PÅ HVER SIN KANT: Ap-leder Jonas Gahr Støre og Høyre-leder Erna Solberg. Foto: Frode Hansen

Ny undersøkelse: Flertallet har mistet troen på privatisering

I løpet av 20 år har folk blitt mer positive til statlig innblanding og mer negative til privatisering. – Dette tar ikke Høyre på alvor, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Det er en dramatisk endring som har skjedd på 20 år. Det har store konsekvenser, og spillet har byttet banehalvdel fullstendig, sier John Spilling i Ipsos til VG.

I 2001 var 69 prosent helt eller delvis enige i at det var for mye statlig innblanding og regulering i dagens samfunn. I dag er tallet nesten halvert, mens motstanden har økt fra 25 til 56 prosent.

– Ved siden av endring i gudstro er kanskje dette den største megatrenden vi kan spore de siste 20 årene, sier Spilling.

Tallene kommer fra undersøkelsen Norsk Monitor. Annethvert år siden 1985 har Ipsos spurt 3800 nordmenn omtrent 3000 avkrysningsspørsmål.

Støre advarer

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener statsminister Erna Solberg (H) er i utakt med folket.

– Et år før valget ser vi at hjertesaker for Høyre er å slippe private inn i sykehusene og inn i eldreomsorgen. Det advarer Ap mot, det er en oppskrift på svekket felles helsevesen og eldreomsorg og en snarvei til todeling i Velferds-Norge, sier han til VG.

Støre mener Høyre har en ideologisk tro på at det ikke finnes forskjell på velferdstjenester og andre tjenester.

– Nordmenn ser forskjell, slår han fast.

Han vedkjenner at dette er nye takter fra Ap.

– Det skjer politikkendring hos oss. Vi slår veldig tydelig fast at grunnleggende velferdstjenester, som barnevern, sykehus og eldreomsorg, er ikke et marked.

Nå vil han stramme inn:

– Det bør være et hovedansvar for offentlige og ideelle som ikke har profitt og overskudd som selvstendige mål for driften. Det skal drives effektivt og vi skal bruke kronene med stort ansvar.

– Høyre sier at de vil bevare et samfunn med små forskjeller. Men dette er et samfunn som har voksende forskjeller. Dette tar ikke Høyre på alvor.

– Dramatisk skifte

Den store motstanden mot statlig innblanding og regulering i samfunnet har forsvunnet, mener Spilling.

– Dette er en megatrend som nok vil overraske svært mange. Det er fordi endringene har gått jevnt og forsiktig fra år til år, men over så lang tid at mange rett og slett ikke har oppfattet det dramatiske skiftet i holdninger som faktisk har funnet sted, sier han til VG.

Holdninger til offentlig eller privat velferd er et av de største skillene mellom de tradisjonelle blokkene i norsk politikk, altså høyresiden og venstresiden.

– Det er jo interessant å se at holdningsvridningen har fortsatt og fortsatt uavhengig av hvem som har sittet med regjeringsmakten, sier Spilling.

Erna Solberg viser til helseminister Bent Høie, som svarer VG på e-post:

– Det er bra at det har blitt mindre regulering og statlig innblanding de siste årene og at nordmenn har tillit til at skattepengene deres brukes godt og effektivt, skriver han.

– Høyre ser ingen motsetninger mellom et godt tilbud fra det offentlige og private aktører. Vi mener at folk tjener på at det finnes en miks av begge deler.

Han mener at en forklaring på at færre ser behovet for private velferdstjenester, er at Høyre-regjeringen har jobbet for et bedre tilbud fra det offentlige – og at helsekøene har blitt kortere.

Publisert: 06.10.20 kl. 09:46

