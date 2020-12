BA RUSSLAND HOLDE OPP: Etter sin jule-pressekonferanse onsdag, fortalte Erna Solberg til VG hvordan myndighetene gikk fram for å få Russland til å slutte med GPS-jamming som forstyrret flytrafikken. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Slik fikk Norge stoppet Russlands GPS-jamming

Ifølge statsminister Erna Solberg (H) har stille diplomati mot Russland ført til færre forstyrrelser i GPS-signalene som flytrafikken i Nord-Norge er så avhengig av.

Publisert: Nå nettopp

– Vi sa til dem at hvis våre nødetater, luftambulansen og helikoptrene skal kunne hjelpe deres borgere på havet. så er de avhengige av GPS-signalene.

– Hjalp det?

– Jeg tror de fikk det med seg, ja, sier Solberg.

Etter et år hvor regjeringen og PST har gitt Russland ansvaret for cyberangrep mot Stortinget og en rekke andre ikke navngitte norske virksomheter, sier statsministeren likevel at forholdet til Russland i nord er bra:

– Det er bra på de områdene der vi har et forhold til Russland, sier Solberg til VG.

– Vi varsler Russland om militære øvelser og følger alle forpliktelser. Og vi opplever at russerne stort sett følger de samme reglene. Spesielt på fiskeri-siden er samarbeidet godt. Men det har blitt stadig mindre folk-til-folk samarbeid, legger hun til.

– Hvordan vil forholdet til Russland utvikle seg i 2021?

– Hvordan forholdet til Russland blir fremover, er i stor grad avhengig av Russlands egen atferd, sier Solberg.

Mer selvbevisste

De neste to årene skal Norge være medlem av FNs sikkerhetsråd, hvor Russland er et av de faste medlemmene. Norge må derfor i enda større grad forholde seg til Russland som en global politisk og militær aktør:

– Vi har sett at Russland er blitt mer selvbevisste på en del områder. Vi ser handlingene i Ukraina fortsetter, og annekteringen av Krim. Vi ser også at deres engasjement i Syria har gjort situasjonen enda vanskeligere. Jeg håper å se et Russland som er mer villig til å samarbeide med oss, og redusere den humanitære katastrofen, sier hun.

Forstyrret NATO-øvelse

Solberg mener at håndteringen av GPS-forstyrrelsene som Russland rettet mot luftrommet i Øst-Finnmark står seg godt som et eksempel på hvordan Norge forholder seg til vår store nabo i øst.

Høsten 2017 og under den store NATO-øvelsen i Midt-Norge året etter, oppsto det betydelige forstyrrelser av GPS-signalene. Jammingen kom fra øst.

GPS-BEVIS: Dette kartet la E-tjenesten fram i januar 2019, som dokumentasjon for at Russland hadde jammet GPS-signaler under NATO-øvelsen Trident Juncture høsten før. Foto: E-tjenesten

– Dette må dere slutte med

– I stedet for å rope høyt, valgte vi å gå helt saklig fram og si til Russland at «dette må dere slutte med». De sa at «Det gjør vi ikke». Men så har vi dokumentert det overfor Russland. Og så har det blitt mindre av det, sier statsministeren til VG.

Nkom, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, sier at de ikke har kunnet spore GPS-forstyrrelser tilbake til Russland siden 2017.

– I september 2017 ble det påvist at signaler som forstyrret GPS-nettet kom fra øst. I høst har vi rapporter om forstyrrelser i Tromsø-området i oktober, og i Øst-Finnmark i september, men da i store høyder og uten at vi har kunnet slå fast hvor de kom fra, sier avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Nkom.

Myndigheten har måleutstyr på bakken i Øst-Finnmark, men utstyret har ikke påvist GPS-forstyrrelser som kan stamme fra Russland.