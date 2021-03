BER ERNA PUNGE UT: Inge Marelius Olsen fikk et forelegg for å ha arrangert et nachspiel med for mange deltagere. Han mener også politikerne bør punge ut, når de blir tatt i å bryte corona-restriksjonene. Foto: Privat

Inge (26) vil betale sin corona-bot: − Loven skal gjelde for alle

Mens flere «vanlige» innbyggere har fått bøter for å bryte smittevernreglene, har Ap-nestleder Bjørnar Skjæran så langt gått fri etter skandale-nachspiel. Politiet har ikke konkludert i saken mot statsministeren.

Publisert: Nå nettopp

Torsdag kveld innrømmet statsminister Erna Solberg at hun brøt smittevernrådene sammen med 13 familiemedlemmer da de feiret hennes 60-årsdag på Geilo i vinterferien. Fredag bekreftet politiet at de starter etterforskning av saken

Politiet henla tidligere denne uken en sak mot Ap-nestleder Bjørnar Skjæran. Det skjedde etter han sammen med sju andre deltok på et Ap-nachspiel i Bodø, mens de coronaforskriftene slo fast at ikke flere enn fem kunne treffes i en privat bolig samtidig.

Statsadvokaten har etter henleggelsen varslet at de vil ha oversendt saken fra Politidistriktet i Nordland for å gjøre en ny, egen vurdering.

Bot etter nachspiel

En som derimot har fått bot for å ha brutt reglene, er 26 år gamle Inge Marelius Olsen.

– Jeg fikk forelegget etter at jeg brøt smittevernreglene og jeg skal betale boten. Jeg visste hva reglene var, og er egentlig opptatt av å følge reglene fra regjeringen, sier Olsen til VG.

Erna Solberg og Sindre Finnes på Geilo. Bilde hentet fra hennes Instagram. Foto: Privat Foto: Privat

I januar hadde han nachspiel for venner i leiligheten i Oslo sentrum. Etter at det dukket opp et par gjester Olsen ikke visste om, kom politiet på døren i 02-tiden og samtlige som var til stede fikk bøter, forteller han.

– Loven skal gjelde for alle

– Vi var 13–14 stykker hjemme hos meg, det samme som statsminister Erna Solbergs familie på Geilo. Jeg fikk det største forelegget på 10.000 kroner og gjestene fikk forelegg på 5000 kroner. Det er mye penger, sier Olsen som til daglig er student og jobber ved siden av.

Han har fått meg seg Bodø-politiets henleggelse av etterforskningen mot Ap-nestleder Bjørnar Skjæran – og at politiet ikke vet om de vil gi noen straffereaksjon til Erna Solberg og gjestene hennes.

– Jeg synes at det er helt rettferdig at loven skal gjelde for alle. Uansett om du er politiker, statsminister eller hvem som helst, sier Olsen.

SLAPP BOT: Bjørnar Skjæran endte på Ap-nachspiel med flere deltagere enn den lokale forskriften tillatte, men slapp unna forelegg fra politiet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Har ikke råd til å betale bot

En annen som har fått forelegg for å samle for mange mennesker til selskap i Oslo er Ömer Keser (46).

I flere år har han drevet en fritidsklubb for voksne norskirakere på Grønland i Oslo. En novemberkveld i fjor åpnet de dørene, og flere bekjente dukket opp for å spille kort i lokalene.

Da politiet kom til stedet var det til sammen 33 personer i lokalet, ifølge forelegget VG har fått innsyn i.

– Vi har lagt ned nå. Vi kan først åpne når ting blir bedre, sier Keser til VG.

Han forteller at gjestene slapp forelegg, men at han selv fikk en bot på 20.000 kroner.

FOR MANGE SAMLET: Her ved Grønland 4 var 33 personer samlet til kortspill. Gjestene slapp forelegg da politiet trappet opp på døren, men arrangøren fikk en bot på 20.000 kroner. Foto: Eiliv Frich Flydal

– Hva tenker du om det?

– Hva kan jeg gjøre? Jeg har ikke penger til å betale alt med en gang og må betale ned litt hver måned.

Mistet jobben

– Hvordan er livet ditt under pandemien?

– Jeg er kokk og mistet jobben min i januar på grunn av coronapandemien. Nå går jeg på dagpenger og får utbetalt rundt 20.000 kroner i måneden. Jeg leier en leilighet for 15.000 kroner og har i tillegg utgifter til barnebidrag. Det er vanskelig å klare seg nå, sier Keser til VG.

Keser forteller at han er overrasket over at toppolitikerne foreløpig ikke har fått noen straffereaksjon fra politiet.

– Jeg vurderer å klage på boten min.

Reality-kjendis: – Ring Erna i stedet

VG har også vært i kontakt med en reality-kjendis som har fått et forelegg på 10.000 kroner etter å ha deltatt i en privat forekomst med mer enn ti personer.

Når VG spør om hun vil gi en kommentar til forelegget skriver hun tørt på tekstmelding:

– Ring Erna i stedet.

RING-RING: En reality-kjendis ber om at VG heller ringer Erna Solberg for å få svar på hennes brudd på smittevernregler. Foto: Terje Pedersen

Strafferettsekspert: – «Joker nord»

Strafferettseksperten Asbjørn Strandbakken mener at regjeringen ikke klarer å skille godt nok mellom råd og straffbare pålegg i sin kommunikasjon.

Han reagerer også på at Politidistriktet i Nordland henla saken om Bjørnar Skjæran.

– Dette fremstår som Joker nord: «Der forsvant bota di!», sier Strandbakken, som er professor ved det juridiske fakultetet på Universitetet i Bergen.

Han sammenligner saken med det kjente tv-innslaget hvor komiker Bård Tufte Johansen leder et spill med uforståelige regler og tilfeldige resultater.