VEGG I VEGG: Utbruddet i Trondheim skal ifølge kommuneoverlegen ha startet fra en kunde på Edge Barbershop som via en nærkontakt brakte det til puben Lille London rett ved siden av. Foto: David Engmo

Ny variant av coronaviruset oppdaget i Trondheim

– Ikke sett før i Norge, sier kommuneoverlege.

Oppdatert nå nettopp

Kommuneoverlege Tove Røsstad sa forrige uke at utbruddet i Trondheim kunne skyldes en mutasjon av viruset som kunne være mer smittsomt.

Fredag ble derfor prøver av viruset sendt fra St. Olavs hospital for analyser hos FHI. Søndag kveld fikk Røsstad svar:







– Den foreløpig vurderingen er at dette er ny variant som FHI ikke har sett før i Norge, sier Røsstad til VG.

Utbruddet i Trondheim har så langt smittet minst 35 og satt rundt 1500 i karantene. I løpet av helgen har åtte nye fått påvist coronasmitte. Seks av dem er knyttet til det pågående utbruddet som omfatter frisørsalongen Edge, puben Lille London og baren Barmuda.

Kommuneoverlegen påpeker at det ikke er klart ennå om denne mutasjonen er mer smittsom, eller hvilke andre egenskaper det har.

VG har stilt spørsmål til FHI om analysene av den nye virusmutasjonen, men har foreløpig ikke fått svar.

Foto: Håvard Jensen Håvard Haugseth Jensen (foto) / Adresseavisen

Kommuneoverlegen har tidligere sagt at viruset under det pågående utbruddet i byen, oppfører seg annerledes:

– Vi ser at det smitter lettere, altså at det skal mindre til for å bli smittet. Man behøver ikke å ha så nær kontakt som vi erfarer at man vanligvis har. I tillegg blir man fortere syk – så viruset oppfører seg annerledes, sa Røsstad til VG forrige uke.

Kommuneoverlege Tove Røsstad mener coronasmitten kommer fra en kunde på Edge barbershop, som deretter brakte smitten til Lille London vegg i vegg.

Publisert: 19.10.20 kl. 10:54 Oppdatert: 19.10.20 kl. 11:08

Mer om Coronaviruset Trondheim Karantene