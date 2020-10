ENIG MED JAN: Sp støtter sitt nye medlem Jan Bøhler og hans kamp for å opprettholde Ullevål sykehus, sier Marit Arnstad, leder i Sps stortingsgruppe. Men det er ikke mye «Oslo» i Sps nye progam som Arnstad presenterte torsdag. Foto: Ørn E. Borgen

Sp-programmet: Nevner «Oslo» en gang, «distrikt» 52 ganger

Senterpartiet mener fortsatt at statlige arbeidsplasser skal flyttes ut av Oslo til distriktene. At storby-profilen Jan Bøhler tok overgang fra Ap til Sp, har knapt endret Sps profil overfor byene.

Nå nettopp

– Jeg liker ikke begrepet bypolitikk, sier Marit Arnstad til VG.

Torsdag er det en uke siden Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ønsket Jan Bøhler velkommen til Sp. Den profilerte eks Ap-politikeren fra Groruddalen er foreslått på toppen av Oslo Sps liste. Det er mer enn 20 år siden Oslo Sp var på Stortinget, selv om partiet har fosset fram i resten av landet.

«For meg er skrittet til Sp ganske kort og greit å ta. Mye av det jeg er opptatt av, vil jeg få bedre muligheter for å jobbe med der», sa Bøhler.

les også Jan Bøhler stiller til valg for Senterpartiet

By-politikk

Marit Arnstad har ledet programarbeidet i Sp. Forslaget til partiprogram for neste stortingsperiode går nå ut til høring i partiet før landsmøtet neste år.

– Mye av det vi er opptatt av er også viktig for Oslo eller Trondheim eller Bergen. Nærpoliti er like viktig i Oslo som i Trøndelag.

– Velferdstjenester nær er like viktig i byene som i distriktene, selv om utfordringene for å oppnå det kanskje er litt ulike. Det samme gjelder nedleggelse av sykehus, hvor Sps klare holdning er å bevare Ullevål sykehus og utvikle Aker sykehus til et lokalsykehus for Groruddalen. Der har vi vært veldig enig med Jan Bøhler lenge, sier hun.

– Hvis man søker på ordet «Oslo», finner man da mange endringer etter at Bøhler meldte seg inn?

– Jeg ser ikke helt verdien med sånne søk, svarer hun.

– Har Sp skaffer seg en bypolitikk etter at Jan Bøhler meldte seg inn i Sp?

– Programutkastet har vært klart lenge. Det er ikke redigert den siste uka, sier Arnstad.

les også Hans Petter Sjøli kommenterer: Arbeiderklassegutten + storbonden = sant

Oslo: Ett treff

Vi søker likevel. Søket «Oslo» gir bare ett treff: Sp vil flytte deler av Oljefondets administrasjon ut av Oslo. Søk på «distrikt» gir 52 treff.

Søk på «statlige arbeidsplasser» gir tre treff, som alle omtaler utflytting eller desentralisering.

– Men et større problem for Norge er at regjeringen har tappet distriktene for statlige arbeidsplasser, etter flytting av skattekontor, Nav-kontor og trafikkstasjoner. For oss er det viktigere å snu det fokuset. De tjenestene bør fortsatt finnes nært folk. Så ser vi at mye av det som Høyre og Frp har flyttet ut, flyttes gjerne til de andre store byene, sier Arnstad.

– Blir det mer nærpoliti i Groruddalen med Sp, og skal de i så fall hentes i distriktene?

– Vi ønsker å bruke pengene på en annen måte. Vi vil nedlegge Politidirektoratet og overføre oppgavene til politidistriktene og til departementet. Det vil frigjøre ressurser som kan føres ut til politidistriktene.

les også Sp: – Skal gjenåpne nedlagte politistasjoner

Slår ned på dyre sykkelveier

I programmet lanserer Sp ideen om bygdevekstavtaler mellom staten og kommunene, Navnet kommer fra byvekstavalene som flere byer har inngått med regjeringen om satsing på kollektivtransport, reiseveier og arealplanlegging.

Sp vil bruke 12 milliarder kroner på bygdevekstavaler i årene fremover. Tidligere har Sp ønsket å ta disse pengene ut av byvekst-pakkene hvor det ligger 60 millioner kroner.

– Nå programfester vi ikke hvor vi skal ta penger fra. Men byvekstavalene er i ferd med å få et metningspunkt. Det brukes jo mer enn to milliarder kroner på ekspress-sykkelveier i Stavanger og Trondheim. Da må vi ta en kritisk diskusjon om det virker eller ikke. Da åpner vi heller for å bruke pengene andre steder, sier Arnstad.

les også Sp-Vedum: Venstre fjerner seg mer fra vanlige folk

Omfordeling

– Dette var ikke spesielt by-vennlig?

– Men er det ikke rart at vi problematiserer fraflytting fra distriktene, men likevel går mesteparten av ressursene til de store byene? Dette må vi snu for å minke presset på storbyene og skape utvikling i distriktene.

– Hvilke ressurser mener du at skal storbyene miste?

- Vi vil heller peke på det som skal tilflyte distriktene. Vi foreslår å redusere selskapsskatten i distriktene. Det står i motstrid til å redusere formuesskatten som er en lettelse for de som har store formuer, og som oftest bor i de store byene. Du må se på pengestrømmen i samfunnet, sier Marit Arnstad.

Publisert: 08.10.20 kl. 17:12

Les også