Frp vil ha 50 års strafferamme i Norge

Sylvi Listhaug legger frem Frps utkast til partiprogram tirsdag hvor de foreslår å øke strafferammen fra 21 til 50 år og å innføre medisinsk kastrering av folk som begår alvorlige seksuelle overgrep mot barn.

– Vi ønsker å gjøre det tøffere å begå alvorlige kriminelle handlinger i Norge og at det skal svi å være kriminell. Derfor går vi inn for å skjerpe straffenivået og øke maksstraffen til 50 år. Det er ikke bare terrorhandlinger som bør få en mye høyere strafferamme, men også drap og annen alvorlig kriminalitet, sier Listhaug til VG.

Hun har ledet programkomiteen som tirsdag offentliggjør sitt forslag til nytt partiprogram for Frp.

– Jeg vil spesielt trekke frem våre forslag for å beskytte barn bedre mot overgripere. Det er dessverre altfor mange barn som utsettes for mye grusomheter i form av seksuelle overgrep, både hjemme, i idretten og andre steder. Det er et problem i Norge, som har et langt større omfang enn man har trodd. Barn i og utenfor Norge utsettes for norske pedofile.

Kastrering

Hun lister opp en rekke innskjerpende punkter:

– Foreldre som er dømt for overgrep mot egne barn, skal umiddelbart fratas omsorgs- og samværsretten.

– De som har begått alvorlige seksuelle overgrep mot barn skal kunne dømmes til behandling til medisinsk kastrering, under nøye oppfølging: kjønnsdriftsdempende medisinsk behandling.

– Overgripere bør kunne miste retten til pass, for å hindre at de reiser til utlandet for å utnytte barn.

– Vi vil at det skal etableres et offentlig register over personer som har begått overgrep mot barn og åpne for å varsle lokalsamfunn om personer som gjentatte har blitt dømt for alvorlige seksuelle overgrep mot barn.

– Dere skal bidra til gapestokk, slik en del har bidratt til ved å reise rundt i lokalsamfunn for å fortelle deg hva naboen din har gjort?

– Nei, slik privat outing er ikke greit, men hvis det er snakk om gjentatte grove overgrep mot barn, er det samfunnets plikt å informere om dette. Da settes barns trygghet først.

Listhaug sier de også foreslår å åpne for generell bevæpning av politiet og at angrep på politiet må slås ned på.

– Vi vil skjerpe straffenivået mot angrep på politiet og gi dem anledning til å være bevæpnet.

– Det er ikke veldig mange eksempler på angrep mot politiet i Norge; er disse forslagene inspirert av angrep på politiet vi ser i USA?

– Nei, men vi ønsker å hindre en slik utvikling, som vi ser i Sverige. Vi ønsker ikke at slik vold som vi har sett der, skal komme til Norge. Der utsettes menige politifolk for drapstrusler også hjemme. De har problemer med å rekruttere politifolk inn i yrket. Derfor mener vi politifolk skal ha identitetsskjerming i Norge. Vi skal være føre var.

– Vi vil ikke ha svenske tilstander

Hun sier at utviklingen av gjengkriminalitet trekker i den retningen og at de vil sette inn ressurser for å hindre at voldelige gjenger får fotfeste.

– Volden kriminelle ungdomsgjenger utøver, skremmer oss. Det dreier seg ikke bare om Oslo, men vi ser det også på Romerike, i Kristiansand og Drammen.

– Vi ser også at stadig yngre blir rekruttert inn i slike gjenger, så vi ønsker å redusere den kriminelle lavalderen til 14 år. Vi foreslår også å åpne for større bruk av ubetinget fengsel mot lovbrytere under 18 år.

Hun sier at et mindretall i utvalget vil ikke redusere lavalderen.

Listhaug sier de generelt vil gjøre det tøffere å være kriminell.

– Vi foreslår å redusere bruken av betinget fengsel; ilagt fengselsstraff skal sones i sin helhet og vi vil fjerne dagens kvantumsrabatt ved dom for flere lovbrudd.

SKREMMER MED SVERIGE: Sylvi Listhaug sier hun ikke vil ha svenske tilstander i Norge. Foto: Frode Hansen

– Det er ikke dramatisk mye kriminalitet i Norge: Er det egentlig behov for slike innstramminger som dere foreslår?

– Vi fremmer disse forslagene fordi vi vil hindre en slik utvikling vi ser i andre land. Vi vil ikke ha svenske tilstander, hvor gjengoppgjør koster mange menneskeliv. Tidligere i år måtte en 12 år gammel uskyldig jente bøte med livet da hun var ute og luftet hunden.

I forslaget ønsker de fortsatt nasjonalt forbud mot tigging.

Frp vil også programfeste å begrense bruken av overvåkning.

– Med unntak av saker som gjelder rikets sikkerhet og alvorlig kriminalitet.

– Og så vil dere legge ned Utrykningspolitiet (Up). Hvorfor?

– Ja, vi mener det er bedre å spre stillingene i Up til politidistriktene, som får ansvar for å ta råkjørere – eller brukes i annen tjeneste for å bekjempe alvorlig kriminalitet. Vi trenger flere ressurser til politiarbeid og vi skal ha slutt på at saker med kjent gjerningsmenn ikke blir henlagt.

– Lite gjennomtenkt

Justispolitisk talsperson i KrF, Geir Toskedal tror Frp skal få problemer med mange av forslagene.

– Å forlenge maksimumsstraffen til 50 år virker lite gjennomtenkt, det fremstår som populistisk og kategorisk. Frp har hatt en serie med justisministre uten å ha kommet med et slikt forslag før, så her lukter det valgkamp, sier Toskedal til VG.

– Når det gjelder tiltak og strafferamme for dem som har forgrepet seg på barn, kan det hende at jeg kan være med og diskutere noe av det men jeg må få satt meg mer inn i det først.

Toskedal negativ til et nasjonalt forbud mot tigging.

– Det er å gripe problemet helt feil an. Tigging skyldes nød og fattigdom, men tigging som har med kriminalitet å gjøre vil vi gjerne samarbeide om.

