INVITASJON: Sp-ordfører Geir Inge Lien vil lokke vestnorske kjendiser tilbake til bygda med kutt i formueskatten. Foto: Terje Pedersen / NTB

Sp-ordfører inspirert av Bø: Vil lokke kjendiser til kommunen

Senterpartiordfører i vestlandskommunen Vestnes, vil kopiere den omstridte formuesskatt-endringen i Bø. Det håper han vil lokke tilbake vestnorske kjendiser.

Oppdatert nå nettopp

– Vi ser at vi på lik linje med Nordland mister mange statlige arbeidsplasser, og da må vi se på måter å få flere private bedrifter til å etablere seg her, sier Geir Inge Lien til VG.

Den siste tiden har norske «skatteflyktninger» tatt med seg milliardbeløp til den lille Høyre-kommunen Bø i Vesterålen.

Nå har Bø-ordfører Sture Pedersen også klarte å inspirere på tvers av partigrensene.

Denne uken ble det kjent at regjeringen gir Bø unntak fra regelverket slik at de kan senke formuesskatten. I helgen tok MDG til orde for å endre regelverket.

Utreder konsekvensene

Den lille kommunen Vestnes i Møre og Romsdal med godt og vel 6000 innbyggere har lenge slitt med fraflytting. Nå har representantskapet bedt administrasjonen utrede konsekvensene av samme modell som Bø.

Slik kutter Bø formuesskatten I dag er formuesskatten på 0,85 prosent, etter et bunnfradrag er trukket fra.

0,15 prosent går til staten, mens 0,70 prosent går til kommunen. Den sistnevnte delen kan reduseres av den enkelte kommune. Fra 2021 skjer det i Bø.

Bø kutter den kommunale formuesskattesatsen til 0,20 prosent, slik at den totale formuesskatten i Bø blir 0,35 prosent. Vis mer

– Vi utreder nå konsekvensene og om det er mulig å ta igjen et eventuelt tap, sier Lien.

Håper på kjendis-strøm

Vestnes-ordføreren håper at tiltaket i likhet med i Bø kan trekke til seg store profiler.

– Vi håper jo å kunne få for eksempel Kjell Inge Røkke eller Ole Gunnar Solskjær eller Kjetil Rekdal, ler ordføreren.

– Om man kunne få disse sammen med ungdommen hit kunne det bli veldig bra, sier han.

– Hvordan står dette i stil med Senterpartiets politikk for øvrig da?

– Jeg ser ikke at vi noen måte er på kollisjonskurs med det partiet står for.

– Men det å tiltrekke seg rikinger med lavere skatter har vel aldri vært Sps primærpolitikk?

– Jeg ser jo den. Men vi ønsker vekst på en ansvarlig måte. Det er egentlig ikke noe mer dramatisk enn det.

les også Bjørn Dæhlie kjøper hus i «Norges svar på Monaco»

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er ikke tilgjengelig for kommentar til saken, men partiets kommunalpolitisk talsperson Heidi Greni skriver følgende i en SMS til VG via sin rådgiver.

– Det er opp til lokale folkevalgte i den enkelte kommune å styre egne lokalsamfunn.

SKATTEPARADIS: I ordfører Sture Pedersens kommune Bø, må man etter nyttår kun betale 0,35 prosent i formuesskatt. Foto: Birkeland, Marius

– Kommer flere kreative tiltak

Ordføreren i Bø synes det er gledelig å høre at han nå har klart å inspirere på tross av partigrensene.

– Jeg synes det er flott at flere tenker i disse baner, sier Pedersen til VG.

Etter nyttår senkes skatten i kommunen til 0,35 prosent, mot dagens 0,85 prosent. Endringen har ført til at flere norske rikinger har meldt flytting til kommunen. Blant den er skilegende Bjørn Dæhlie.

– Dette er ikke det siste kreative tiltaket vi kommer til å komme med. Jeg har forlatt troen på at det offentlige skal redde de små kommunen. Det er kommunene selv som må gjøre, sier Pedersen.

Publisert: 13.12.20 kl. 08:10 Oppdatert: 13.12.20 kl. 08:24