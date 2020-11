HJELPER: Helsesykepleier Wenche Andresen ble satt til å drive smittearbeid i Oslo kommune. På kveldene sendte hun ofte meldinger til ungdom hun hadde kontakt med. Foto: Espen Rasmussen / VG

VG avslører: Halvparten så mange bekymringsmeldinger fra helsesykepleiere

Da mange helseykepleiere ble satt til å drive smittearbeid i mars, gikk antall bekymringsmeldinger kraftig ned fra skolehelsetjenesten og helsestasjonene.

For mange barn og unge er skolens helsesykepleier den første de forteller om det som plager dem.

Dersom helsesykepleieren har grunn til å tro at barn blir mishandlet eller utsatt for alvorlig omsorgssvikt, har de plikt til å sende en bekymringsmelding til barnevernet.

Søndag skrev VG at 234 kommuner satte helsesykepleiere til å løse corona-oppgaver våren 2020. Totalt gjelder det over 1300 helsesykepleiere.

Nå kan VG avsløre at skolehelsetjenesten og helsestasjonene sendte 349 bekymringsmeldinger om nye barn i mars og april.

Det er nesten en halvering fra året før, da barnevernet fikk over 600 meldinger.

Slik har VG jobbet Helsesykepleiere er spesialutdannet for å følge opp barn og unge. I kommunene jobber de stort sett i skolehelsetjenesten eller på helsestasjon. VG har spurt samtlige norske kommuner om hvor mange helsesykepleiere som ble satt til å løse corona-oppgaver som smittesporing, smittetesting, coronatelefon, ekstravakter og beredskap. 234 kommuner bekrefter at de har satt helsesykepleiere til å løse corona-relaterte oppgaver i perioden 1. mars til 1. mai 2020. Totalt gjelder det over 1300 helsesykepleiere. Det utgjør 36 prosent av landets helsesykepleiere. For noen gjelder det hele stillingen i flere måneder, for andre dreier det seg kun om kortere perioder og en prosentdel av stillingen. Funnet er basert på kommunenes egenrapportering og egen definisjon av hvem som har jobbet med pandemien. Innsynet er besvart av 339 kommuner. Det utgjør 95 prosent av landets kommuner. VG har også spurt samtlige barneverntjenester hvor mange bekymringsmeldinger de har mottatt fra helsesykepleiere i mars og april 2020. I samme periode sank antallet meldinger i nye saker med 43 prosent - fra 612 i 2019 til 349 i år. Innsynet er besvart av 217 barneverntjenester. Det utgjør 97 prosent av landets kommunale og interkommunale tjenester. Vis mer

– Fikk ikke avdekke

VG har fått innsyn i bekymringsmeldinger fra norske barneverntjenester for perioden 1. mars til 1. mai 2020.

– Det er ikke rart at bekymringstallene gikk ned. Vi var plutselig i en situasjon der vi ikke fikk lov til å avdekke og hjelpe lenger, sier helsesykepleier Wenche Andresen til VG.

Søndag fortalte hun om bekymringene for barna hun skal følge opp, da hun selv ble satt til å drive smittesporing i mars. Andresen mener det var feil å flytte så mange helsesykepleiere bort fra barn og unge.

Flere av landets største kommuner hadde en nedgang i bekymringsmeldinger fra helsesykepleierne.

TOMT: Da skolene stengte flyttet mange helsesykepleiere ut av kontoret og inn i feberklinikker og smittevernteam. Foto: Espen Rasmussen / VG

Fanget opp mindre

I Oslo kommune sank antallet meldinger fra 62 til 35 i mars og april.

Byrådssekretær Kristian Takvam Kindt skriver til VG at en stor andel helsesykepleiere i skolehelsetjenesyen ble omdisponert til å jobbe med smittesporing og smittevern i mars og april.

– De traff da ikke barn og unge på skolene, og nedgangen i antall meldinger til barneverntjenesten fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten har sannsynligvis en sammenheng med dette, skriver Kindt.

I Stavanger kommune sank antallet bekymringsmeldinger fra 14 til 4 i samme periode.

– Når kontakten reduseres så vil det trolig bety at en fanger opp mindre. Det er derfor sannsynlig at dette har påvirket antallet bekymringsmeldinger, skriver Jone Skjelbred, kommunalsjef for barn, unge og familie i Stavanger.

STAVANGER: Kommunen sier det var nødvendig å bruke noen helsesykepleiere til corona-oppgaver for å sikre tilstrekkelig kapasitet til vaksinasjon og smittesporing. Foto: Carina Johansen / NTB

– Var i en krisesituasjon

Flere kommuner bekrefter at de ser nedgangen i sammenheng med bruken av helsesykepleiere. Selv om de fleste også satte inn ressurser for å kartlegge og følge opp sårbare familier da skolene stengte, erkjenner mange at de ser at prioriteringene har fått konsekvenser for barn og ungdom.

– Kommunen var i en krisesituasjon og alle måtte bidra. Det er komplisert, og det har gitt noen konsekvenser, skriver enhetsleder Beate Kristiansen i Moss kommune.

I Moss sank antall bekymringsmeldinger fra helsesykepleiere fra 16 til 3 i mars og april. I Sarpsborg gikk disse meldingene fra ti til én i samme periode.

– I denne perioden prioriterte kommunen å kartlegge utsatte barn og ungdom for å sette inn rett tiltak. Det gir derfor ikke noe reelt bilde av situasjonen å se på de ukene for seg selv, skriver Grete Lind, leder for forebyggende virksomhet i Sarpsborg kommune.

Hun peker på at det totale antallet bekymringsmeldinger til barnevernet i Sarpsborg har økt under pandemien.

De fleste helsesykepleierne var tilbake i sine vanlige jobber da skolene åpnet igjen i 11. mai. Men både Oslo, Ålesund, Sarpsborg og Moss bekrefter at noen få årsverk fortsatt bidrar med smittearbeid i høst.

– Konsekvens av manglende tilbud

Helsedirektoratet sier at de aldri anbefalte kommunene å omplassere helsesykepleiere til smittesporing, smittetesting og andre corona-oppgaver i mars.

Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen bekrefter at de etter noen uker ble kjent med at en rekke kommuner hadde redusert helsetilbudet til barn og unge.

– Vi så at barn og unge mange steder ikke fikk oppfylt sin rett til helsetjenester, sier Carlsen.

17. april sendte Helsedirektoratet ut anbefalinger til alle kommuner der de ble bedt om å opprettholde - eller gjenopprette - et normalt helsetilbud til barn og unge.

BEKYMRET: Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet. Foto: Helsedirektoratet

– Var anbefalingene tydelige nok når så mange kommuner har gjort noe annet enn det Helsedirektoratet anbefalte?

– Det kunne nok kommet enda tydeligere fram i vår anbefaling i mars. Men fra 17. april har vi vært veldig tydelige i våre anbefalinger om at helsetilbudet til barn og unge ikke skal reduseres.

Avdelingsdirektøren understreker at disse anbefalingene også gjelder i dag - selv med smitteoppblomstringen og skjerpede tiltak i oktober.

– VGs undersøkelser viser en kraftig nedgang i bekymringsmeldinger fra helsesykepleiere til barnevernet. Er dette en forventet konsekvens?

– Ja, det er en av konsekvensene av manglende tilbud i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, sier Carlsen.

– Flere kommuner opplyser at de fortsatt bruker noen helsesykepleiere til corona-oppgaver. Er dette i tråd med deres anbefalinger fra i dag?

– Nei.

Publisert: 01.11.20 kl. 15:35 Oppdatert: 01.11.20 kl. 15:50