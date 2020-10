SKADEDYR: Rotter, slik denne Thor Einar Ugland fikk i fella i Gjøvik, kan gnage seg gjennom sterke materialer og gjøre stor skade på eiendom. Foto: Thor Einar Ugland

Høysesong for rotter – nå trekker gnagerne inn

Når været blir kaldere, trekker rotter og andre skadedyr inn. Det fikk Thor Einar Ugland fra Gjøvik erfare, da et beist på 40 centimeter endte sine dager under kjøkkenbenken hans.

For mindre enn 10 minutter siden

Thor Einar Ugland fra Gjøvik trodde først det var snakk om mus, da hundene hans reagerte på dyr som hadde kommet inn i huset. Da musefellene ble tømt uten at dyrene ble fanget, oppgraderte han til rottefeller.

– Da satt det snart en jævel i fella i kjøkkenskapet, forteller Ugland til VG.

«Jævelen» var 40 centimeter lang, medregnet halen.

Trenger ikke store glipper

– Jeg ble stor i øyene da jeg så den. Det er ikke noe koselig å finne et sånt dyr, sier Ugland.

Til sammen har han i oktober tatt tre store rotter med feller i huset i Gjøvik.

forrige





fullskjerm neste DIGER: Den største av rottene Ugland tok, målte 40 centimeter på halespissen.

– Rotter er her hele året, men vi merker mer til dem på høsten. Om sommeren kan de leve ute, men ikke på vinteren, forklarer biolog og skadedyrekspert Stein Norstein i skadedyrfirmaet Anticimex.

Det gjør at rottene nå trekker inn i hus, og de trenger ikke store glipper for å komme seg inn.

SKADEDYREKSPERT: Biolog Stein Norstein Foto: Privat

– Man kan kvitte seg med dem som kommer inn, men om man ikke sikrer huset, risikerer man at problemet kommer tilbake, sier Norstein.

Han har følgende tips for å sikre huset:

Gjør en ordentlig inspeksjon av huset utvendig, og sjekk etter steder hvor de kan komme inn. Det kan være vinduer på gløtt, sprekker i muren eller glipper i ventiler. Ikke glem steder som under plattinger og lignende.

Undersøk også kjelleren etter mulige innganger.

I bystrøk kan rotter i kloakken være et problem. Det er vanskeligere å sikre seg mot, men generelt skal ikke matrester i do. Flytende rester vil derimot i all hovedsak vannes ut.

Trives best innomhus

Rottene er smarte dyr, mener Ugland, og de går derfor ikke i en felle en annen rotte har gått i.

– Da må jeg flytte de til nye steder, forklarer han. Gift var ikke aktuelt å bruke, fordi det kan føre til at dyrene dør og råtner inne i veggene.

ROTTEFANGER-TEAM: Thor Einar Ugland og hunden Princess (t.v.). Hun er en blanding av dobberman og labrador. Foto: Privat

Ugland forklarer at huset er gammelt og under oppussing, og at rottene enkelt har kommet inn gjennom muren. Biolog Norstein beskriver dette som et typisk problem.

– Eldre hus med fyllsteinsmur er ofte vanskelig å sikre. Der har rottene god anledning til å komme inn gjennom muren, og finner innganger rett inn i bjelkelaget, sier han.

Ugland mener rottene kan ha bodd i komposthaugen i hagen i Gjøvik. Haugen har han nå fått fjernet, og de siste dagene har det vært stille, og ingen rotter har vært å se.

– Bikkjene mine har i hvert fall roet seg nå. Jeg har ei tispe som det er bra nese på. Hun har markert langs gjerdet vårt tidligere.

Selv om det blir godt og varmt i en komposthaug, påpeker skadedyrekspert Norstein at rotter trives aller best inne i husene.

– Ofte bor rotter i gulv og bjelkelag i hus, og de trives godt over badet, hvor det er varmt. Samtidig er det ikke så interessant hvor rottene bor, men hvor de får mat. Det er maten som begrenser rottene, sier Norstein.

Publisert: 20.10.20 kl. 09:05

Les også