OPPGITT: Bareier Alexander Arnø har valgt å stenge alle barene sine, selv om han har lov til å holde åpent. Han mener regjeringen sender blandede signaler. Foto: Paul S. Amundsen / Bergens Tidende

Bareier om nye skjenketider i Bergen: − En håpløs mellomting

Mens Oslo stenger kranene helt ned, får Bergens barer holde åpent i noen timer hver dag. Samtidig bes folk om å holde seg hjemme: – Det begynner å bli vanskelig å ta dette på alvor, sier bareier.

Nå nettopp

– Jeg forstår de som velger å holde åpent godt, det er jo snakk om å holde det gående økonomisk og være lojal mot kundene. Det er noe jeg også har lyst til, men det fremstår for meg som helt uforenlig med det regjeringen ønsker av oss som privatpersoner. Regnestykket går ikke opp.

Det sier Alexander Arnø, som driver utestedene Stereo, Tempotempo, Nedre Nygård og Okidoki i Bergen på telefon til VG.

Arnø valgte å stenge alle fire utestedene sine etter han hadde hørt de nasjonale tiltakene som ble kjent på torsdag.

– Erna ga alle et tydelig budskap om å holde seg hjemme. Min bransje handler om å være sosial. Hvis regjeringen mener at vi ikke skal treffe hverandre, så er jo det det samme som å si at vi skal stenge ned.

Dagen etter Arnø stengte, kom byrådet i Bergen med nye lokale tiltak.

Selv om de nye tiltakene i Bergen rammer utelivet og serveringsbransjen hardt, krever de likevel ikke full skjenkestopp, slik som har blitt vedtatt i Oslo.

Fra lørdag 7. november skal skjenkesteder i Bergen stenge senest kl. 22.00, og skjenkingen stopper fra kl. 21.30.

De ulike anbefalingene får Arnø til å reagere.

– Dette blir bare en håpløs mellomting der du hverken kan drive butikk eller ivareta smittevernregler. Det begynner å bli vanskelig å ta dette på alvor.

FORETREKKER LOCKDOWN: Bareier Alexander Arnø tror det ville vært bedre med en full nedstengning for barene i Bergen, slik at de raskere kunne kommet tilbake til normalen. Foto: Paul S. Amundsen / Bergens Tidende

– Bedre å stenge alt

Bareieren er klar på at han støtter innføringen av tiltak for å få bukt med smitten i samfunnet.

Likevel stusser han over måten dette har blitt håndtert på helt siden pandemien brøt ut.

– Politikerne skryter av å ha mer målrettede tiltak nå enn i mars, men det viktigste for oss er at vi slipper en gjentagelse av det vi har opplevd en gang til med seigpining og halvrestriksjoner. Gjør det ordentlig, ta heller en full nedstengning.

les også Helsedirektøren om storbytiltak mot smitte: – Ta kraftig i

Han spør seg selv hva som skjer dersom byrådet i Bergen etter tre uker sier at ingenting virker.

– Alle i denne bransjen har tatt grep. Jeg klager ikke over det, men det har akkumulert ekstra utgifter og kostnader for oss. Jeg tror at mange av vil ryke nå, mange flere enn om regjeringen bare hadde bestemt seg for å ta grep tidligere.

– For vår bransje tror jeg det er bedre å stenge alt i fire uker, sier Arnø.

Håper på hjelp fra huseier og leverandører

Selv mener Arnø at han nå er avhengig av at huseiere og leverandører er forståelsesfulle.

– De må være fleksible på når jeg får betalt for at ting skal gå rundt. Jeg har ikke lyst til å ta på meg ytterligere gjeld.

Han mener det vanskelige er at de ikke har noe tidsperspektiv på hvor lenge dette kommer til å vare eller når neste «lønning» kommer.

– På én side vil jeg jo ikke stenge ned alt for godt nå, da taper jeg masse penger. Samtidig taper jeg enda mer om jeg sitter sånn her i seks måneder og venter.

HOLDER KOKEN: Assisterende driftssjef ved baren No stress i Bergen, Simon Bronse, forteller til VG at de kommer til å forsøke å holde baren oppe til tross for begrenset skjenketid. Foto: Paul S. Amundsen / Bergens Tidende

Holder åpent: – Vi kommer til å overleve det her

Assisterende driftssjef ved baren No stress i Bergen, Simon Bronse, har i motsetning til Arnø valgt å holde baren åpen.

– Det blir jo forferdelig vanskelig å holde oss i drift. Men vi kommer til å holde åpent de timene vi får lov til å holde åpent, søndag til torsdag frem til klokken 21.30, sier Bronse i telefon til VG.

Han regner med at det blir mindre gjester og en tøff økonomisk tid for utestedet, men har tro på at det er lys i enden av tunnelen.

– Man ber jo folk om å være hjemme, så jeg har full forståelse for dette.

– Men vi kommer til å overleve det her, vi kommer oss igjennom det, det gjør vi, forteller han.

Publisert: 06.11.20 kl. 18:30

Les også

Mer om Bergen Oslo Coronaviruset