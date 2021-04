FESTBRÅK: Politiet i Oslo rykket ut til flere fester, blant annet en der samtlige deltagere var i isolasjon sammen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Flere anmeldt for coronabrudd etter påskefester

Natt til første påskedag rykket politiet over hele landet ut til meldinger om festbråk. Flere er anmeldt etter fester med for mange deltagere.

Av Andreas Haakonsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det kommer frem av VGs telefonrunde til alle landets politidistrikter.

Operasjonsleder Tove Sandnes i Oslo politidistrikt forteller at deltagerne på en fest på Sognsvann i Oslo ble anmeldt for brudd på coronaforskriften.

– På den festen var det fem deltagere. Da ble det opprettet sak, sier Sandnes.

I Oslo er det ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn to personer til stede utover egen husstand.

Politiet i Oslo rykket også ut til en leilighet i Oslo sentrum.

– Det var meldinger om at det var flere enn to i en leilighet og at det muligens var en beboer som var smittet av corona, sier Sandnes.

Da de kom frem viste det seg at personene i leiligheten var i isolasjon sammen.

– Det var en eller flere som var smittet av corona, og det oppholdt seg flere enn to. Hvis det er flere i en leilighet og de bor sammen, bryter de ingen coronaregler ved å være i isolasjon sammen, forklarer Sandnes.

Hun forteller at det ble gitt et muntlig pålegg om å overholde roen.

To anmeldelser i Kristiansand

I Kristiansand er det opprettet anmeldelser i forbindelse med to fester.

– Det er opprettet to saker i forbindelse med brudd på den lokale forskriften som forbyr mer enn fem gjester, sier operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt til VG.

– Hvor mange var til stede på disse festene?

– Noen forlot stedet idet politiet kom, så det er litt usikkert, sier han.

Formo sier at disse to sakene nå skal etterforskes.

– Så er det opp til påtalemyndigheten å se om det er grunnlag for reaksjon. Hvis det er det, er det som hovedregel snakk om et forelegg, sier Formo.

Politiet har ifølge Formo fått flere meldinger om fester med høy musikk.

Anmelder fest i Sykkylven

Operasjonsleder Eivind Klokkersund i Møre og Romsdal politidistrikt opplyser til VG at det har blitt opprettet en straffesak for brudd på coronareglene.

– Vi hadde en fest i Sykkylven kommune hvor det var mange folk som var samlet, og der blir det opprettet straffesak på brudd på coronabestemmelsene. Det skal ha vært for mange personer til stede, sier Klokkersund.

– Hvor mange var til stede på denne festen?

– Det er litt vanskelig å si nøyaktig antall, men det er noen etterforskningen skal avdekke. Vi mener det var for mange i forhold til gjeldende regelverk. Det blir jobbet med saken nå, sier han.

Han sier de også har fått 10–11 meldinger om feststøy og samlinger som politiet har sjekket ut.

Mye festbråk

Politiet flere steder i landet opplyser også til VG at de har rykket ut til flere støyende fester – uten å opprette anmeldelser.

– Patruljen avsluttet en fest på Rognan. Der har det vært en del ungdommer i slutten av tenårene samlet. Da politiet kom til stedet, var det i overkant av ti stykker, og det kan ha vært flere der tidligere på kvelden. De fikk pålegg om å avslutte det, sier operasjonsleder Lars Halvorsen i Nordland politidistrikt.

– Det er ikke påvist noe brudd på coronaforskriften på stedet som politiet kunne se, men det ble oppfattet som uheldig at det var så mange samlet der. Det blir fulgt opp videre i et forebyggende spor opp mot dem som har vært der, men det blir ikke anmeldt, sier Halvorsen.

Også i Troms rykket politiet ut etter meldinger om feststøy.

– Vi har hatt tre-fire saker om feststøy, men det har ikke vært noen større arrangementer som vi har reagert på med tanke på smitterisiko. Det var flere til stede enn de to anbefalte, men ikke tilstrekkelig mange til at vi forfølger det videre. Det ble gitt pålegg om at det skulle bli stille, sier Beate Helberg, operasjonsleder i Troms politidistrikt.

– Vi har hatt en fest som vi oppløste. Det var slagsmål på stedet, men ikke noe brudd på coronaforskriften, sier Lars Rune Hagen, operasjonsleder i Finnmark politidistrikt.

30 festklager i Vest politidistrikt

Operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt sier at de i løpet av natten har fått flere titalls meldinger om feststøy.

– Vi har sedvanlige meldinger om ansamlinger med høy musikk og at folk er bekymret for at det er for mange samlet. Vi har fått cirka 30 meldinger, og vi har vært på stedet ved cirka halvparten av dem. Der er det ikke gitt noen reaksjoner med tanke på corona og smitte, sier Rebnord.

Han forklarer at det har å gjøre med at det i Bergen ikke er en kommunal forskrift om hvor mange som kan være til stede i private hjem, men anbefalinger.

– Vi har fått en del meldinger som går på forstyrrelse av natteroen, som høy musikk. Ingenting har medført noen annen reaksjon enn at man har fått muntlig pålegg om å beholde roen, sier Ronny Samuelsen, operasjonsleder i Øst politidistrikt.

– Det har ikke vært noen anmeldelser om brudd på coronaforskriften. Men som vanlig natt til søndag er det alltid noen støymeldinger vi er på. Det har ikke vært mer eller mindre enn vanlig, sier Haagen Løseth, operasjonsleder i Innlandet politidistrikt.

Sør-Vest politidistrikt og Sør-Øst politidistrikt opplyser til VG at de ikke har opprettet saker om brudd på coronaforskriften, og de melder heller ikke om festbråk i stor skala.