Vaksine-studie satt på pause: − Sier at systemene fungerer

Norske eksperter er samstemte i at det er betryggende at enda en vaksinestudie har blitt satt på pause, til tross for at det kan medføre forsinkelser av en fremtidig vaksine i Norge.

Det amerikanske selskapet Johnson & Johnson opplyste natt til tirsdag at de har satt testingen av sin potensielle coronavaksine, som er i fase 3, på pause.

Årsaken var uforklarlig sykdom hos en av de 60.000 frivillige deltakerne, forklarte selskapet.

– I henhold til våre retningslinjer blir sykdommen undersøkt og evaluert av uavhengige Data Stafety Monitoring Board, skrev de i en pressemelding.

EU er blant dem som har inngått en avtale om kjøp av denne vaksinen til sine medlemsland – og Norge – dersom den ferdigstilles.

Det at en deltager i en vaksinestudie får påvist uforklarlig sykdom er ikke grunn til bekymring, mener Gunnveig Grødeland, som er forsker ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo.

– Hva sier egentlig en pause som dette?

– Det sier at systemene fungerer. Hadde du ikke hatt noen rapporter om avvik i fase tre på noen studier, hadde jeg blitt bekymret. Så får man vente til vi faktisk vet hva vi har å forholde oss til av årsak, før vi kan konkludere med hvilke konsekvenser denne pausen har.

Grødeland forklarer at dersom sykdomsforløpet til deltageren er alvorlig og kan knyttes direkte til vaksinen, kan det bety slutten for hele studien.

Nordmenn trenger derfor ikke å være skeptiske til en eventuell fremtidig vaksine fra selskapet, sier forskeren.

– Vaksinen er ikke klar før den er godkjent. På hvilket som helst trinn før den er godkjent, vil den kunne bli stoppet om man finner alvorlige bivirkninger. Nå prøver man å finne ut om bivirkningen er relatert til vaksinen, sier hun og legger til:

– Er den det og den er alvorlig, er det mest sannsynlig at studien blir stanset helt.

I begynnelsen av september ble alle tester av en annen vaksine, AstraZeneca-vaksinen som utvikles i samarbeid med Universitetet i Oxford, satt på pause etter sykdom hos en deltager i Storbritannia. Senere samme uke gikk selskapet ut med at deltageren hadde transvers myelitt, som er en inflammasjon av ryggmargen.

Hva slags sykdom deltageren i Johnson & Johnsons vaksinestudie har, er ukjent.

– Bivirkninger, sykdom, ulykker og så videre, selv alvorlige, er forventet i kliniske studier, spesielt de store studiene, skriver selskapet i sin pressemelding.

Vaksinen utvikles av Janssen Pharmaceutical Companies, som eies av Johnson & Johnson, i samarbeid med amerikanske Beth Israel Deaconess Medical Center.

Nakstad: Vaksinen kan bli forsinket

– Vi vet enda ikke om studiepausen skyldes en bivirkning eller ikke, vi vet heller ikke om vedkommende som har blitt syk fikk vaksine eller ikke, såkalt «placebo», sier assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad.

Han påpeker at det derfor ikke er sikkert at pausen får noen stor betydning for den videre utprøvningen, og ser på det som gode nyheter at studien nå er satt på pause, for sikkerhets skyld.

– Det er først og fremst betryggende at mistanke om bivirkninger hos en studiedeltager blir undersøkt grundig.

Nakstad forteller at det er uklart om denne forsinkelsen vil føre til at det vil ta lengre tid før en vaksine kan rulles ut i Norge.

– Pausen kan bety at utprøvingen av akkurat denne vaksinen blir forsinket. Det kan også skje med noen av de andre ni vaksinekandidatene som nå er inne i «fase-3-utprøving», sier han og viser til at AstraZenecas studie kun ble noen uker forsinket da noe liknende skjedde med dem.

– Om slike forsinkelser faktisk får betydning for de vaksinene EU til slutt godkjenner og Norge får tilgang til, er for tidlig å si, sier Nakstad.

Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk. Det vil til slutt være de som bestemmer om en vaksine skal godkjennes for bruk i Norge.

– Dette viser at det sikkerhetsopplegget man har rundt utprøving av legemidler og vaksiner, fungerer, sier han.

Som Nakstad, sier Madsen at pausen vil kunne bety en forsinkelse.

– Men det er klart at man her følger reglene – når det oppstår alvorlige bivirkninger, er det helt vanlig at man da tar en pause i den kliniske studien, slik man får tid til å analysere hva årsaken til den eventuelle bivirkningen kan være.

– Hvordan følger Legemiddelverket opp slike pauser i studier?

– Nå er dette en vaksine som ikke er under utprøving i Norge, så det har ikke ansvar for. Vi håper selskapet deler informasjon med amerikanske og europeiske legemiddelmyndigheter når de har funnet ut av det.

