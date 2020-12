SA OPP I PROTEST: Avdelingsoverlege Germar Schneider er en av legene som nå har sagt opp sin stilling ved Asker og Bærum legevakt. Foto: Gøran Bohlin, VG

Over 70 leger har sagt opp ved legevakt i Bærum

Ytterligere 20 leger har sagt opp stillingene sine ved Asker og Bærum legevakt søndag. Partene har ikke vært i dialog siden fredag.

Over 70 leger har nå sagt opp ved Asker og Bærum legevakt, melder Budstikka søndag. Dermed har 20 nye leger sluttet seg til de første 50 legene som sa opp på fredag.

Årsaken til at de har sagt opp, er brutte forhandlinger med kommunen.

Partene har ikke hatt direkte dialog i helgen, opplyser Grete Syrdal, kommunalsjef for helse og sosial i Bærum kommune, til VG søndag.

– Vi ønsker å komme frem til en løsning, men vi har strukket oss langt og kommer med et veldig godt tilbud, sier Syrdal.

Dette var imidlertid legene ikke enige i. Legene mener de ikke er godt nok sikret økonomisk ved eventuell smitte og krever en ny, midlertidig lønnsavtale tilpasset risikoen for koronasmitte.

I løpet av helgen har nå altså enda flere oppsigelser blitt levert inn. Disse stillingene har fire ukers oppsigelsestid.

– Det betyr at vår drift ikke er berørt her og nå, eller at den vil bli berørt i julehøytiden, sier Syrdal.

Kommunalsjefen forteller at vaktplanen ved legevakten dekkes av fastleger i Asker, Bærum og Oslo, i tillegg til andre leger. Vaktplanen har 128 såkalte turnuslinjer, som til sammen utgjør 10,5 årsverk.

Syrdal forteller at de fleste av legene som er ansatt kun har én turnuslinje, som utgjør mellom 10 og 30 vakter i året. Dette betyr at de 70 legene ikke har sagt opp sin primærjobb.

Hun vil ikke gå inn på hvilke planer kommunen har for den videre dialogen med Legeforeningen.

– Vi har brukt helgen godt til å vurdere situasjonen og hvor vi står, og vi vil ta en vurdering av hva vi skal gjøre videre i ganske nær fremtid.

Det har ikke lyktes VG å få tak i Legeforeningens representant Germar Schneider søndag kveld.