AVDØDES BIL: Bilen til drapsofferet Sigbjørn Sveli (44) ble hevet fra sjøen. Foto: Marie von Krogh

Drapet på Regestranden kan ende med forvaringsdom

De to 23 år gamle mennene som er tiltalt for drap eller medvirkning til drap på Sigbjørn Sveli (44) på Regestranden i Sola, risikerer å bli dømt til forvaring.

Statsadvokat Arvid Malde, som også er aktor i saken, har tatt forbehold om å legge ned påstand om forvaring for begge de tiltalte.

De sakkyndige har konkludert med at mennene var tilregnelige på drapstidspunktet.

23-åringene har tidligere erkjent deltakelse i vold mot Sveli, men ikke straffskyld for drap.

Mennene, som begge er fra Rogaland, er tidligere dømt for alvorlig voldskriminalitet. De har vært varetektsfengslet siden pågripelsen etter drapet i desember i fjor.

Dynket i bensin

Sveli ble funnet drept på stranden rett ved Stavanger lufthavn 9. desember. Ifølge tiltalen ble han ved midnattstid samme dag slått i hodet av en av de tiltalte ved Vigrestad stasjon.

Deretter skal de to tiltalte ha lagt 44-åringen i bagasjerommet på bilen hans og kjørt av gårde. I løpet av natten ble han ifølge tiltalen utsatt for grov vold.

På en bensinstasjon på Bryne skal de tiltalte ha fylt en 10-liters kanne med bensin før de kjørte til Regestranden. I 6-tiden tok de ifølge tiltalen Sveli ut av bilen, slo og/eller sparket ham, helte bensin over kroppen hans og tente på. Ifølge obduksjonsrapporten skal Sveli da ha vært i live.

Bilen hans ble dumpet i sjøen i Ølberg havn, rundt halvannen kilometer fra der 44-åringen ble funnet drept.

Informasjon politiet har gått ut med, tyder på at Sveli var et tilfeldig offer.

Startet brann i cella

En av de tiltalte er i tillegg tiltalt for å ha startet en brann i cellen sin i Stavanger fengsel i januar i fjor, mens han sonet for et tidligere forhold. I alt 19 innsatte og de ansatte som var på jobb, måtte evakueres.

I tillegg er han tiltalt for å ha truet med å drepe fengselsbetjenter og helsepersonell.

Saken starter i Jæren tingrett i Sandnes mandag 9. november. Det er satt av ti dager til hovedforhandlingen.

Publisert: 08.11.20 kl. 12:04

