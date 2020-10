VEGG I VEGG: Utbruddet i Trondheim skal ifølge kommuneoverlegen ha startet fra en kunde på Edge Barbershop som via en nærkontakt brakte det til puben Lille London rett ved siden av. Foto: David Engmo

FHI: Trondheim-viruset har kortere tagger

Ny variant av coronaviruset oppdaget i Trondheim. – Endringer vi ikke har sett før, sier FHI.

Kommuneoverlege Tove Røsstad sa forrige uke at utbruddet i Trondheim kunne skyldes en mutasjon av viruset som kunne være mer smittsomt.

Fredag ble derfor prøver av viruset sendt fra St. Olavs hospital for analyser hos FHI.







Allerede søndag fikk kommuneoverlegen i Trondheim den foreløpige vurderingen: Viruset har aldri før blitt sett i Norge.

Det bekrefter seksjonsleder Karoline Bragstad i FHI til VG, som sier det er tre endringer i overflateproteinet. Dette proteinet ser ut som en krone, eller tagg, som stikker ut av viruset:

– Vi ser markante endringer i overflateproteinene. To endringer gir forkortet tagg. Den har også en litt viktig endring i området som gjør at viruset kan binde seg til celler i kroppen, sier hun til VG.

Det vil altså si at taggene på coronaviruset ser ut til å være kortere enn vanlig.

– Vi har identifisert at vi kan skille dette fra andre viruset i Norge og at Trondheim-viruset har endringer vi ikke har sett før.

Det muterte viruset heter på fagspråket foreløpig M439K , og tilhører en genetisk undergruppe av coronaviruset som kalles B.1.5.

KORTERE TAGGER: Det er taggene på viruset, de røde kronene som stikker ut, som er kortere på Trondheim-viruset. Dette er et illustrasjonsbilde og viser ikke de kortere taggene. Foto: Maksim Tkachenko / iStockphoto

– Hva har det å si for egenskapene til viruset?

– Vi vet faktisk ikke, vi holder på å spore opp andre som ligner. Det kan være en fordel for viruset å ha en forkortet tagg, kanskje ikke. Det ser ut som det er link mot Storbritannia, at de har hatt noen virus som ligner og mangler disse aminosyrene (byggeklossene i proteinet til viruset, journ. anm.). Men det er ennå tidlig i analysearbeidet, sier Bragstad.

Hun sier de vil vite mer i løpet av tirsdag.

Coronamutasjonen som ble funnet etter bussturen i Sør-Norge hadde også endringer i området som gjør at viruset binder seg til celler i kroppen. Da sa FHI at denne mutasjonen muligens kan påvirke smittsomheten.

Bragstad sier det er for tidlig å si noe om smittsomheten for Trondheim-mutasjonen, men de følger situasjonen tett for å finne ut av egenskapene.

Selv om viruset ikke tidligere er sett i Norge kan man ikke med sikkerhet si at det ikke har vært i omløp på et tidligere stadium i pandemien – fordi ikke alle virus sendes inn til analyse.

KOMMUNEOVERLEGE: Kommuneoverlege Tove Røsstad sa forrige uke at utbruddet i Trondheim kunne skyldes en mutasjon av viruset som kunne være mer smittsomt. Foto: Håvard Jensen Håvard Haugseth Jensen (foto) / Adresseavisen

Utbruddet i Trondheim har så langt smittet minst 35 og satt rundt 1500 i karantene. I løpet av helgen har åtte nye fått påvist coronasmitte. Seks av dem er knyttet til det pågående utbruddet som omfatter frisørsalongen Edge, puben Lille London og baren Bermuda.

Kommuneoverlegen påpeker at det ikke er klart ennå om denne mutasjonen er mer smittsom, eller hvilke andre egenskaper det har.

– På hvilken måte disse endringene eventuelt påvirker virusets evne til å smitte eller gi sykdom er ennå uavklart, sier Karoline Bragstad, seksjonsleder ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Viruset oppfører seg annerledes

Kommuneoverlegen har tidligere sagt at viruset under det pågående utbruddet i byen, oppfører seg annerledes:

– Vi ser at det smitter lettere, altså at det skal mindre til for å bli smittet. Man behøver ikke å ha så nær kontakt som vi erfarer at man vanligvis har. I tillegg blir man fortere syk – så viruset oppfører seg annerledes, sa Røsstad til VG forrige uke.

Kommuneoverlege Tove Røsstad mener coronasmitten kommer fra en kunde på Edge barbershop, som deretter brakte smitten til Lille London vegg i vegg.

Det er fortsatt mange i karantene, og kommuneoverlegen tror de vil se flere smittetilfeller de neste dagene:

– Det er forventet at en del av dem som sitter i karantene som blir positive.

– Har dere klart å slå ned utbruddet ennå?

– Det er litt for tidlig å si. Vi må fortsatt følge med i dagene fremover. Når karantenetiden er ute, har vi mer fasit. Det blir spennende å se om det er noen som har glippet som vi ikke har fått med oss.

Hun sier de har god kontroll på utbruddet nå fordi det er nærkontakter som allerede er i karantene som tester positivt.

