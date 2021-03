«Rådebank»-bilen selges Den er kulisse for dampende sex , sterke møter, fyllekjøring – og en tragisk hendelse (spoiler). Ivar Brandvol Av Publisert 27. mars, kl. 19:43 Fenomen Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

«GT» (Odin Waage) kjører bilen i sesong 1.

Sivert (Sjur Vatne Brean) og Maria (Natalie Bjerke Roland) kjører den i sesong 2.

– Volvoen var med i utrolig mange scener. Vi satt også ofte og ventet i og på den mellom scenene, sier skuespiller Sjur Vatne Brean.

«Rådebank»-bilen selges

Foto: Fenomen

En vinrød Volvo 240 fra 1987 er blitt ikonisk etter to sesonger med «Rådebank» på NRK. Nå er den til salgs – med flere «hemmelige» råner-forbedringer som ble gjort til serien.

Det er Ola Røsok Rørmark (27) fra Bø som står som eier – og selger – av den legendariske bilen. Han har bistått produksjonen av «Rådebank» med bilhjelp.

Ola Røsok Rørmark justerer gasswire på Volvoen før en av mange scener i Rådebank. Foto: Privat

– Vi lette lenge etter en perfekt 240 og hadde mange diskusjoner før vi landet på denne. Da vi fant den til salgs på Eidsvoll, fryktet jeg først at fargen skulle virke for «gubbete», men etter litt justering av andre ting ble det flott, sier Rørmark.

Foto: NRK

Et av de viktigste kriteriene var at den skulle ha «laksetrapp» i bakruten. Dette er en ikonisk innretning som opprinnelig skulle hindre sollys inn i baksetet. Nå er disse blitt så populære blant bilentusiaster at de er blitt nesten umulig å oppdrive.

Lenger ned i artikkelen forteller serieskaper Linn Jeanette Kyed hvorfor fargen på bilen er perfekt.

Spesial-lagd for burn-outs

Han forteller at de blant annet fjernet mange lister og lakkerte det meste som var blankt til matt svart. Dette for å gjøre bilen «renere» på TV. I tillegg ble det satt på 15 toms «Fond-Metall»-felger, og et ekstra senkesett. De viktigste forbedringene er ikke synlige ...

– Bakakslingen er sveiset, slik at begge hjulene skal snurre helt likt, og gjøre det lettere å sladde i de heftigste scenene. Bremsene bak ble også frakoblet slik at burn-out, skulle bli lettere, sier Rørmark.

Volvoen fikk kjørt seg under opptakene til «Rådebank». Foto: Fenomen

Han legger ikke skjul på at bilen er langt fra perfekt.

– Bakakslingen bør byttes. Bilen er kjørt hardt på filmsettet. Den som overtar Volvoen må være forberedt på noe jobb. Når det er sagt så har denne bilen mye potensial, sier han.

La den ut på Facebook

Ola Røsok Rørmark la bilen ut på Facebook lørdag ettermiddag. Foto: PRIVAT

Nå har han bestemt seg for å flytte – og da ryker altså Volvoen.

– Jeg har ikke plass til den og har heller ikke tid til å sette den i perfekt stand. Derfor vurderer jeg nå å selge den, sier Rørmark.

Han la ut ønske om bud over 40.000 kroner.

– Det har kommet flere bud, det er stor interesse, røper han.

Foreløpig har han annonsert den i utvalgte entusiast-grupper for Volvo 240 på Facebook.

Derfor ble dette bilen til «GT»

Serieskaperen av Rådebank, Linn-Jeanette Kyed, forteller at det lå noen helt bestemte tanker bak bilvalget.

– Målet var å finne en bil som kunne virke som en forlengelse av karakteren GT. Han er en solid fyr som du kan stole på og som trives i de vante og kjente. Han liker ikke forandring og har derfor beholdt bilen så original som mulig, sier Kyed til VG.

Linn-Jeanette Kyed er serieskaperen bak «Rådebank». Foto: Max Emanuelson

Nye biler og karakter kommer

– Med hensyn til seriens tittel måtte jo fargen også bli vinrød, avslører Kyed.

Hun vil ikke røpe stort om sesong 3, utover at:

– Når det gjelder sesong 3, vil det både komme nye karakterer og biler inn i universet, i tillegg til de kjente og kjære, sier Kyed.

– Volvoen var med i utrolig mange scener

Sivert og GT. Foto: Fenomen

Sjur Vatne Brean spiller karakteren «Sivert». Han sier de tilbrakte mye tid i bilen.

– Volvoen var med i utrolig mange scener. Vi satt også ofte og ventet i og på den mellom scenene. Jeg øvelseskjørte med den, siden jeg ikke hadde lappen. Det er vemodig at den selges, sier Vatne Brean.

Han har fått mye skryt for tolkningen av rollefiguren sin, som midtveis i sesongen tar sitt eget liv.

– Den sterkeste og fineste scenen for meg, er når «Sivert» kjører vekk fra de andre for siste gang, sier han.