ga uttrykk for å være interessert og som fulgte budrunden. Det pleier normalt å være ti stykk, sier Martinussen.

TOALETTET: Ned den bratte trappa til kjelleren, finner man husets toalett. Det har aldri vært våtrom eller dusj i huset. På bildet står tidligere eier, Gunnar Trondsen. Foto: Ronald Johansen, iTromsø

Boligselger fornøyd

Han understreker at han har opplevd lignende interesse før, men ikke i senere tid.

– Det som gjorde denne boligen attraktiv var nok en kombinasjon av at mange var begeistret for gamle hus og så verdien i å kunne renovere og få seg en hyggelig bolig.

Martinussen kan også røpe at boligselgeren er meget fornøyd.

– De hadde en forventning om at den ville få en pris på rundt to millioner, så de var ikke overrasket og det var også det de hadde håpet på, sier han.

– Hvem har kjøpt boligen?

– Det er en relativ ung privatperson som kommer til å renovere huset og slik jeg har oppfattet det også er opptatt av å få en hyggelig bolig, sier han.

Publisert: 24.10.20 kl. 12:24

