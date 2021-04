ANKOMST UTLAND: Færre enn 50 passasjerer kom med nattflyet fra Qatar mandag i påskeuken. Foto: HELGE MIKALSEN

Utenlandsreisene stupte i påsken: − Var dette vi håpet

Før corona reiste cirka 230.000 utenlands i påskeferien. Denne påsken satte knapt 11.000 seg på et fly ut av Norge: – Det er veldig, veldig bra, sier Monica Mæland (H).

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Før påske hadde 40.000 planer om å dra til utlandet, ifølge en undersøkelse for Gjensidige. Avinor anslo ifølge NRK at 21.487 personer ville fly ut av landet fra 26. mars til 6. april.

Det var før regjeringen strammet inn reiseråd og regler.

Fasiten viser at 10.851 personer reiste utenlands fra Avinors flyplasser i påskeuken. For to år siden var tilsvarende tall 231.272 personer.

– Det var dette vi håpet, sier justisminister Monica Mæland til VG.

Tallene fra Avinor skiller ikke mellom arbeidsreisende og fritidsreisende.

les også Andre påskedag på Gardermoen: – Her er det pottetett

Regjeringen råder alle til å unngå unødvendige fritidsreiser. De som likevel drar til utlandet, må bo på karantenehotell i minst syv døgn etter hjemkomst. Og de må la seg teste oftere.

– Innreiserestriksjonene våre er blant Europas strengeste, for at vi skal unngå importsmitte. Trafikktallene viser at de tydelige signalene åpenbart er nådd frem, sier Monica Mæland.

Innstrammingen ble kunngjort palmesøndag.

– Vi får kritikk for å være bakpå, men disse tallene viser at vi var i forkant. Vi endret råd og regler på et tidspunkt da vi kunne forhindre at folk reiste utenlands.

– Kan du med ett ord karakterisere nedgangen i utenlandstrafikken?

– Reisevirksomheten har stupt. Det var bra, det var hva vi ønsket. Og det har vi oppnådd, takket være at de aller fleste ønsker å bidra til at vi fortest mulig kommer gjennom denne langvarige situasjonen som tærer på alle.

KARANTENE: Fritidsreisende som fløy inn fra Frankfurt til Oslo mandag, blir fulgt til bussen som tar dem til karantenehotellet. Foto: HELGE MIKALSEN

Mæland legger til at det er veldig bra at folk utsetter utenlandsturene «enda litt til», men vil ikke gi forhåpninger til dem som ønsker å reise ut av Norge.

– Jeg tror vi vil måtte leve en god stund med veldig strenge regler. Poenget er å holde antall reisende nede, da holder vi også muligheten for importsmitte nede, sier Mæland.

Onsdag kunngjør statsminister Erna Solberg for Stortinget hvordan landet skal gjenåpnes.

– Gjenåpning vil skje etter veldig strenge kriterier, for det er viktig å holde kontroll. Fokus vil være de belastende tiltak som barn og unge og arbeidslivet er underlagt, sier Mæland.

Fortsetter med karantenehotell

Hun gjør det klart at grensene vil åpnes for nødvendig arbeidskraft fra utlandet før turister fra røde land og områder fritt får komme til Norge igjen.

Mæland sier at ordningen med karantenehotell vil bestå, så lenge regjeringen fraråder unødvendige fritidsreiser til utlandet.

– Vi vurderer fortløpende hvor lenge. Det avhenger av smittesituasjon, smitteutvikling og vaksineringen. Jeg kan ikke være mer spesifikk, sier Høyre-statsråden.

Hun forstår reaksjonene mot karantenehotell.

– Men folk bor forskjellig og tolker karantenereglene ulikt. Ved at nær sagt alle innkvarteres på hotell, sikrer vi at alle er i karantene etter hjemkomst fra utlandet, sier Mæland.

Her er unntakene fra plikten til å bo på karantenehotell:

Karantenehotell Plikt til å gjennomføre innreisekarantene på karantenehotell gjelder ikke for: De som kan dokumentere at de er bosatt i Norge, og har vært på en nødvendig reise. Karantene må gjennomføres i boligen eller på annet egnet oppholdssted det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. De som ikke kan dokumentere at reisen var nødvendig, må oppholde seg på karantenehotell.

De som kan dokumentere at de eier eller leier fast bopel i Norge hvor de kan gjennomføre karantenen i en egen boenhet med soverom, bad og kjøkken, og at reisen var nødvendig. De som leier bolig må ha en leiekontrakt med en varighet på minst 6 måneder.

Arbeids- og oppdragstagere der arbeids- eller oppdragsgiveren sørger for et egnet oppholdssted som før innreise er godkjent av Arbeidstilsynet. Det skal legges frem dokumentasjon for godkjenning ved innreise.

De som kan dokumentere sterke velferdshensyn, og har et egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. De må ved innreise kunne fremlegge en bekreftelse på at oppholdsstedet oppfyller disse kravene fra den som stiller oppholdsstedet til disposisjon.

Foreldre og mindreårige barn som krysser grensen i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær.

Asylsøkere og overføringsflyktninger som har egne ordninger.

Noen særskilte ordninger for sjåfører i langtransport, allierte militære avdelinger og arbeidstager på fartøy i norsk havn.

Utenlandske diplomater som nevnt i utlendingsforskriften § 1–4 eller § 1–5 og sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer. Kilde: Regjeringen.no Les mer her. Vis mer

Stikker av fra karantene

Tidligst etter den syvende dagen er det mulig å gå ut av karantene, dersom den reisende tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.

Ifølge Ullensaker kommune har omkring 30 personer stukket av fra karantenehotellene omkring Gardermoen før tiden var ute.

Mæland sier det er uakseptabelt:

– Det er veldig viktig at de som stikker av, blir fulgt opp av lokalt politi og straffes. Det er ikke opp til hver enkelt å like eller ikke like reglene, vi har dem for å hindre importsmitte.

Justisministeren skjønner at mange er lei av tiltakene som griper så sterkt inn i dagliglivet:

– Likevel er de aller fleste lojale og vil selv bidra til at vi holder smittetrykket nede. Vi håper alle at pandemien snart må være over.

SE: «Corona-passet» kan åpne opp for verden. Men ordningen får noen til å rase: