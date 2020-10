BRILLEALARM: SV-leder Audun Lysbakken slår alarm om kraftig fall i brillesøknader fra barn og unge. Foto: Frode Hansen

– Dramatisk fall i brillestøtte

Solberg-regjeringens kutt i brillestøtte for barn og unge, vakte rabalder i fjor høst. Nå viser nye tall at antallet søknader har ramlet som en stein.

Stortingets utredningsseksjon har fått tall fra NAV, som viser utviklingen i antall søknader om brillestøtte for unge under 18 år.

– Det viser et dramatisk og alarmerende fall i søknader. Vi kommer til å ta dette opp i trontaledebatten tirsdag. SV og Rødt har fremmet forslag om å utrede konsekvenser av kuttene i brillestøtten og å reversere kuttet, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Voteringen vil foregå i Stortingssalen tirsdag ettermiddag.

Her er utviklingen i søknader:

Antall søknader har falt fra 14265 i 2. kvartal 2019 til 2299 i 2. kvartal i 2020.

Antall søknader har falt fra 15289 i 3. kvartal 2019 til 4461 i 3. kvartal 2020.

Samlet har utbetalinger i de to kvartalene blitt redusert fra 109 millioner kroner, til 21 millioner kroner.

– Innført 1. mars

– Det sammenfaller ekstremt med at kutt i støtten ble innført 1. mars. Vi fryktet at kutt i støtten ville gi økonomiske utfordringer for mange barnefamilier, fordi briller til barn som trenger tilpassede briller ofte koster mye penger, sier Lysbakken.

Forslaget i statsbudsjettet innebærer at det ble satt grense for hvor dyre brillene kunne være: Det ble lagt til grunn en fast sats på 1200 kroner i støtte til «ordinære briller», og 2400 kroner «for ekstra tilpassede briller».

Nyheten vakte sterke reaksjoner. Foreldre stod frem og fortalte at deres barn ikke lenger vil få dekket brillene de trenger dersom de nye satsene vedtas. Venstres Abid Raja reagerte kraftig på forslaget og fikk kritikk for å gå ut mot sin egen regjering.

– Fra 18366 til 2299 på et kvartal

Lysbakken sier at tallene også viser at mange søkte om støtte fra ordningen før den ble redusert:

– I første kvartal 2020 søkte 18 366 om brillestøtte. Det falt til 2299 i 2. kvartal. Det sier alt om fallet - og om konsekvensene: Det er mange barn dere ute nå som har et stort brillebehov, men hvor foreldrene ikke søker, fordi de ikke lenger ser at de vil få hjelp.

– Kan fallet også ha noe med corona å gjøre; den krisen slo inn omtrent samtidig?

– Det kan kanskje innvirke, men det hjelper ikke barna, hvis det er slik at foreldre har kviet seg for å ta barna til legeundersøkelse i coronatiden.

I trontaledebatten har Rødt fremmet forslag om å reversere kuttene og SV at konsekvensene må undersøkes.

– Må reverseres

Rødt-leder Bjørnar Moxnes håper de får støtte under voteringen i Stortinget senere i dag.

– Disse tallene viser at titusenvis av norske familier sitter igjen med stor ekstraregning fordi Erna Solberg skal ha penger å gi bort i formuesskattekutt. Vi håper flere vil støtte oss og SV i dag. Hvis ikke, er dette kuttet er et av svært mange som et nytt rødgrønt flertall må få reversert etter valget neste høst.

– Det vil alltid ta litt tid

Statssekretær Saida Begum (H) i Arbeids- og sosialdepartementet avviser ikke de nye tallene og men vil ikke være med på noen reversering nå:

– De nye retningslinjene trådte i kraft fra 1. mars 2020 og har virket i kun 7 måneder. Det vil alltid ta litt tid å innarbeide nye rutiner, både for optikere, øyeleger, brukerne og NAV. I tillegg kom koronautbruddet, som førte til at optikerforretningene stengte en periode og forsinket saksgangen.

Hun sier det derfor er for tidlig å si noe effekten av endringene.

– En faktor som også kan ha spilt inn er at utgiftene i første kvartal 2020 (82,7 millioner kroner) var langt høyere enn samme periode i 2019 (48,3 millioner kroner). Søknader som ble mottatt før 1. mars 2020, ble behandlet etter tidligere retningslinjer. Departementet vil følge utviklingen tett, sier hun.

Publisert: 06.10.20 kl. 13:03