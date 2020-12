IKKE OVERBEVIST: Arbeidsminister Henrik Asheim (H) i møte med EU-kommissær Nicolas Schmit. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

EU-kommissær gir Norge minstelønn-garanti

Norge vil ikke bli påvirket av EUs planlagte innføring av minstelønn, lover EU-kommissær Nicolas Schmit. LO sier de fortsatt er bekymret.

Nå nettopp

– Direktivet vi har lagt frem kommer ikke til å påvirke Norge i noen som helst grad, sier Nicolas Schmit, kommissær for arbeid og sosiale rettigheter i EU til VG.

Torsdag hadde han et møte med Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd (ALPR) som er et samarbeidsforum mellom arbeidsminister Henrik Asheim (H) og lederne i de åtte største partsorganisasjonene i arbeidslivet.

EU-kommisjonen, som er EUs utøvende organ, fremmet i oktober direktivet som har som mål å innføre en felles minstelønnsordning i Europa. Som medlem av EØS-avtalen er Norge som hovedregel bundet til EUs direktiver, men Schmit er klar på at Norge kan slippe fri fra en felles minstelønn.

OPPGITT: EU-kommissær Nicolas Schmit var overrasket over de norske partenes skepsis under den digitale konferansen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Schmit mener forslaget vil sikre det norske trepartssamarbeidet også i fremtiden.

– Sånn det ligger an i dag finnes det ingen EU-lovtekster som sikrer det norske systemet slik det er. Det gjør denne lovteksten, sier kommissæren i etterkant av møtet.

Regjeringen vil ikke gi seg

Minstelønn-saken har ført til noe så sjeldent som en felles front av regjeringen, NHO og LO, som alle har kjempet hardt mot at direktivet også blir gjeldende her til lands.

– Foreløpig synes jeg han svarer godt for seg, men vi kommer ikke til å slutte å følge med av den grunn, sier fungerende arbeidsminister Henrik Asheim etter møtet.

Hverken Norge eller noen av de nordiske landene har i dag lovfestet minstelønn.

Vurderingen er at Norge har lite å gå på i møte med et EU-bestemt system for minstelønn, fordi det vil kunne slå negativt inn på trepartssamarbeidet og det norske systemet med tarifflønn.

Asheim er sikker på at Norges engasjement i saken har påvirket lovforslaget.

– Jeg er helt overbevist om at presset fra de nordiske landene har vært med på å påvirke at teksten er som den ligger i dag.

Han deler likevel intensjonen til direktivet.

– Det har vært stort problem med veldig lave lønninger i enkelte EU-land, og det er vi enig i at må bekjempes. Men så må ikke det bli en ordning som pålegges landene som har et velfungerende lønnssystem.

Selv om det ikke finnes noen generell minstelønn i Norge, er det innført minstelønn i enkelte bransjer for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge.

LO: – Vi er grunnleggende uenig

Både NHO og LO var med under møtet med EU-kommissæren. Til tross for Schmits garantier, ble ikke nestleder i LO Peggy Hessen Følsvik beroliget av møtet.

– Jeg har hørt ham ha den samme tilnærmingen før. Våre eksperter mener det ikke er mulig å gi slike garantier, så jeg er på ingen måte beroliget.

FORTSATT BEKYMRET: Nestleder i LO Peggy Hessen Følsvik er fortsatt bekymret til tross for kommissærens lovnader. Foto: Odin Jæger, VG

– Vi er grunnleggende uenig i det han sier om at ingen rettsinstans kan påvirke utfallet av direktivet. Det skal gjennom en prosess hvor det legges til punkter og ting endres.

Også NHO kommer til å følge saken nøye fremover.

– Den norske modellen for lønnsdannelse gir et lavere konfliktnivå, bedre samarbeid og høyere grad av tillit. Kombinert med høy sysselsetting og relativt små lønnsforskjeller, gir dette svært verdifulle bidrag til norsk økonomi og samfunnsliv, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Overrasket over skepsisen

EU-kommissæren synes direktiver har mottatt mye ufortjent kritikk.

– Jeg er litt overrasket over alle disse bekymringene, spesielt etter at lovforslaget nå ligger fremme og hvor partene kan se at det ikke vil påvirke Norge, sier Schmit.

– Hvorfor er dette direktivet viktig for Europa slik du ser det?

– I Europa har vi en svært integrert økonomi og indre marked. Men vi må også få til en sterkere integrering når det kommer til sosiale rettigheter, avslutter Schmit.

Publisert: 10.12.20 kl. 16:37