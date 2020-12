PRISØKNING: Varehandelsekspert Odd Gisholt sier at man vil se en prisøkning om dagligvaregigantene får milliardbøter. Foto: Stian Lysberg Solum

Gebyrvarselet mot dagligvarebransjen: Tror prisene vil øke på alle varer

Det er varslet milliardbøter til dagligvaregigantene. Forbrukerne må ta regningen, tror ekspert.

Konkurransetilsynet varslet tirsdag at de vil gi Coop, Rema og Norgesgruppen et rekordhøyt gebyr på 21 milliarder kroner.

Årsaken til gebyret er at konkurransetilsynet mener at det har foregått ulovlig prissamarbeid mellom kjedene i forbindelse med bruk av prisjegere. Tilsynet mener prisjegerordningen til kjedene har skadet konkurransen i markedet.

De tror det også kan ha gitt høyere matvarepriser til forbrukerne.

Varehandelsekspert Odd Gisholt mener at butikkjedene ikke bør få milliard-boten.

– Konkurransetilsynet har kjent til avtalen om prisjegerne i 10 år. Hadde tilsynet ment at den ikke var tillatt, da skulle de ha reagert for lenge siden, sier han.

Han sier at det er forbrukerne som vil måtte betale prisen, fordi butikkene blir tvunget til å sette opp prisen på varene sine.

KRITISK: Varehandelsekspert Odd Gisholt er imot at butikkjedene skal få et gebyr. Foto: VG Scanpix

– Forbrukerne må betale

Varehandeleksperten gjetter at prisen vil stige på rundt 10 prosent per vare i gjennomsnitt.

– For småbarnsfamilier er dette mye penger, så det vil virke inn på deres totale økonomi, sier Gisholt.

VG snakket med flere kunder på en Coop Prix i Oslo Sentrum tirsdag.

– Det høres tullete ut at folket må bøte for at de har fått bot, sier Mats Myrvold Johansen.

Mats Myrvold Johansen sier at en eventuell prisøkning vil ha mye å si for hans økonomi.

Han sier at en eventuell prisøkning vil ha mye å si for han som er student.

– Det var ikke god nyheter, legger han til.

Lilah Trewgille syns det er urettferdig hvis det er kundene som må betale. Hun legger til at flere nok vil reise til Sverige om prisene øker.

Henning Hoyer tror ikke at prisene vil øke. Han håper at saken vil føre til mindre prissammarbeid blant butikkkjedene, og at dette vil senke prisene.

Har etterforsket i flere år

Konkurransetilsynet har sendt varselet etter flere års med etterforskning, som de mener har avdekket ulovlig priskoordinering.

Den varslede reaksjonen kommer etter at tilsynet gikk til razzia mot kjedene i 2018.

Etterforskningen har siden vært rettet mot prisjegerordningen, som ble opprettet gjennom en bransjenorm i 2010. Ordningen har gitt kjedene tilgang til hverandres butikker i en bestemt tidsperiode hver uke.

– Vår etterforskning viser at praksisen med skanning av priser i hverandres butikker kan ha ført til at kjedene sammen har presset prisene oppover, uttaler avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkuransetilsynet.

Mener kjedene vil miste hele egenkapitalen

Gisholt håper at det ikke blir noe av det varslede gebyret. Han sier at nærmest hele egenkapitalen til butikkjedene vil gå til å betale den eventuelle boten, og at butikkene da må sette opp prisene på varene sine.

– Prisene vil stige i betydelig grad. Det er jeg helt sikker på, sier han.

Han tror imidlertid at det kan ta flere år før de eventuelle prisendringene vil merkes blant kundene. Kjedene protesterer på det villeste, så dette vil ta tid, sier han.

– Mitt klare utspill er at hvis disse tre kjedene må betale denne boten vil hele egenkapitalen deres forsvinne, da kan de ikke senke priser. For å overleve må de legge på prisene.

Tilsynet akter å gi Norgesgruppen det største gebyret på 8,7 milliarder kroner. Det har fått matvaregiganten til å reagere kraftig.

– Norgesgruppen avviser kategorisk at bransjenormen og bruk av prisjegere er et brudd på konkurranseloven, sier kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud til E24.

– Vi mener prisjegervirksomheten har ført til lavere priser og vært bra for forbrukerne, sier han.

Coop og Rema er varslet om gebyrer på henholdsvis 4,8 og 7,3 milliarder. Coop kaller tilsynets reaksjon «absurd». Rema vil foreløpig ikke gi kommentarer.

Varselet fra Konkuransetilsynet er foreløpig, og ikke et endelig vedtak. Selskapene har frist til 15. april 2021 for å inngi sine merknader til varselet.