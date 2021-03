400 SMITTEDE: Bydel Gamle Oslo har 409 coronatilfeller nå, og antall smittede per 100.000 er 695. Foto: Tore Kristiansen

Helsebyråden om Oslo-smitten: − Vi ser tydelig resultatene av at den engelske virusvarianten dominerer

125 har testet positivt for coronaviruset det siste døgnet. Byråd Robert Steen (Ap) mener tallene er farget av en hovedstad i ferieånd og sier den engelske virusvarianten dominerer smittebildet nå.

Av Louise Krüger

I de siste ukene har smittetallene i Oslo ligget på rundt 300 og 400 smittetilfeller i døgnet. Den siste oversikten viser at tallet har sunket ned til 125 påviste coronatilfeller i hovedstaden.

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo, Robert Steen (Ap) sier til VG at de lave smittetallene er forventet.

– Vi har forventet noe lavere smittetall i påsken, så dette kommer ikke som noen overraskelse. Men selv om tallet i dag er noe lavere, må vi huske at det kun er et dagstall.

Steen mener de lave smittetallene ikke peker mot en nedadgående smittebølge – snarere tvert imot. Han mener at den engelske virusvarianten har forspranget i Oslo.

Tredje smittebølge

– Vi er inne i en tredje smittebølge og ser tydelig resultatene av at den engelske virusvarianten dominerer i Oslo. Den smitter mer og gir mer alvorlig sykdom. Det er derfor byrådet bruker de sterkeste verktøyene vi har i verktøykassen for å slå ned smitten, sier Steen til VG.

24. mars innførte regjeringen nye, nasjonale coronatiltak. Bakgrunnen for de nasjonale innstrammingene var at det muterte viruset stadig sprer seg. Blant annet ble det innført nasjonalt skjenkeforbud og ikke én, men to meters avstand.

Oslobyråd Steen understreker at påsken ikke må bli en ferie fra smittevernreglene.

– Byrådet følger smittesituasjonen tett, og dersom folk følger reglene og generelt er forsiktige med hva de gjør forventer vi å se effekt av tiltakene i løpet av de neste ukene. Men da må ikke påskeferien bli ferie fra smittevernreglene. Nå har vi strenge tiltak i hele landet, og det viser alvoret i situasjonen, men gjør det også lettere å komme raskere tilbake til en normal situasjon igjen.

DOMINERER: Helsebyråd Robert Steen overvåker alle covid-19-tallene fra Oslo. Han mener man tydelig kan se at den britiske virusmutasjonen dominerer smittebildet i hovedstaden. Foto: Tore Kristiansen

Høyest smittetall i bydel Stovner

Per i dag er det lavest smitte i Nordstrand med 306 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, ifølge Oslo kommunes coronastatistikk. I bydel Gamle Oslo er det 695,4 smittede per 100.000, mens det i bydel Sagene er 532 smittede.

Smittetallene er høyest i bydel Stovner med 1570 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Etter det følger bydelene Alna med 1402 og Grorud med 1224.

Andreas M. Behring, kommunikasjonssjef i bydel Stovner, sier at den største smittekilden er i husstanden til den enkelte. I de siste dagene har 60 prosent av dem som er smittet i bydelen blitt smittet i sin egen husstand.

– Når en person i større familier blir smittet et sted, så kommer smitten inn i husstanden. Dette gir høye tall, sier han til VG.

HØYE SMITTETALL: Leder i bydelsutvalget Rashid Nawaz (Ap) og Andreas Behring, Assisterende bydelsdirektør bydel Stovner, møtte hverandre i midten av mars for å snakke om høye smittetall i bydel Stovner. Foto: Terje Bringedal

Behring forteller at bydel Stovner ser en sterk sammenheng mellom levekår og hvor det er mye smitte, og at familier som bor trangt får en utfordring dersom en i husstanden blir smittet.

Nå jobber kommunen med flere tiltak for å unngå at flere blir smittet. Blant annet har de coronaverter som deler ut munnbind og sprit på steder hvor det ferdes mye folk, og i tillegg har bydelen etablert flere mobile teststasjoner.

Bydelen Søndre Nordstrand har også et relativt høyt smittetall per 100.000 innbyggere: 963. Bydelsoverlege i Søndre Nordstrand, Anne Stine Garnes, kan det være flere årsaker til at bydelen har ligget relativt høyt gjennom store deler av pandemien.

–Det kan være mange årsaker til dette, der levekårsforhold, trangboddhet, store husholdninger, yrkestilknytning (yrker som krever fysisk tilstedeværelse på jobb og kontakt med mange mennesker, eller behov for å benytte kolletivtransport til jobb, gjør at man er mer eksponert for smitte enn ved hjemmekontor), kan være noen av forklaringene sier Garnes til VG.

For å begrense smittespredning og få ned smittetallene jobber nå bydelen aktivt med ulike tiltak og holdningsskapende arbeid opplyser bydelsoverlegen.

I alt er 27.708 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Over 30.000 er fullvaksinert

Per i dag er det 31.687 som er vaksinert med 2. dose i Oslo. 69.587 har fått satt første dose.

Fredag skrev NRK at flere Oslo-innbyggere takker nei til vaksine fordi de ikke vil ha vaksinen midt i ferien. Leder Øystein Fahre ved intensivavdelingen ved Oslo universitetssykehus sier til VG at han mener avgjørelsen fremstår som lite gjennomtenkt:

– At de tør. Dette fremstår som en lite gjennomtenkt prioritering. Det kan jo være mange måneder til de blir tilbudt vaksine igjen. Folk skjønner ikke hva de risikerer.

