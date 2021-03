Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal i Arbeiderpartiet er tiltalt for grov bedrageri. Foto: PETER MYDSKE

Hege Haukeland Liadal (Ap) tiltalt for bedrageri

Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) er tiltalt for grovt bedrageri overfor Stortinget.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

VG oppdaterer saken!

Det kommer frem i en pressemelding fra Oslo statsadvokatembeter, der det står at tiltalen omfatter 61 reiseregninger inngitt i perioden september 2016 - oktober 2018.

Samlet gjelder tiltalebeslutningen et beløp på noe over 115.000 kroner.

I pressemeldingen fra statsadvokaten står det videre:

«Det er tatt ut tiltale for forsettlig grovt bedrageri, idet påtalemyndigheten mener Liadal visste at reiseregningene inneholdt feil opplysninger og at hun innleverte dem for å få utbetalinger fra Stortinget som hun visste hun ikke hadde krav på. Videre at bevis kan føres for dette. Liadal har ikke erkjent straffeskyld for forholdene».

VG har snakket med statsadvokat Monica Krag Pettersen, som henviser til pressemeldingen.

Liadal ble i april 2019 anmeldt av Stortinget, etter at Aftenposten avslørte at hun i minst fire år hadde levert falske reiseregninger til Stortinget.

Saken har ligget hos politiet i 17 måneder etter at Stortinget anmeldte stortingsrepresentanten. Liadal har hele veien gitt uttrykk for at hun ikke har gjort det med vilje, men at det handler om feil og misforståelser.