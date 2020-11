DIGITAL KONSERT: Sangkoret Nordvesten har hele tiden vært påpasselig med å holde god avstand til hverandre under øvelser. Her synger de under sin «Kor(ona) konsert», som de valgte å holde digitalt for å ivareta smittevern blant medlemmer og publikum. Foto: Privat / Sangkoret Nordvesten

«Korsmitten» i Farsund: Nakstad mener synging kan øke smitterisiko

I løpet av en korøvelse forrige uke ble 22 av 34 personer smittet. Nå sitter over 200 personer i karantene i påvente av prøvesvar.

Søndag kom beskjeden om det første smittetilfelle i Farsund kommune siden mars. Smittede var et aktivt kormedlem.

Mandag blir det kjent at ytterligere 21 personer tilknyttet koret, også har testet positivt.

Koret har hele veien vært påpasselig med å følge smittevernregler. Bilder fra Facebook-siden deres viser at kormedlemmene synge med god avstand under øvelse.

Ifølge assisterende helsedirektør Nakstad kan den hyppige smittespredningen blant kormedlemmene skyldes syngingen i seg selv.

Tirsdag uttalte han til VGTV at stemmebruken kan påvirke smittefaren:

– Det å bruke kraftig stemme, som å synge i et kor, medfører veldig mye større smitterisiko enn når man sitter rolig og prater normalt. Det gjelder særlig hvis man også er mange som er samlet, forteller Nakstad.

Dette er imidlertid ikke første gangen smitte har spredt seg raskt i et kor.

I begynnelsen av september i år fikk 12 av 16 i et kor påvist smitte etter øving. Selv om Bergen-koret også var nøye med å overholde gjeldende smittevernregler, var beskjeden om korsynging klar da også:

- En meter holder ikke når man synger i kor, uttalte Bergen kommune.

BEKYMRET: At smitten blant kormedlemmene kan ha spredt fra én til 22 personer på et par timer overrasker ordfører i Farsund kommune, Arnt Abrahamsen: - Vi er veldig forundra. Foto: Jarle R. Martinsen, Fædrelandsvennen

– Kan bli alvorlig stygt

Smitteutbruddet er alvorlig for kommunen med i underkant av ti tusen innbyggere. Kormedlemmene er for det meste over 60 år gamle, og flere er i risikogruppe.

Kriseledelsen i Farsund kommune har nå avlyst alle planlagte idretts- og kulturarrangementer i tiden fremover.

Samme dag som smitten ble kjent, jobbet smittesporere i kommunen på spreng for å kartlegge korets nærkontakter.

– Kormedlemmene har et bredt kontaktnett i vårt lokalmiljø. Hvis vi ikke kan tøyle dette raskt, kan det få store følger, forteller ordføreren i Farsund kommune, Arnt Abrahamsen.

Tirsdag formiddag sitter over 200 personer i karantene i Farsund kommune grunnet utbruddet blant kormedlemmene.

– Jeg ser på dette med største alvorlighet, og hvis ikke folk følger opp nå, kan dette bli veldig dramatisk. Vi har mange miljøer som er sårbare. En nedstenging kan ha store konsekvenser, forteller Abrahamsen på telefon til VG.

Nå har de oppfordret all frivillighet i kommunene til å stenge ned til de har fått bukt med smitten. Kommunen har også strammet inn på besøksregler til institusjoner og eldrehjem, men avventer med å stenge skoler og barnehager inntil flere prøvesvar foreligger.

– Skrekkscenario er at vi får mange flere positive testresultater i dag. Da kan dette kan bli alvorlig stygt. Nå gjelder det å være var på reglene og tenke seg om. Det er ikke noe som heter at dette er ikke farlig lenger, påpeker ordføreren.

SKREKKSCENARIO: Ordfører i Faratad kommune, Arnt Abrahamsen, frykter at det vil kunne dukke opp enda flere smittede i kommunen de neste dagene og at samfunnet må stenge helt ned. Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen

Overholdt smittevernregler - ble syke

I ettertid har det nå blitt kjent at viruset skal ha kommet fra et av kormedlemmene som tok med seg smitten fra et familiebesøk i Rogaland.

Kormedlemmet skal ha vært på korøvelse samme kveld som hun kommer hjem fra Rogaland. Dagen etterpå utvikler hun symptomer, og kort tid etterpå tester hun positivt for coronaviruset.

– Vi har stor avstand mellom deltakerne når vi synger, og all fysisk kontakt mellom medlemmene er strengt forbudt. Det har vært fokus på å ikke gå for tett når vi kommer og går, og i pausene er hovedregel at vi skal sitte på våre faste plasser, skrev Sangkoret Nordvesten selv på sin Facebook-side sent mandag kveld.

Hvordan viruset kan ha smittet fra én person til 20 personer på bare noen timer, er et mysterium for ordfører i kommunen, Arnt Abrahamsen.

– Vi er veldig forundra. Viruset må ha en enorm smitteeffekt hvis det er en person som har smittet så mange.

Publisert: 03.11.20 kl. 17:25 Oppdatert: 03.11.20 kl. 17:48